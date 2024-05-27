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Ünlü ismin büyük acısı... 'İki tane meleğim oldu artık'

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#Süreyya Yalçın#Ülkü Yalçın#Ozan Baran
Ünlü ismin büyük acısı... İki tane meleğim oldu artık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 12:34

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, annesi Ülkü Yalçın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

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Süreyya Yalçın, 1 Mayıs'ta annesi Ülkü Yalçın'ın vefatıyla sarsıldı. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Ülkü Yalçın, Amerika'da toprağa verildi.

Annesinin vefatıyla zor günler yaşayan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj yayınladı.

Ünlü ismin büyük acısı... İki tane meleğim oldu artık

Ailesinin fotoğraf albümünü paylaşan Yalçın altına şu notu düştü;

"1 Mayıs'ta canım annemi kaybettim. İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var. O, her zaman yanımda, hayatımın en büyük dayanağıydı. Onu her zaman çok özleyeceğim. Annem şimdi cennette, huzur içinde. 

Hayatım boyunca bana gösterdiği sevgi, şefkat ve öğretilerini asla unutmayacağım. Annem, seninle geçirdiğim her an için minnettarım. Seni çok seviyorum ve hep seveceğim. İki tane meleğim oldu artık.

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Bu zor günlerimde bana mesaj atan, telefon açan tüm dostlarıma yürekten teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmeyin.

Canım hayat arkadaşım , büyük , en büyük destekçim Ozan Baran"

Ünlü ismin büyük acısı... İki tane meleğim oldu artık

 

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#Süreyya Yalçın#Ülkü Yalçın#Ozan Baran

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