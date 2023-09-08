Ünlü oyuncuya iki kadına tecavüzden ömür boyu hapis cezası... En az 30 yıl demir parmaklıklar ardında kalacak

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47 yaşındaki Masterson, 2003 yılında isimleri Jen B ve N Truot olarak ifade edilen iki kadına tecavüz etmekten ve şiddet uygulamaktan suçlu bulundu. Masterson, her iki suç için de ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma sırasında Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesi Hakimi Charlaine Olmedo, Masterson'a "Öyle ya da böyle, önceki eylemleriniz ve bunların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaksınız" dedi.

İKİ KURBANI AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTTİ

Masterson'ın kurbanlarından biri olan N. Trout adlı kadın oyuncunun şiddet yanlısı biri olduğunu belirtti.

Ama yine de onu affettiğini söyleyen kurban "Masterson'ın cezaevinde iyileşmesini umduğunu" sözlerine ekledi.

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Kurban, cezanın açıklanmasından önce yazılı ifadeside Masterson'a "kadınları incitmekten hoşlandığı" eleştirisini yöneltti.Bunun oyuncunun bağımlılığı olduğunu satırlarına ekledi.



Sonra da Masterson'a "Hayat değerli ve kırılgandır. Kalbini bul. Bir şeyler öğren. Kitap oku. İyileş. Seni affediyorum" diye seslendi.

İddiaya göre Danny Masterson, hem kendisini hem de ik kurbanının üyesi olduğu Scientology tarikatındaki ve mesleğindeki şöhretini, kanundan ve yaptıklarının hesabını vermekten kaçmak için kullandı.

İki kurban, Masterson'ın kendilerine verdiği içkilerin içine bayılmalarını sağlayan bir şeyler koyduğunu ve sonra da tecavüz ettiğini söyledi.

İki kurban da Scientology ileri gelenlerine tecavüze uğradıklarını söylediklerinde onlara "Siz tecavüze uğramadınız. Bir tür etik programa tabi tutuldunuz" denildiğini anlattı.

Yine iki kurbanın iddiasına göre Scientology yetkilileri "Masterson'ın size tecavüz ettiğini polise söylemeyin Çünkü Masterson bu kilisenin önde gelen bir üyesi diye uyarıda bulunuldu.

Jüri bu iki kadına tecavüzden Masterson'ı suçlu buldu. Fakat oyuncunun eski kız arkadaşı Christina Bixler'a da saldırdığı suçlamasında bir karara varamadı.

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AVUKATLARI KARŞILIKLI ANLAŞMA OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Danny Masterson kendisine yönelik bu iddiaları yalanlasa da duruşmada ifade vermedi. Avukatı da herhangi bir tanığın dinlenmesini talep etmedi.

Bunun yerine olayın iki kadının öne sürdüğü gibi tecavüz olmadığını olup bitenlerin karşılıklı anlaşmaya dayandığını ileri sürdü.

Hatta iki kadının Danny Masterson'ın itibarını zedelemek için organize bir şekilde iddiada bulunduklarını ileri sürdü.

Bu arada Masterson'ın kurbanlarından biri duruşma sırasında "Bütün kadınların güvenliği için onun demir parmaklıklar arkasında kalması gerektiğini biliyorum. Onu daha önce polise şikayet etmiş olmayı iserdim" diye konuştu.

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Yargıç Charlaine Olmedo, kurbanlarının "Masterson'ın savunmasını sözlü olarak çürüttüğü" duygusal açıklamalarının ardından kararını açıkladı.

Yargıç Masterson'a "Bay Masterson, burada mağdur siz değilsiniz. 20 yıl önceki eylemleriniz başka bir kişinin seçimini ve sesini elinden aldı. 20 yıl önceki bugünkü eylemleriniz suçtu ve bu yüzden buradasınız" diye seslendi

Yargıç Olmedo, "Söylentilere, imalara, dedikodulara ve spekülasyonlara dayanarak mahkum edilmediniz" diye ekledi.

Sonra da şunları söyledi: "Toplumdaki 12 kişinin güvenilir bulduğu delillere dayanarak mahkum edildiniz. ... Mağdurların her biri, tecavüzler meydana geldikten kısa bir süre sonra tecavüzleri başka birine bildirdiği için mahkum edildiniz." şeklinde sözlerini sürdürdü.

