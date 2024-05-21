Şevval Sam'dan ters köşe bir albüm

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Müzisyen ve oyuncu Şevval Sam’ın rock ve alaturkayı kendi tarzıyla tek potada harmanladığı yeni albümü “Rock’ı Severiz”in plak lansmanı 18 Mayıs Cumartesi günü D&R İstinyePark’ta gerçekleştirildi.

Medya ve sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı etkinliğe sanatçının hayranları ve müzikseverler de büyük ilgi gösterdi. Müzik yazarı Murat Beşer’in moderatör olduğu söyleşide Şevval Sam, yeni albümü hakkında gelen soruları cevapladı.

Şevval Sam; “Rock’ı Severiz, rock ve alaturka müziğin birleştiği sıra dışı bir albüm. Ve benim için de bir çeşit ters köşe. En sevdiğim rock şarkıları kendi adıma aşina olduğum alaturka tarzda deneyimlemek istedim. Türk insanı olarak alıştığımız bildiğimiz bazı sesler var. Mesela bas ya da davul sesi duymayı alışkınız. Yani bu, bir açıdan bizim konfor alanımız. Bu albümde ise sadece ince saz tabir edilen kanun, keman ve klarnet ve ritim ile düzenlenmiş bambaşka bir anlayış var. Biz bu formatta dinleyiciye yeni bir konfor alanı vadediyoruz. Çünkü iyi bir şarkı hangi forma girerse girsin özünden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmez. Bunlar çok güçlü ve ikonik şarkılar. O şarkıları hepimizin aşina olduğu alaturka formunda deneyimleme fikri beni çok heyecanlandırdı. Fazla yorum yapmadan, şarkıların sadece içine girip dokunmak ve çıkmak istedim. Bu benim için de son derece keyifli bir keşif yolculuğuydu diyebilirim” diye konuştu.

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