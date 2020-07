Yazın cilt bakımı nasıl olmalı?

CİLT TİPİNİN BELİRLENMESİ ŞART

Yazın ve her mevsim cilt bakımında ilk basamak derinin doğru ve derinlemesine temizlenmesidir. Bu amaçla kullanılan temizleyici cilt tipine uygun olmalıdır. Deri PH’ı ile uyumlu olmalı, deriyi kurutmadan temizlemelidir.

Kuru ciltler için, yumuşak yağ bazlı temizleyici kremler seçin, parmak uçlarınızla tüm yüzünüze yayın, makyaj pamuğuyla sildikten sonra ılık suyla durulayın.

Cildiniz karma ise yıkanarak temizlenen jel veya kremleri seçin.

Yağlı bir cildiniz varsa yumuşak jel ya da köpükler seçebilirsiniz. Haftada bir defa uygulanan kil maskeleri yağlı cilt bakımında kullanılır. Kil, cilt bakımında çok yönlü bir maddedir. Kil epidermisin yani üst deri tabakasının ölü hücre ve artıklardan temizlenmesine, cildin beslenmesine ve nemlenmesine yardımcı olur.

Cildiniz akneli ise özel üretilmiş temizleyiciler kullanın ve cildinizi ılık suyla iyice temizleyin.

Aşırı terleyen kişilerde ter kanallarının tıkanmasıyla isilikler ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda cildin maden suyu veya termal sularla temizlenmesi işe yarayacaktır. Yüz temizliği için kolonya veya alkol içeren temizleyiciler kullanılmamalıdır.

Bunlar cildin PH dengesini bozar, tahrişe sebep olur. Hatta kolonya veya parfüm içeren temizleyicilerde bulunan bazı maddeler güneşe duyarlılığı artıracağından leke oluşumuna neden olabilir.

‘Eau de rose’ yani ‘gül suyu’; kozmetolojide uzun yıllardır kullanılan bir baz üründür. Sıkılaştırıcı ve temizleyici, yağ dengesini düzenleyici etkisi vardır. Gül suyu; cildin ölü artıklardan temizlenmesi amacıyla tonik olarak kullanılabilen doğal bir maddedir.



HER ÜRÜNÜ KULLANMAYIN

Cildin her mevsim ihtiyacı değişir. O nedenle kışın kullandığınız pek çok ürün yazın cildinize fazla gelebilir. Yazın ev bakım ürünleri kullanırken özellikle soyucu ve peeling özelliği olan ürünlere ara verin. Retinoik asit, salisilik asit, glikolik asit gibi meyve asitleri cildinizin güneşe duyarlılığını artırabileceğinden yazın kullanımları tercih edilmez.

Yazın kullandığınız nemlendiricilerin daha çok cilt yenileyici ve bariyer özelliği olduğundan emin olun. Nemendirici seçerken güneş koruyucu SPF özelliği olan ürünleri tercih edin. Aşırı yağlı tıkayıcı özelliği olan ürünlerden kaçının. Aktif içerikleri daha çok gece kullanmaya dikkat edin.

CİLDİNİZİ SUSUZ BIRAKMAYIN

Cildin en temel maddesi sudur. Bir doğa mucizesi olan su, cildimizin temel yapıtaşlarının korunmasında ve tamirinde rol alır. Yaşlanmayla birlikte deri ve deri altı dokulardan su kaybedilir. Kuruyan cilt kırışır, kırışan cilt de daha çok kurur. Bu kısır döngüyü kırmak ve cildin nem dengesini sağlamak en etkili anti-aging tedavi yaklaşımıdır. Sağlıklı, sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için günlük su tüketiminin en az 2 litre olması gerekmektedir.

MEDİKAL CİLT BAKIMI YAPTIRIN

Cildimiz kendini yenileme kapasitesi olan bir organdır. Bu yenileme zamanı kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 20-28 gündür. Yenilemeye çalışırken cilt yüzeyinde biriken ölü hücre kalıntıları gözenekleri tıkar ve yüzeyin beslenmesine engel olur ve cilt yüzeyi pürüzlü, nemsiz ve mat görünür.

Günlük bakımların yanı sıra aylık uygulanan cilt bakımları da cilt sağlığına olumlu katkı sağlar. Düzenli olarak uygulanan ve profesyonel ellerde yapılan cilt bakımları leke problemlerinde, kırışıklık tedavisinde ve sivilceli ciltlerin tedavisinde çok etkin olarak kullanılmaktadır.

Medikal bakımlar doktor kontrolünde her cilt tipi için özel tasarlanmış cihazlarla uygulanır ve daha derinlemesine bir bakım sağlar. Bu bakımlarla derin tabakalara kadar etki edilebildiği için esas iyileştirici hücrelere ve hedef hücrelere erişilir. Akne, leke, kırışıklık, kuruluk gibi problemlere yönelik tedaviler uygulanabilir.

Stres, hava kirliliği, güneşin zararlı ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tedavi yöntemi de mezolifting işlemidir. Cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteği deri altına verilir.

Böylelikle deri içten içe kendini yeniler. Yüz, boyun, dekolte ve özellikle el bölgesinde oluşan kırışıklıkları ve yaşlanma etkilerini geriletir. Sigara ve alkol kullanımından da zarar gören cildin yeniden yapılanmasını sağlar.