Yeni yılı sahnede karşıladılar... Şıklık yarışı

HAYRANLARI İLE SÖYLEDİ





16 yıl sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, 2023’ü Günay Restaurant’ta karşıladı. Kırmızıgül şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. (Sayit DURMAZ)

DEV KADRO





Murat Boz, Beşiktaş Belediyesi’nin yılbaşı kutlamaları kapsamında Barbaros Meydanı’nda konser verdi. Ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. (Sayit DURMAZ)

İDDİALI KIRMIZI





İrem Derici, Batum Eclipse Casino’da yeni yıl konseri verdi. Barış Avcı imzalı kırmızı iddialı kıyafetiyle dikkat çeken ünlü pop’çu sahne öncesi çekilen karesini Instagram hesabına “Bakın bakın kudurun” notuyla yükledi.

HUZUR VE MUTLULUK GETİRSİN





Ebru Yaşar yılbaşı gecesi Sapanca Elite World Hotel’de sahneye çıktı. Pınar Kerimoğlu imzalı elbisesiyle göz dolduran şarkıcı, yeni yılın ‘huzur, mutluluk, aşk ve para’ getirmesini diledi. (Sayit DURMAZ)

2023 SEVGİ YILI OLSUN





Funda Arar, 31 Aralık gecesi Divan İstanbul Asia’da sahne aldı. Beyaz taşlarla süslü Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, “2023 sevgi dolu bir yıl olsun” dedi.

SİYAH KRALİÇE





Hande Yener, yılbaşında Kıbrıs’ta Viva Casino Vuni Palace Hotel’de sahneye çıktı. Ünlü pop’çu Ebru Pırıl ve Junus Çoban ikilisi tarafından hazırlanan siyah tasarım elbisesiyle dikkat çekti. Yener’in hayranları ünlü pop’çu için ‘siyah kraliçe’ yorumunu yaptı.

YIKILMADIM AYAKTAYIM





Simge Sağın, 2023’ü Crowne Plaza İstanbul Florya’da karşıladı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, “Çok ağır bir hastalık süreci yaşadım. Şu an iyiyim. Yıkılmadım ayaktayım. Gribi de pandemiyi de sağlıklı şekilde atlattık. 2022 beni yıkamadı” dedi. (Sayit DURMAZ)

ÖNCE SAĞLIK





Merve Özbey yılbaşı gecesi Pullman Otel’de sahne aldı. Tolga Çam imzalı kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı misafirlerinin yeni yılını “Sevdiklerinizle beraber her şeyden önce sağlıklı sonra mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir yıl olsun” sözleriyle kutladı.

DERYA BEYAZI

Derya Uluğ, 31 Aralık’ta İzmir Kaya Termal’de sahne aldı. Sudi Etuz imzalı beyaz bir elbise giyen ünlü şarkıcı “Kendimize, sevdiklerimize ve doğaya iyi baktığımız sağlıklı bir yıl diliyorum. 2023’ü uğurlarken ‘ne güzel bir yıldı’ diyeceğimiz bir yıl olsun” dedi.

YILIN İLK SELFIE'Sİ





Buray yeni yıla İzmir Arena konserinde ‘merhaba’ dedi. 2023’ün ilk saniyelerinde yüzlerce hayranıyla selfie pozu veren Buray, “Yılın ilk selfie’sine beraber imza attık. Umarım bu selfie’de olduğu gibi 365 gün boyunca güleceğiniz bir sene olur 2023” dedi.

SAHNEDE KENDİ İŞVEMLE KALDIM





Ziynet Sali, yılbaşı gecesi Kıbrıs Lord’s Palace Otel’de sahne aldı. Özlem Kaya imzalı elbisesiyle sahneye çıkan Sali’yi izlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Bekir Aksoy, Nihat Kahveci gibi ünlü isimler de vardı. Sali’yi müzisyen eşi Erkan Erzurumlu yalnız bırakmadı. Sali, eşiyle sahneleri ayırma kararı alması hakkında şunları söyledi: “İlk sahnelerde gözüm aradı. Müzikal iletişimimizde çok işveli cilveli oluyordu. Şimdi kendi işve ve cilvemle tek başıma kaldım.” Şarkıcı, çocuk sorularına “Akışınaa bıraktık” yanıtı verdi.

Rol aldıkları bir tiyatro oyunu sonrası araları bozulan Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy, Ziynet Sali’yi izleyenler arasındaydı. Bekir Aksoy, “Küslüğü devam ettirecek bir durumumuz yok. Ayna masada denk gelsek yine konuşurum” dedi.(Behlül AYDIN)

HERKESİ EĞLENDİRDİ





Edis, yılbaşı gecesi “O Ses Türkiye”de ekrana geldi. Şarkıcı, 60 dansçının kendisine eşlik ettiği videosuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ardından Edis, sahneye uçarak indi ve hem stüdyoyu hem de izleyenleri coşturdu. Ebru Gündeş, Murat Boz, Seda Sayan, Yıldız Tilbe’den oluşan jüri, “Martılar” şarkısında Edis’e eşlik etti.

