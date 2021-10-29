Kanda enfeksiyon neden olur, nasıl tedavi edilir? Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir?

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Vücudun herhangi bir kısmında gelişebilen ağır enfeksiyonun neticesinde bağışıklık sisteminin vermiş olduğu yoğun tepki ile birlikte organlarda ve dokularda hasarlar meydana gelebilmektedir. Tekli ya da çoklu organ yetmezliklerinden başlayarak ölüme kadar gidebilme riski bulunan bu ciddi tablo sepsis şeklinde adlandırılmaktadır.



Mikroorganizmaların kana karışması ile beraber başlayan bu süreç kan zehirlenmesi biçiminde de bilinmektedir. Her çeşit enfeksiyona bağlı şekilde gelişebilecek olan sepsis, hayatı tehdit eden bir durum olmaktadır ve tedavisine ne kadar erken sürede başlanırsa organ hasarlarının engellenebilme olasılığı da o kadar yüksek olmaktadır. Sepsisin engellenebilmesi için enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır ve ilerlemeden tedavi edilmelidir.



Kan Enfeksiyonu Nedir?



Vücutta bir enfeksiyona sebep olan mikropların kana karışması ile beraber vücuttaki bağışıklık sisteminin bahsedilen bakterilere karşı çok büyük bir savunma tepkisi göstermesi ile kanda enfeksiyon ya da sepsis ortaya çıkmaktadır.



Normal koşullarda vücudun kana karışmış olan bakterilere karşı bir bağışıklık cevabı geliştirmesi normal ve olması gerekli olan bir durumdur. Ancak bu cevap bazı durumlarda olması gerekli olandan çok daha kuvvetli olduğunda, organlara ve dokulara hasar verebilmektedir. Ağır nitelikteki sepsis vakalarında bütün vücutta iltihaplanmalar ortaya çıkmaktadır ve septik şok ismi verilen tablo ortaya çıkabilmektedir. Bu durum tansiyonda ciddi düzeyde bir düşüşü de yanı sıra getirmektedir ve ölüm ile sonuçlanabilmektedir.



Pek çok enfeksiyon sepsisle sonuçlanabilmektedir. Bunun engellenebilmesi için gerekli olan antibiyotik tedavilerinin ve intravenöz sıvı uygulamalarının vaktinde yapılması gerekmektedir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hamile kadınlar, bir yaşın altında olan çocuklar ve 60 yaşın üstündeki erişkinlerde sepsisin gelişme riski diğer kişilere oranla bir hayli yüksektir.



Kanda Görülen Enfeksiyonun Belirtileri Nelerdir?



Geçirilmiş olan ağır enfeksiyonlarda sepsisin belirtileri fazla net olmayabilmektedir. Bu sebeple kandaki enfeksiyona bağlı şekilde görülen çeşitli semptomlar ile karıştırılabilmesi mümkün olmaktadır. Tanısı konulmuş ya da konulmamış her çeşit enfeksiyon, sepsis tablosunun gelişim süreci için olasılık arz etmektedir. Sepsis, ağır sepsis ve septik şok biçiminde üç farklı kısmı olan sepsisin en yaygın görülebilen belirtileri şu şekildedir:

Ateşin 38 derecenin üstünde seyretmesi

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Kalbin atış hızının dakikada doksan atışın üstünde olması

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Solunumdaki hızın dakikada 20 soluğun üstünde olması

Ürperme, üşüme ve titremenin görülmesi

Nefes darlığı

Şeklinde sıralanmaktadır.



Kanda Görülen Enfeksiyonların Sebepleri Nelerdir?



Sepsis oluşumunda pek çok enfeksiyon çeşidi rol oynayabilmektedir. Bunlardan en yaygın olanları; solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar, zatürre, menenjit, yanıklar ve yaralar, deri enfeksiyonlarıdır. Özellikle yaşlı olan kişilerde sepsise yakalanma riski çok daha yüksek olmaktadır.



Geçirilen cerrahi operasyonların sonrasında vücutta meydana gelen yaralar, sepsisin risk faktörleri içerisinde yer almaktadır. Bunların beraberinde lüzumsuz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin yarıda kesilmesi gibi sebeplere bağlı şekilde mikropların antibiyotiklere karşı bir direnç geliştirmesi, mevcut enfeksiyonların kontrol altına alınabilmesinin önünde engel teşkil etmesinden dolayı sepsise yakalanma riskini artırmaktadır.



Kanda Enfeksiyonun Tedavisi Nasıldır?



Sepsisin erken dönem içerisinde tespit edilmemesi ve dolayısı ile tedavi edilememesi durumunda septik şok adı verilen tablo meydana gelmektedir ve hastalık ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Hastalığın bu aşamaya gelmesini önlemek amacı ile sepsis belirtileri ile gerekli kliniklere başvuran ve sepsis tanısını alan hastalarda tedavi için genelde şu ilaçlar ile tedavi uygulanmaktadır:

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Düşük olan tansiyonun yükseltilmesine yardımcı olacak vazoaktif ilaçlar

Enfeksiyonu engellemeye yardımcı olan intravenöz yol ile uygulanmakta olan antibiyotikler

Kortikosteroid olan ilaçlar

Kan şekerinin regüle edilebilmesini sağlamakta olan insülin enjeksiyonları

Ağrı kesiciler

Şeklinde ifade edilmektedir.