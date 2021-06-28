Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Geçmeyen boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler ve doğal çözüm önerileri

Günümüzde en sık rastlanan rahatsızlıkların başında boyun tutulması geliyor. Edinilmiş belli başlı yanlış alışkanlıkların sürekli tekrar edilmesi, duruş bozukluklarına yol açmaktadır. Başta telefon ve internet bağımlılığı olmak üzere birçok fiziksel neden bir türlü geçmeyen boyun tutulmasına neden olabilir. Aynı zamanda oturuş ve yatış pozisyonları da bu alanda belirleyici olmaktadır. Boyun tutulması yaşayan kişiler tarafından boyun tutulması ne zaman geçer, kaç gün sürer gibi soruların yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Peki boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer, neden olur? İşte doğal çözüm önerileri...

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir? Doğal Çözüm Önerileri

Boyun tutulması için de her şeyde olduğu gibi öncelikle bir uzmana danışmakta fayda var. Bunun yanında aşağıda belirttiğimiz belirli doğal çözüm önerileri de kasları gevşetmeye yardımcı olabilir.

Özel krem ve losyonlar: Boyun tutulmasını çok kısa bir süre içerisinde geçiren özel krem ve losyonlar kullanılabilir. Hafif bası uygulanarak ağrıyan ve tutulan bölgelere masaj yapılabilir.

Boyun tutulmasını çok kısa bir süre içerisinde geçiren özel krem ve losyonlar kullanılabilir. Hafif bası uygulanarak ağrıyan ve tutulan bölgelere masaj yapılabilir. Soğuk kompres: Buz ile hazırlanan soğuk kompresler sadece kas ağrılarına değil boyun tutulmalarına da çok iyi geliyor. Ağrıyan bölgeye 5 - 10 dakika arasında uygulanan soğuk kompresler oldukça etkilidir.

Buz ile hazırlanan soğuk kompresler sadece kas ağrılarına değil boyun tutulmalarına da çok iyi geliyor. Ağrıyan bölgeye 5 - 10 dakika arasında uygulanan soğuk kompresler oldukça etkilidir. Masaj: Boyuna masaj yapmak kasların gevşemesine yarımcı olabilir.

Boyuna masaj yapmak kasların gevşemesine yarımcı olabilir. Nane yağı: Nane yağı, baş ağrısı ve burun tıkanıklığında olduğu gibi tutulmasına da iyi gelen doğal çözümlerden biridir.

Boyun Tutulması Nasıl Geçer?

Sıcak havlu terapisi: Boyun tutulmasını hızlı bir şekilde geçirmek isteyenlere tavsiye edilen ilk öneri sıcak havlu terapisidir. Kaynatılmış suyun buharıyla ısıtılan havlular tutulan bölgelere tutulur. Sıcaklığı geçtikçe aynı işlem 3 -4 kere tekrarlanır. Sonuna kişiler boyunlarını çok daha rahat hareket ettirebilir.

Yastık kullanımı: Kişiler yatarken pamuklu yastıklar kullanılmalıdır. Aynı zamanda yumuşak yerine sert yastıklar kullanmak, boyun ve kafanın çok daha rahat etmesini sağlar.

Kekik yağı: Bu tür bitki özlü yağlar yakıcı bir etkiye sahiptir. Sıkışmış kasların çözülmesini sağlayan kekik yağı, tamamen doğal ve sağlıklı bir yöntem olarak günde iki kere boyun bölgesine sürülebilir.

Boyun Tutulmasına İyi Gelen Egzersizler

Boyun gerginliğini rahatlatmak için bu germe egzersizini her 3 ila 4 saatte bir tekrarlayın.

Düz oturun.

Yavaşça başınızı öne ve arkaya doğru en az 15 ila 20 kez sallayın.

Ardından, başınızı her iki tarafa da eşit sayıda, sola ve sağa doğru sallayın.

Kaslarınızın gevşediğini hissettiğinizde başınızı tamamen sağa ve sonra sola çevirin. Ağrı olabileceği için bunu yavaş yavaş yapın.

Egzersizi en az 20 kez tekrarlayın ve sonra dinlenin.

NOT: Önerdiğimiz egzersizi uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve uzman kontrolünde gerçekleştirin.

Boyun Tutulması Neden Olur?

Uzun süreli hareketsizlik: Uzun süreli olarak bir yerde sabit durmak ve akabinde ani hareketler yapmak boyun tutulmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Örneğin uzun süreli olarak telefonuna ya da bilgisayar ekranına bakmış biri ani bir refleks ile başını sağa ya da sola çevirdiği takdirde söz konusu rahatsızlık görülebilir.

Üşütme: Serin sonbahar ayları ve yağışlı kış mevsiminde boyun tutulması vakaları üç kat daha fazla görünüyor. Vücudun direncini kıran soğuk havalar kireçlenmeye benzer etkilere sebep olabilir.

Uykuda ani hareketler: Özellikle yüz üstü ve dağınık yatan kişiler sabah uyandıklarında boyunları tutulmuş olarak kalkabilir. Uyku esnasında istemsiz bir şekilde ters bir hareket yapan kişilerde görülme riski çok fazladır.

Boyun Tutulması Sebepleri

Sayılan nedenler dışında başka sebepler de boyun tutulması riskini doğurur. Sadece fiziksel değil psikolojik etkenler de belirleyici olmaktadır.

Stres faktörü: Stres, insanların kelimenin tam anlamıyla kaskatı hissetmelerine neden olur. Kaskatı kesilen beden boyun ve bel tutulması gibi etkilere çok daha açık olur. Bunun önüne geçmek için stres ve kaygı faktörlerinden uzak yaşamaya özen gösterilmelidir.

Uzun süreli telefon konuşmaları: Uzmanların da önerdiği üzere cep telefonu ile uzun süreli konuşan kişiler kulaklık kullanmalıdır. Özellikle yarım saati aşan sürelerde sabit bir oturma pozisyonuyla telefonla konuşanların boyunları sık sık tutulur.

Boyun Tutulması Belirtileri

Kafa hareketlerinde kısıtlama: Kişiler boyunlarının tutulduğunu özellikle başını sağa sola çevirmekte güçlükle çevirdiklerinde anlarlar. Özellikle penceresi açık odalarda uyumak ve rüzgara maruz kalmak sabah tutulmalarının başlıca sebebidir. İleri düzeydeki boyun tutulmalarında kişi başını bir santim dahi ileri geri oynatamaz.

Günlük hareketlerde zorlanma: Boyun tutulması, gündelik hayatı felce uğratan bir rahatsızlıktır. Bireyler, yemek yerken dahi güçlük çeker. Boynu tutulan kişiler rahatsızlıkları geçene kadar araba kullanmaktan kaçınmalıdır.

Baş ağrısı: Üşütmeye bağlı boyun tutulmalarında sadece yüzün aşağısı etkilenmez. Çoğunlukla birlikte görülen belirtilerin arasında baş ağrısı da gelmektedir.

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