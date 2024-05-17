Patara Deniz Feneri 500 yıllık uykusundan uyandı

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Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti’ndeki 2000 yıllık deniz feneri, yaklaşık 500 yıl sonra yeniden ayağa kaldırıldı.

Patara Deniz Feneri, M.S. 64/65 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırıldı. Yüzlerce yıl denizcilere yol gösteren fener, 15. yüzyılın sonunda Rodos Depremi nedeniyle yıkıldı. Yaklaşık 500 yıl boyunca kum tepelerinin altında kalan fener, 2004 yılından bu yana süren kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırıldı. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki fenerin tamamlanması için artık gün sayılıyor.

2500 PARÇA TAŞ

Milliyet Arkeoloji & İş Sanat Kültürel Miras Buluşmaları kapsamında ziyaret edilen feneri ve restorasyon sürecini Patara Antik Kenti Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan anlattı. İşkan’ın anlatımları ile Milliyet Arkeoloji okurları ile buluşacak olan Patara Deniz Feneri’nin yeniden ayağa kaldırılma süreci, 2004 yılında kazı çalışmaları ile başladı. 2005 yılı sonunda biten kazı çalışmaları kapsamında fenere ait büyüklü küçüklü yaklaşık 2500 taş sistemli bir biçimde kaldırıldı.

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DİJİTAL KOPYALARI ÇIKARILDI

Güçlendirilme ve birleştirilme işlemlerinin ardından, ilk olarak dijital ortamda taşların kopyaları oluşturuldu. Böylece fener, dijital ortamda taş taş tekrar örüldü. Kullanılamayacak durumda olan ya da bulunamayan taşların yerine yenileri yontuldu. 2021 yılında da yeniden inşa için ilk taş yerine konuldu. Teknolojinin yardımıyla uzun ve zorlu bir çalışmanın ardından yeniden inşa edilen fenerin yalnızca üst bölümünün yapımı kaldı.

Prof. Dr. İşkan’ın verdiği bilgilere göre fenerde üst yapı hariç yalnızca yüzde sekiz oranında yeni taş var. En üst bölümden düşen taşların daha fazla parçalanıp yok olması nedeniyle bu oran üst yapıyla birlikte yüzde 18 civarına çıkıyor.

Milliyet Arkeoloji, 19 Mayıs Pazar günü İstanbul, Ankara (Çankaya), İzmir, Antalya’da Milliyet Gazetesi ile bayilerde. Dergiye internet üzerinden de ulaşmak mümkün.