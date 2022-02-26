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Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kaya'nın klibinde oynamış!

#Ayça İnci#İkilem#Aydilge
Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kayanın klibinde oynamış
Behlül AYDIN

Ayça İnci, Aydilge, Tolga Sarıtaş ve İkilem, bilinmeyen yönleriyle köşemizde...

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AYÇA İNCİ

Ahmet Kaya’nın klibinde oynamış

· “Akasya Durağı” dizisinin Leyla’sı olarak hafızalarımıza kazınan Ayça İnci’nin eski Türk filmlerinden aşina olduğumuz merhum oyuncu Bilal İnci’nin torunu olduğunu biliyor muydunuz?
· Kariyerine model olarak başlayan Ayça İnci; Cemil İpekçi, Atıl Kutoğlu, Yıldırım Mayruk gibi ünlü modacıların defilelerinde podyuma çıkmış.
· Daha sonra oyunculuğa geçiş yapan İnci, hep daha iyisini hedefleyerek Michelle Danner Los Angeles Acting School ve Neil Fleckman Broadway gibi workshop’lara katılmış.

Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kayanın klibinde oynamış

· Lise öğrencisiyken Ahmet Kaya’nın “Beni Vur” klibinde oynamış.
· Küçükken hayali astronot olmakmış. Geceleri yıldızları izlemeyi çok severmiş.
· Tasavvufla ilgilenmeyi seviyormuş.
· Bir dönem Sümerbank, Beykoz ve Fenerbahçe gibi takımlarda profesyonel alarak voleybol oynamış.
· Okul yıllarında ayakları büyük olduğundan arkadaşları kendisine “Palet” dermiş. Okul formasının altına hep postal giyermiş.
· Tombik olduğu için de yine arkadaşları onunla “Ayça Poğaça” diye alay edermiş.
· Oyunculuk dışında dedesinin işini devralmış, Kozyatağı’nda 10 yıl kadar çöp şiş restoranı işletmiş.

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İKİLEM

Uğurlu mikrofon

· İkilem müzik grubunun üyeleri Serhat Karan ve Uğur Ateş, kariyer tercihlerini çocukluk hayallerinin aksi yönünde yapmış. Serhat Karan’ın hayali basketbol antrenörü, Uğur Ateş’in hayali de kaymakam olmakmış.
· Serhat Karan ve Uğur Ateş, aynı konservatuvardan mezun sınıf arkadaşlarıymış. Burs için birbiriyle kapışan ikili, farklı yıllarda olsa da burs almaya hak kazanmış.

Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kayanın klibinde oynamış


· Serhat Karan hayatında unutamadığı en özel anın Metallica konseri olduğunu söylüyor.
· İkilem, kayıt aldıkları eski bir mikrofonun kendilerine uğur getirdiğine inanıyormuş ve o mikrofonu gittikleri her konsere götürüyorlarmış.
· Serhat Karan’ın eski apartmanlardaki asansörlere binememek gibi bir fobisi varmış. Asla asansöre binmez, merdivenleri yürüyerek çıkarmış.
· Uğur Ateş’in Momi ve Mookan adında iki kedisi varmış. Hayattaki en değer verdiği şey de kedileriymiş.

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TOLGA SARITAŞ

Pazarcılık yaptı

· Oyunculuğun yanı sıra müzikle ilgilenen Tolga Sarıtaş’ın lise yıllarında “Grup Omega” adında bir müzik grubu varmış. Müzik grubunda bateristlik ve gitaristlik yapmış.
· Oyuncu, henüz 8 yaşındayken bağlama çalmayı öğrenmiş.
· Oyunculuk yapmasına rağmen en büyük tutkusu müzik dinlemek ve şarkı söylemekmiş.

Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kayanın klibinde oynamış


· Şöhrete kavuşmadan önce 2010 yılında Özlem Tekin’in “Kimse Bilmez” şarkısının klibinde oynamış.
· Liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre mobilyacıda çalışmış. Kısa bir dönem de arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yapmış.
· Tolga Sarıtaş, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde jüri üyeliği yapan ilk Türk oyuncuymuş. 2019 yılında “en iyi kadın oyuncu” ve 2020 yılında da “en iyi erkek oyuncu” kategorilerinin final jürisinde yer almış.

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AYDİLGE

Yaşam kaynağı doktorlar ve müzik

· Aydilge, Başkent Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü’nü burslu kazanıp okulu birincilikle bitirmiş. Amerika’da master hakkı kazanan Aydilge, müzik yapmak ve Türkiye’den ayrılmak istemediği için bursu kabul etmemiş ve İstanbul’a taşınmış.
· Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümü’nde tamamlayan Aydilge, müzik kariyerine devam ederken 5 sene boyunca bir rock müzik radyosunda program hazırlayıp sunmuş.
· Kalemi de güçlü olan şarkıcı, bir dönem iki müzik dergisinde editörlük yapmış.

Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kayanın klibinde oynamış


· “Kalemimin Ucundaki Düşler” adlı bir öykü kitabı, “Bulimia Sokağı” ve “Altın Aşk Vuruşu” adında iki romanı varmış.
· Sık sık hastalandığı için zor bir çocukluk geçiren Aydilge, yaşam kaynağının “doktorlar” ve “müzik” olduğunu söylüyor. Astım nöbetleri ve bronşit atakları nedeniyle nefes alma sıkıntısı geçiren şarkıcı, pek oyun oynayabilen bir çocuk değilmiş.
· Nefes almakta zorlandığı zamanlar “hava, hava” diyerek mavi oksijen makinesine koşan Aydilge’nin hastalığını bilmeyen arkadaşları, “hav hav” dediğini sanarak köpek istediğini zannederlermiş.
· Hastalık dönemlerinde şarkı söylemenin kendisine şifa getirdiğine inanıyormuş.
· 2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç’la evlenen Aydilge, “Sonsuz Sevgilim” isimli şarkıyı eşine yazmış. Düğünlerindeki ilk dans şarkısı da buymuş. Şarkının klibi de yine sanatçının gerçek düğün görüntülerinden oluşuyormuş.

 

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#Ayça İnci#İkilem#Aydilge

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