ŞANS ÇİÇEĞİ DAĞITTI





Erol Evgin, yeni yılı Lefkoşa Concorde Tower’da karşıladı. Evgin, sahneye smokinle çıktı ve Kıbrıslılara özel bir yılbaşı gecesi yaşattı. Yeni yıla “Sevdan Olmasa” şarkısında bırakılan yüzlerce balon eşliğinde giren sanatçı, geri sayımın ardından hayranlarına şans çiçeği armağan etti.(Behlül AYDIN)

UZUN ZAMAN SONRA İSTANBUL'DA





Ceylan önceki akşam Nossa Costa’da şarkılarını seslendirdi. Ceylan, yıllar sonra ilk defa İstanbul’da sahneye çıktığını söyledi. Şarkıcı, Tolga Çam imzalı bir elbise tercih etti. 2 saat sahnede kalan Ceylan, oyun havalarından türkülere uzanan zengin repertuvarıyla 2023’e “merhaba” dedi.

BENİMLE GİRENLER ÇOK ŞANSLI





Hülya Avşar, önceki gece Yeni Gazino’da sahne aldı. Avşar, yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk, barış dileyerek şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, sevenlerini Avşar, “Yeni yıla benimle girenler çok şanslı” dedi. (Sayit DURMAZ)

ANKARA'DA GERİ SAYIM





Zuhal Olcay, yeni yıla Ankara’da sahnede girdi. Olcay, The Green Park Otel’in sahnesinde dinleyicisiyle buluştu. Sanatçı, güçlü canlı performansı ve şarkılarıyla herkesi eğlendirdi.

KIRMIZILI KADIN





Bengü, yılbaşı gecesi Sarıkamış’ta Duja Chalet Otel’de sahne aldı. Bengü, Raisa Vanessa imzalı kırmızı sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Kostüm için özel olarak hazırlanan taşların üretimi 20 gün sürdü. Yeni yıl için geri sayımın ardından sahneden inen Bengü, 2023’ü kendisini izlemeye gelen eşi Selim Selimoğlu’yla kutladı.

MISIR'DA SAHNE ALDILAR





Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, yeni yıla Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde girdi. Orkestra sahnede dünya müziklerinin önemli eserlerinin yanı sıra kendi hit parçalarına da yer verdi. Orkestra, dünyanın her yerinden gelen misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı yaşattı.

AŞKTAN YÜZÜM GÜLSÜN





Cem Belevi, 2022 yılının son gününde Baltalimanı Portaxe’de sahne aldı. Belevi, “İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bıraktık. Artık önümüze bakacağız. 2023 yılından beklentim ise mutluluk, sağlık, huzur ve aşk. Yüzümüz 2022’de aşktan yana gülmedi ama inşallah 2023’te güler” dedi. (Sayit DURMAZ)

SEVİLEN ŞARKILARLA





Demet Akalın, yılbaşı gecesi Sahne İstanbul’da hayranlarının karşısına çıktı. Akalın, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendirdi. Akalın, kendisinden önce sahne alan Merve Demir’e de “Dinledim seni, çok güzel sahne yaptın. Aferin, ağzına sağlık” dedi.

AŞKI ARAYAN BULSUN





Hande Ünsal, 31 Aralık gecesi Uludağ Kervansaray Otel’de sahne aldı. Siyah saten elbisesiyle konsere başlayan Ünsal, “Ben kendi adıma 2023’ten aşk diliyorum. 2023’te aşkı arayan herkes aradığını bulsun. Herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir sene olsun” dedi.

MÜZİKLİ VE BEREKETLİ BİR YIL OLSUN





Sibel Can, yılbaşı gecesi Cahide Palazzo sahnesindeydi. Can, gece için Amor Gariboviç’in hazırladığı siyah elbiseyi tercih etti. Şarkıcı, “2023’ün herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Her istediğinizin gönlünüzce gerçekleşeceği, müzikli, bolluk ve bereketli bir yıl olsun” dedi.

KIBRIS'TA SAHNEDE





Gülben Ergen, yılbaşı gecesi Chamada Prestige Kıbrıs’ta sahne aldı. Şarkıcı, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giydi. Ergen, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi.

20 BİN KİŞİLİK KORO





Tuğba Özerk, yılbaşına Amasya Belediyesi’nin düzenlediği halk konseriyle girdi. Şarkıcı, sevilen şarkılarını hep bir ağızdan Yavuz Selim Meydanı’nı dolduran yaklaşık 20 bin seveni ile birlikte söyledi. Özerk, unutulmaz bir yılbaşı coşkusu yaşattı.

ÇOK UMUTLUYUM





Atiye, yeni yılda Adana Sheraton Garden Otel’de sahne aldı. Atiye’ye iki dansçısı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan orkestrası eşlik etti. Şarkıcı, Özlem Kaya Houte Couture imzalı özel tasarım bir kıyafet giydi. Atiye, Adana’da uzun zaman sonra yeni yılda sahne almaktan mutlu olduğunu dile getirdi: “Çok umutluyum. Yeni heyecanlar içindeyim. Güzel bir başlangıç yapacağız.” Atiye, 2 saate yakın aralıksız sahneden inmeden şarkılar söyleyerek dans etti.

