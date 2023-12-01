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Tülin Şahin'den sağanakta moda çekimi

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#Tülib Şahin#Defile#Moda Çekimi
Tülin Şahinden sağanakta moda çekimi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 07:49

TÜLİN Şahin önceki gün İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınaya rağmen sokakta moda çekimi yaptı.

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 Ünlü model, Nişantaşı sokaklarında objektif karşısına geçti. Şahin, mini etekler, şortlar, elbiseler ve topuklu ayakkabılarla sağanak yağmura aldırış etmeden objektiflere catwalk (podyum yürüyüşü) yaparak poz verdi.

Yoldan geçen vatandaşlar soğuk ve yağmur altında poz veren Tülin Şahin’i alkışlayıp hayranlıklarını dile getirdi. Zorlu çekimin ardından ünlü model şu açıklamayı yaptı:

“Mankenlikte hep ters mevsim çalışıyoruz biliyorsunuz. Yazın kışlık kıyafetleri, kışın da yazlık kıyafetleri çekiyoruz. Gerçi bugün burada kışı çekiyoruz ama gördüğünüz gibi ince ışıltılı abiyeler ile poz veriyorum. İnsan işini, mesleğini sevince, en iyi fotoğraf kareleri çıksın diye ekiplerle iş birliği yapıyor. Hava şartları ne olursa olsun.”

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#Tülib Şahin#Defile#Moda Çekimi

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