×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Hedef Altın Portakal

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Altın Portakal Film Festivali#Dedemin Gözyaşları#İhsan Taş
Hedef Altın Portakal
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 14:57

“Kaçış 1950” ile “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filmleriyle bir çok önemli festivallerden ödül alan ödüllü yönetmen İhsan Taş, şimdi de gözünü Altın Portakal’a dikti.

Haberin Devamı

 İhsan TaşDedemin Gözyaşları” filmi ile 2022 yılında Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinde Halk Jürisi “En iyi film” ödülünü kazanmış ve hemen ardından 2023 yılında  Adana Altın Koza Film Festivalinde de filme “özel gösterim” yapılarak, Başkan Zeydan Karalar tarafından filmin yapımcıları İhsan Taş, Oktay Öndeş ve filmin başrol oyuncusu Halil Ergün’e plaket takdim edilmişti.

Hedef Altın Portakal

Bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesini konu alan ve kadrosunda Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü, Aliye Uzunatağan ve Ali İpin gibi usta isimlerin yer aldığı filmin senarist ve yönetmenliğini de üstlenen İhsan Taş, 2023’te iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurusunu yaptığını belirterek bu yıl düzenlenecek festivale filmini yeniden yollayacağını söyledi.
Hedef Altın Portakal


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Altın Portakal Film Festivali#Dedemin Gözyaşları#İhsan Taş

BAKMADAN GEÇME!