ŞENLİK ALANINA ÇEVİRDİ





Suzan Kardeş, yeni yılda Wyndham Grand Levent’te unutulmaz bir konsere imza attı. Kardeş, neşesi ve enerjisiyle herkesi eğlendirdi. Şarkıcı, zengin repertuvarı, coşkulu orkestrası ve dansçılarıyla yılbaşı sahnesini şenlik alanına çevirdi. (Sayit DURMAZ)

HALAY ŞOVU





Özgür Alter, önceki akşam Wow İstanbul Otel’de müzikseverlerle bir araya geldi. Alter, orkestrasıyla hayranlarına unutulmayacak bir yılbaşı gecesi armağan etti. Ünlü arabeskçi, yeni yıl sevincini sahnede halaylarla kutladı.

ÖZEL ŞARKILAR





Selami Şahin, dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını yeni yılda Wyndham Grand Levent’te seslendirdi. Sanatçı, KREA M.I.C.E organizasyonunun “Yeni Yıl Galası” adını verdiği etkinlikte sevenleriyle buluştu. Şahin, geceye özel sürpriz şarkılarına da yer verdi. (Sayit DURMAZ)

90'LAR GECESİ





Sibel Alaş, yılbaşı gecesi Hilton Garden Inn Beylikdüzü’nde sahne aldı. Sahneye gümüş rengi mini bir elbise ile çıkan Alaş, 90’ların hit şarkılarıyla coşkulu anlar yaşattı. Şarkıcı, yeni yıla “Hayat Bayram Olsa” şarkıyı söyleyerek girdi.

NAR KIRDI





Fatih Ürek, yılbaşı gecesi Merit Park Otel’de sahne aldı. Hakan Akkaya ve Tanju Babacan imzalı iki kıyafet giyen Ürek, geri sayımından hemen sonra sahnede nar kırdı.

UMUDUNUZ HEP OLSUN





Soner Arıca, 31 Aralık gecesi Rixos Premium Göcek’te sahne aldı. Arıca, modernize edilmiş bir smokinle hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcı, özel hazırladığı repertuvarıyla izleyenlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı. Arıca, “İçinizde umudunuz hep var olsun. İyilik dolu bir yıl olsun” dedi.

2 FARKLI MEKANDA





Müjde Kızılkan, yılbaşı akşamı art arda iki mekanda sahne aldı. Önce Whyndom Otel’de sahne alan Kızılkan, daha sonra yeni yıla Moda Deniz Kulübü’nde girdi. Şarkıcı, 2023 için hayranlarına güzel dileklerde bulundu.

EĞLENMEDEN KİMSE EVE DÖNMEYECEK





Güliz Ayla, yeni yıl coşkusuna Adana Sheraton Grand Otel’de verdiği konserle ortak oldu. Şarkıcı, pembe elbisesini Özgür Yüksel imzalı takılarıyla tamamladı. Ayla, “Bu gece burada eğlenmeden evine kimse dönmeyecek. Yeni yıla hızlıca giriyoruz, tüm kötü hatıraları geride bırakıyoruz” dedi.

HİT'LERİNİ SESLENDİRDİ





Gökhan Tepe, yılbaşı gecesi İstanbul Kaya Ramada Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, “Yürü Yüreğim”, “Vur”, “Teşekkür Ederim”, “Türkan” gibi geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Tepe, iki buçuk saat sahnede kaldı.

HAYRANLARIYLA ÇANAKKALE'DE BULUŞTU





Nadide Sultan, Çanakkale Aqua Hall’de sahne aldı. Hasan Altın imzalı kıyafetiyle dikkat çeken şarkıcı, konser alanını dolduran hayranlarıyla eğlendi. Sultan “2023 hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve bol para getirsin” dedi. Şarkıcı, bir hayranının 1.5 yaşındaki minik çocuğunu da kucağına alarak “Hayat Bayram Olsa” şarkısını söyledi.

HUZUR GETİRSİN





Cenk Eren, yılbaşı akşamı Sapanca NG Enjoy Otel’de sahne aldı. Eren, “yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirsin” dedi.

AŞK DİLİYORUM





Selen Görgüzel, yılbaşını Gazino Bahçeşehir’de karşıladı. Şarkıcı, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Görgüzel, “2022, bu zaman kadar ektiğim tohumların filizlenme yılı oldu. Böyle biraz beni duvardan duvara çarptı ama her vuruş motivasyonumu iyice yükseltti” dedi. Şarkıcı, 2023 beklentilerini şöyle dile getirdi: “Önce sağlık diliyorum. Tabii ki sonra kariyer ve aşk. Ayrıca bu gece Tolga Çam imzalı bir kıyafet giydim. Kıyafetim 6 gün önce yapılmaya başlandı ve bugün bitti. Tolga’nın gözleri kanadı neredeyse bu kıyafeti yaparken.” (Sayit DURMAZ)

KEYİFLİ PERFORMANS





Elif Kaya, yeni yılda Sheraton İstanbul Ataköy Hotel’deydi. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendiren Kaya, performansıyla müzikseverlerden tam not aldı. Şarkıcı, gece için kırmızı bir elbise tercih etti.