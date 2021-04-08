18 yıl sonra yeni kadroyla yayınlanacak olan "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" filminin oyuncuları kimler?

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği, yıllarca kapalı gişe sahnelenen “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” oyunu film oldu. Yılmaz Erdoğan, filmin fragmanını “9 Nisan’dan sonra ateş böceklerini görmeyen kalmayacak” notuyla Instagram’da yayınladı. 1948 yılında İstanbul’da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in hikayesini konu alan Netflix üzerinden yayınlanacak.

YENİ KADRODA KİMLER VAR?

Gülseren karakterini Demet Akbağ’dan 18 yıl sonra Ecem Erkek canlandırırken röportaj yapan muhabir rolünde ise Yılmaz Erdoğan yerine Atakan Çelik görülecek. Gülseren’in annesi Devrim Yakut, babası Engin Alkan, komünist amcası Ushan Çakır, dayısı ise Bülent Çolak olacak.

504 kez sahnelendi

Yılmaz Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” adlı tiyatro oyunu ilk kez 1998 yılında sahneye konuldu ve 4 yıl boyunca aralıksız kapalı gişe oynadı. Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan ve Neslihan Yeldan gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı , "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" oyunu 504 kez sahnelendi

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