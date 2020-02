Mantarın faydaları nelerdir? Mantar neye iyi gelir?

Mantar tüketimi sağlık açısından pek çok faydaya sahiptir.



Mantarın Faydaları Nelerdir?



- Mantar kalp hastalıkları riskini ortadan kaldırır.

- Mantar tüketimi olan ya da ileride oluşabilecek kanserleri önler. Kanser riskinin %40 oranında azaltılmasına yardımcı olur.

- Kolesterol hastaların tüketmesi gereken bir yiyecektir. Çünkü mantarlar, kolesterolü düşüren pek çok life sahiptir.

- Kas ve kemik sağlığının güçlenmesine faydalıdır. Özellikle fazla kalori içermediği için sporcular tarafından tüketilmesi önerilir.

- Vitamin kaynağıdır. Mantar içerisinde D vitamini, kalsiyum ve bakır bulunur. Bu mineral ve vitaminler insan sağlığı açısından oldukça büyük faydaya sahiptir.

- Mantarlar içerisinde çeşitli antioksidanlar bulundurur. Bu antioksidanlar sayesinde genç ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.



Mantar Neye İyi Gelir?



Mantar içerisinde pek çok lif barındıran bir besindir. Bu sayede özellikle karaciğer, bağırsak ve akciğerde bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca içerisinde bulunan selenyum sayesinde kanser riskini engeller ve kanserli hücrelerin yayılmasını önler.



Güneşten sonra en fazla D vitaminine sahip besin mantar olarak bilinmektedir. Bu açıdan D vitamini eksikliği ile ilgili bir rahatsızlık yaşayan kişiler mutlaka mantar tüketmelidir. Kan şekerinde bir düzensizlik yaşayan kişiler mantar sayesinde kan şekeri seviyelerini de dengeleyebilir. Yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişiler mantar tüketerek, tansiyonlarını daha dengeli hale getirebilir.



Mantar Çeşitleri



Mantar, 4 farklı çeşide ayrılır. Bu türlerin her birinde içerik ve besin değerleri farklıdır. En sağlıklı mantar çeşitleri şu şekildedir;



1- Kavak Mantarı: Kavak mantarının rengi kahverengi ile gri arasındadır. Genellikle balık ve et yemeklerine sos olarak ilave edilir. Besleyici yönü oldukça fazladır.

2- Portobello Mantarı: Bu mantar çeşidinde yemekler genellikle ızgara ya da fırında pişer. Vitamin değeri açısından kırmızı etle aynı değerlere sahiptir.

3- Düğme Mantarı: Çok kolay bulunan bir mantardır. Rengi beyazdır. Zehirli mantar türlerine yapı olarak benzediği için mutlaka uzmanlar tarafından toplanması gerekir. Tüketimi en yaygın olan mantar türüdür.

4- Shiitake Mantarı: Uzakdoğu kültürüne ait olan bu mantar türü genellikle haşlanmış sebzelerle tüketilir. Besin değeri oldukça iyi seviyededir.



Mantar Kilo Verdirir mi?



Mantar, diyet listelerinde de sıklıkla yer alan bir besindir. Bunun sebebi ise düşük kaloriye sahip olmasıdır. Mantar, yiyecekler arasında en düşük kaloriye sahip olan besindir. İçerisinde yalnızca 20 kalori bulunur. Bu kalori çiğ mantarın içerisinde bulunan miktardır.



Mantar pişirildiğinde daha düşük kalorilere sahip olur. Bu açıdan diyet yapan kişiler ve sporcular tarafından mantar tüketimi oldukça fazladır. Ayrıca mantar yemek kırmızı et yemek kadar doyurucu bir besindir.