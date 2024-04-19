Ünlü oyuncuya büyük sürpriz: Bir tane bebek geliyor sanmışlardı... Karısı ikiz doğurdu

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Bu cümleler, ünlü bir oyuncunun sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımdan.

Model eşiyle mutlu bir yuvası olan oyuncu zaten 2 yaşında bir erkek çocuk babası olmuştu. Bu ayın başında da ikinci bebeklerini bekliyorlardı.

Ama karşılarına büyük bir sürpriz çıktı: Bir değil iki bebek yani ikiz sahibi oldular.

Bir bakalım bu ünlü oyuncu kim ve yaşadıkları bu ilginç olay ne.

BEKLENMEDİK BİR ŞEKİLDE ÜÇ ÇOCUKLU BİR AİLE OLDULAR

İkinci bebeklerini beklerden bir anda üç çocuklu bir aile olan bu çift, rol aldığı The Walking Dead adlı diziyle tanınan 41 yaşındaki Tom Payne ile 34 yaşındaki model eşi Jennifer Akerman.

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2020 yılının aralık ayında evlenen Payne ve Akerman, ilk bebeklerini de 2022'de kucaklarına almıştı. Akerman'ın hamileliğinin gidişine göre de bu ayın başında ikinci bebeklerine kavuşacaklardı.

Fakat Jennifer Akerman, bir yerine iki tane bebek yani ikizlerini dünyaya getirdi. Payne'in sosyal medya paylaşımına göre bu bekledikleri bir durum değildi.

Açıklamasına bakılırsa bu, eşine çok az rastlanan durumu kısa süre sonra hazırlayacakları bir podcast yayınında anlatacaklar.

Ama sonuç ne olursa olsun Tom Payne ile Jennifer Akerman, bir tane beklerken ikiz bebek sahibi olmaktan son derece mutlu.

Bunu da Payne zaten sosyal medya paylaşımında "1 Nisan 2024'te ailemize ikiz bebeklerin katıldığı haberini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tamamen beklenmedik ve harika bir sürprizdi. Oğlumuz Harrison da bir değil iki kardeşe sahip olduğu için çok mutlu" satırlarıyla ifade etti.

İKİ YIL ÖNCE NİKAH TAZELEDİLER

2020 yılında resmen hayatlarını birleştiren Tom Payne ile Jennifer Akerman, 2022 yılında da nikah tazelediler. Bu ikinci düğün ilk evlilik törenlerinden çok daha gösterişli oldu.

Tom Payne ile Jennifer Akerman'ın ilişkilerinin 2013 yılına uzanan bir geçmişi var. Beş yıllık birlikteliğin ardından da nişanlandı mutlu çift.

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Bu arada Jeninfer Akerman, adını oyuncu olarak duyuran Malin Akerman'ın da kardeşi.

İLK KEZ İKİ YIL ÖNCE EBEVEYN OLDULAR

Payne ile Akerman, ilk bebekleri Harrison'ın dünyaya gelişini de sosyal medyadan büyük bir coşkuyma duyurmuştu. Payne, ilk göz ağrısı Harrison doğduğunda onun elini tutarken çekilen bir fotoğrafı paylaşarak minik bebeğine "Burada olduğuna inanamıyorum" diye seslenmişti.

Payne paylaşımını "Seni ölçüsüzce seviyoruz ve senin için her zaman orada olacağız. Hayatımızın gelecekteki en büyük serüveni burada başlıyor" yazmıştı.

Ardından da oğlunun dünyaya gelişi sırasında eşine destek olan bütün tıbbi ekibe teşekkür etmişti.

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Mutlu çift, bir tane bebek beklerken bir anda ikiz bebek sahibi oldu. Bu çok nadir rastlanan durumla ilgili bir podcast yayını hazırlayıp yaşadıklarını anlatacaklarını da duyurdu Tom Payne.