2020 MasterChef Türkiye yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef'te turu geçen yarışmacı adayları

MasterChef Türkiye 2020, 17 Temmuz Cuma akşamı yeni sezonun açılışını yaptı. Programa Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yerinden katılan yarışmacı adayları, kendi seçtikleri yemeklerle jüriden “evet” alıp bir üst tura çıkmaya çalışıyor. Önlüğü kaparak bir üst çıkmayı başaran isimler, ikinci turda düellolarda MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları arasına yazdırmaya çalışacak. İşte MasterChef'te turu geçen yarışmacı adayları

MASTERCHEF'TE TURU GEÇENLER

VEYSEL YAŞAR

Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Veysel Yaşar, 25 yaşında ve fizik öğretmeni. Fıstıklı çiğ köfte dolması ile MasterChef’e katılan Veysel Yaşar, Danilo Şef ve Somer Şefin verdikleri “evet” oyları ile sonraki tura geçmeyi başardı.

UMUT ÇAKAN

Aslen Edirneli olan ancak yarışmaya İstanbul’dan katılan Umut Çakan, diş hekimi ve aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisi. Yaptığı yemekle Mehmet Şef ve Danilo Şef'in beğenisini kazanan Umut Çakan, bir üst tura çıktı.

DİLARA TÜRÜT

Aslen Rizeli olan Dilara Türüt, 19 yaşında. Aşçılık yapan ve kara lahanaya sarılı hamsili suşi ile MasterChef’e katılan Diliara Türüt, tüm şeflerden evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

MERVE BEYAZ

Merve Beyaz, 35 yaşında ve işletmeci. MasterChef'e Kuzu etinde küşleme yaparak katılan Beyaz, Danilo Şef ve Somer Şef'in evet oyları ile üst tura çıkmayı başardı.

BERK İLTER

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. General Tso's Chicken yaptığı MasterChef 2020'de tüm şeflerin evet oyunu alarak üst tura çıktı.

SOYKAN AŞKIN

Soykan Aşkın, 38 yaşında ve elektrik mühendisi. Adını kendi koyduğu Anadolu Triosu adlı bir yemekle şeflerin karşısına çıkan Aşkın, aldığı riskle şeflerden “evet” oyu alarak üst tura çıkmayı başardı.

BURCU ÜNAL

Burcu Ünal, 34 yaşında ve aşçılık yapıyor. MasterChef’e Çin mantısıyla katılan Ünal, üç şefin de ortak kararıyla bir üst tura çıkmayı başardı.

YURDAGÜL CAN

MasterChef’in aşçı yarışmacı adaylarından Yurdagül Can, 52 yaşında. MasterChef'e Sinop mantısı tarifiyle katılan Danilo şef ve Somer Şef'in “evet” oyları ile MasterChef’in bir üst tura çıkmayı başaran isimlerden oldu.

MOHAMMED AYAD

Irak Kerküklü olan ve foto modellik yapan Mohammed Ayad, 26 yaşında. MasterChef’e geçen sene de katılan ancak ilk turda elenen yarışmacı, bu sefer şeflerin onayını alarak bir üst tura çıkma hakkı elde etti.

HAZAL TAŞBEK

Hazal Taşbek, 25 yaşında. Oyuncu. Katıldığı yemekle üç jüriden de “evet” oyunu alan Taşbek, bir üst tura kalmaya hak kazandı.

BERNA KARAHALİLOĞLU

Mesleği İnsan Kaynakları Uzmanı olan Berna Karahaliloğlu, 30 yaşında. Siyah sarımsak püreli, zerdeçal soslu levrek ile jürinin beğenisini kazanan yarışmacı, Danilo şef ve Somer Şef'in evet oyları ile bir üst tura kalma hakkı elde etti.

WALİSON FONSECA

MasterChef’in en dikkat çeken yarışmacı adayların olan Walison Fonseca, Brezilyalı bir oyuncu ve 34 yaşında . MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef ile Danilo Şef'in beğenisini kazanan Fonseca, üst tura çıkan yarışmacılardan biri oldu.

BESTE YENER

Beste Yener, 22 yaşında. MasterChef'e Levrek pilaki ile katılan Yener, Danilo şef ve Somer şefin verdiği oyla yarışmaya devam etme hakkı elde etti.

OKTAY UĞUR

Aşçı ve pizza ustası olan Oktay Uğur, 27 yaşında. Masterchef'te Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu almayı başaran Uğur, bir üst tura kalmayı başardı.

EBRU HAS

Yarışmaya Balıkesir'den katılan Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapan Has, tüm şeflerin evet oyunu almayı başardı ve üçlü düello turuna çıkmayı başaran isimlerden biri oldu.

REZZAN ATAN

Yarışmaya Mersin’den katılan ve söyledikleriyle jüri üyelerini derinden etkileyen Rezzan Atan, 28 yaşında. MasterChef elemesine gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını söyleyen. Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef’in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.

KAYHAN ÖZEKİN

Kayhan Özekin, 33 yaşında. Garson. Şeflerden iki evet oyu alan Kayhan Özekin, MasterChef Türkiye 2020'de üst tura çıkmayı başardı.

