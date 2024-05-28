Hedef Altın Portakal

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İhsan Taş “Dedemin Gözyaşları” filmi ile 2022 yılında Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinde Halk Jürisi “En iyi film” ödülünü kazanmış ve hemen ardından 2023 yılında Adana Altın Koza Film Festivalinde de filme “özel gösterim” yapılarak, Başkan Zeydan Karalar tarafından filmin yapımcıları İhsan Taş, Oktay Öndeş ve filmin başrol oyuncusu Halil Ergün’e plaket takdim edilmişti.