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ESKİ SEVGİLİSİ DE AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTMİŞTİ

Danny Masterson'ın 2021 yılında yapılan duruşmasında da eski kız arkadaşı Christina B. dudak uçuklatan iddialarda bulunmuştu.

Eski bir model olan Christina B., sevgilisi olduğu dönemde Masterson ile altı yıl birlikte yaşadığını belirtti. Christina B. Masterson tarafından defalarca tacize uğradığını, oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını anlattı.

Masterson'ın eski sevgilisi "Bir sabah uyuyordum, uyandın ve onun benimle sevişmeye çalıştığını fark ettim. Ona karşı koymaya çalıştığımda da Masterson bana tükürdü" dedi. Christina B. Danny Masterson'ın o sırada kendisini aşağılayan sözler sarf ettiğini de anlattı.

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Jenny B adında şu anda 46 yaşında olan bir başka kadın da Danny Masterson'a yönelik benzer suçlamalarda bulundu. Danny Masterson, 2000'li yılların başından bu yana çok sayıda kadın tarafından tacizle suçlandı.

Duruşmada olup bitenler mahkeme ressamı tarafından böyle yansıtıldı. Masterson, karar açıklandıktan sonra eşine öpücük gönderdi.

BIJOU PHILLIPS İLE 2011'DE EVLENDİ

Masterson ile ilgili ilk suçlamalar 2016 yılında ortaya atıldı. O dönemde Masterson'ın 2000'lerin başında beş farklı kadını taciz ettiği ileri sürüldü.

Masterson tüm bu suçlamaları reddetti. Yasal olarak herhangi bir ceza almasa da bu iddiaların ardından rol aldığı The Ranch adlı yapımdan çıkarıldı, çalıştığı menajerlik firması onunla ilişkisini kesti.

TARİKAT İLERİ GELENLERİ SUSMAMI SÖYLEDİ

Christina B, o anlarda Masterson'ın tacizinden kurtulmak için, hiç hoşlanmadığı bir şeyi yapmaya yani kuvvetli bir şekilde saçını çekmeye karar verdiğini anlattı.

Christina B. "Bu onun hiç sevmediği bir şeydi ve bunu yaparsam beni bırakacağını düşündüm" diye konuştu. Sözlerini de şöyle sürdürdü: "Saçını çekince beni bıraktı. Sonra başımda durup bana tükürdü ve hakaret etti." Christina B. bundan bir ay sonra da Danny Masterson ile aralarında benzer olaylar yaşandığını ileri sürdü.

'BİR DAHA TACİZ KELİMESİNİ KULLANMA'

Danny Masterson tarafından tacize uğrayıp şiddet gördüğünü ileri süren Christina B., oyuncunun Scientology tarikatına üye olduğunu da hatırlattı.

Sonra da şunları anlattı: "Scientology yetkilileri; dışarıdaki insanlara hiçbir şey anlatmamamı söyledi."Christina B, daha sonra duruşmada Scientology tarikatının görevlilerinden Miranda ve Chris Scoggins ile de başına gelenler hakkında konuştuğunu anlattı. Sonrasında olup bitenleri de şöyle anlattı: "Miranda'ya 'Beni taciz etti' dedim. O da bana 'İlişkide bulunduğun birini taciz etmezsin. Bir daha taciz kelimesini kullanma' dedi."

'BENİ MAHVEDERLER DİYE KORKTUM'

Christina B., 2016 yılında polise gidip şikayetçi olduğunu anlattı. Bölge savcı yardımcısının "Neden polise gitmek için bu kadar uzun süre bekledin?" sousuna ise bunun için üç nedeni olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Bu üç sebebin ilkinin utanç olduğunu belirten Christina B, ikinci nedenin Danny Masterson'a yardım etmek olduğunu anlattı. Üçüncü nedeni de " Scientology kilisesinin beni mahvedeecğini düşündüm. Ailemle ve Scientology Tarikatı üyesi olmayan arkadaşlarımla bütün bağlantılarımı kesmiştim. Benim için başka seçenek yoktu" diye ifade etti.

'ONU SEVMİŞTİM': Christina B, Danny Masterson ile tanıştığında henüz 18 yaşında olduğunu anlattı. Onunla bir partide tanıştığını belirten Christina B, "O harikaydı, büyüleyiciydi, onu sevdim" diye konuştu. Genç kadın, Masterson'ın kısa bir süre için de kendisine gerçekten harika davrandığını söyledi.