SEFA OKYAY KILIÇ

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında ve aşçı. MasterChef Türkiye'ye erik soslu bademli somon füme ile katılan Kılıç, yaptığı ilk yemekle üç jürinin de beğenisini kazandı ve bir üst tura çıkmayı başardı

EYLEM HÜR

Eylem Gür, 25 yaşında ve hemşire. Eylem Gür, anneannesinin tarifi ile yaptığı çöp şiş ve yanında kabak cacık ile MasterChef jürisinin karşısına çıkan Hür, Mehmet ve Danilo Şef’ten evet oyu aldı.

SEDAT TUNCER

32 yaşında olan ve aşçılık yapan Sedat Tuncer, borbulan soslu levrek ile yarışmaya katıldı. Yaptığı ilk turda üç evet oyu alan Tuncer, yarışmaya devam etme hakkı elde etti.

GÜLŞAH SUNA

Gülşah Suna, 28 yaşında ve at antrenörü. Geçen sene MasterChef'e katılan ancak ilk turda elenerek hüsrana uğrayan Suna, bu sefer Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu almayı başardı. Böylece ikinci tura geçti.

SELİN AYDIN

Selin Aydın, 29 yaşında. Fesleğenli peynirli zeytinyağlı ızgara patlıcan ile MasterChef yarışışına dahil olan Aydın, Mehmet şef ve Somer Şef'ten evet oyu alarak üst tura çıkmayı başardı.

AYKAN AYKAÇ

Aykan Aykaç, 26 yaşında. Çiftçi. Kuzu Küşlemesi yaptığı ilk turda üç evet oyu alan yarışmacı, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.

ASİYE KARAKOÇ

Zihinsel engelliler öğretmenliği yapan Asiye Karakoç, 42 yaşında. Geleneksel bir yemek olan Kayseri yağlaması ile katıldığı MasterChef’te Danilo şef ve Somer Şef'ten evet oyu alarak sonraki tura çıktı.

GAMZE GÜNALP

Pasta şefi olan Gamze Günalp, 25 yaşında. MasterChef Türkiye'de iki jüri üyesinden olumlu sonuç aldı. Somer Şef ve Mehmet Şef'in evet oylarını alarak sonraki tura geçti.

MEHMET GÖKÇEÖZ

Müşteri yöneticisi olan ve Somer Şef’e ikizi kadar benzetilen Mehmet Gökçeöz, 39 yaşında. Mehmet şef ve Somer Şef’in oylarıyla bir üst tura çıkma hakkı elde etti

BARBAROS YOLOĞLU

MasterChef’in aşçı yarışmacılarından olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında.. MasterChef Türkiye ilk turunda özel sosuyla hazırladığı levrek ile katıldı. İki jüri üyesinin beğenisiyle yarışmada kalma hakkı elde eden Yoloğlu, Danilo şef ve Somer şeften evet oyu alarak üst tura çıktı.

TANYA KİLİTYALI

Yarışmaya Kıbrıs'tan katılan ve öğretim görevlisi olan Tanya Kilityalı, 25 yaşında. Yarışmaya yöresel bir lezzetle katılan Kilityalı, önemli bir başarı elde ede ederek üç şefin evet oyunu aldı ve üst tura çıktı.

HASAN AKTAŞ

Pasta şefi olan yarışmanın en genç isimlerinden Hasan Aktaş, 23 yaşında. Aktaş, Somer şef ile Mehmet şefin evet oyunu alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

CAN GÜNGÖR

Can Güngör, 23 yaşında ve öğrenci. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Can Güngör’ün sosyal medyada "Canavar Can" adıyla bir kanalı var. Can Güngör, MasterChef Türkiye'ye fish and chips ile katıldı. Mehmet şef ve Somer Şef'ten evet oyu aldı.

ÇAĞLA LEVENT

Çağla Levent, 31 yaşında. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. Tatlı patates üzerinde ahtapot ile MasterChef Türkiye'ye katılan yarışmacı, üç şeften evet oyu aldı ve sonraki tura geçmeyi başardı.

DENİZ AKTUĞ

MasterChef Türkiye’ye Miami’den katılan Deniz Aktuğ, 27 yaşında ve aslen Antalyalı. Deniz Aktuğ’un hayali ise Miami'de Türk restoranı açmak. Hazırladığı küflü peynirli ve pırasalı midye tarifi ile MasterChef Türkiye'ye katılan Deniz Aktuğ, Türkiye'de Somer Şef ile Danilo Şef'ten evet oyları aldı.

ALİCAN BARUT

Alican Barut, 2005 yılında Alaçatı’da düzenlenen Ot Festivali'ne katılmış ve burada üçüncülük ödülü almış. Aktif olarak üretim ve servis aşamalarının her yerinde çalışıyor.

FATMA KOÇ

Fatma Koç, MasterChef yarışmasına Tonya yöresine ait Malahto ile katıldı ve üç şefin evet oyunu alarak ikinci tura geçmeyi başardı.

GİZEM ÇOBAN

Alanya'da alakart restoranında çalışan Gizem Çoban, vişne sosu ile havuç püreli kontrfile hazırladı. Bu turda Mehmet şef ve Danilo şeften evet oyları alarak ikinci tura geçmeyi başardı.

ZAFER GÜR

Zafer Gür, MasterChej jüri üyelerine Alinazik kebabı hazırladı. Bu turda Mehmet şef ile Danilo şeften evet oyu alan Gür, turu geçmeyi başardı.