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Back To Black'i yeniden düzenledi

Güncelleme Tarihi:

#Back To Black#Amy Winehouse#Denden
Back To Blacki yeniden düzenledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 11:30

Marisa Abela'nın canlandırdığı, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Amy Winehouse'un hayatını anlatan Back To Black vizyona girdi. Amy Winehouse hayranları trajik şekilde 27 yaşında hayatını kaybeden Winehouse'un hayatını beyaz perdede izlemek için sinema salonlarına giderken Türk Rock Grubu DenDen'den Winehouse hayranları için sürpriz geldi.

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BACK TO BLACK COVER'LANDI:

Grup; Winehouse'ın filme de ismini veren ve en bilinen şarkısı Back to Black'i yeniden düzenledi. Winehouse'un Back To Black şarkı sözleriyle başlayan düzenleme Teoman'ın "Güzel Bir Gün" şarkısı ile devam ediyor. Grup kaptanı Eren Yaşar şarkıyı bu şekilde düzenlemeleri konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

İKİ BÜYÜK HAZİNE:

"Amy Winehouse 27 yaşında büyük bir sanatçı olarak aramızdan ayrıldı. Sevenlerimizin de istekleriyle Back To Black'i samimi bir ortamda grup Denden olarak değil de, müziğe aşık grup üyeleri olarak çalalım ve söyleyelim dedik. Bu şarkı bizi Teoman şarkısı "Güzel Bir Gün"e götürdü. Sonuçta her ikisi de müzik dünyası için iki büyük hazine"

BACK TO BLACK FİLMİ NEYİ ANLATIYOR:

Back To Black, 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini anlatıyor.

Back To Blacki yeniden düzenledi


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#Back To Black#Amy Winehouse#Denden

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