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Ünlü oyuncu alyansını çıkardı! 'Olay yargıya intikal etti'

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#Burcu Binici#Tankurt Manas#Kaan Yıldırım
Ünlü oyuncu alyansını çıkardı Olay yargıya intikal etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 08:18

Eylül ayında evlendiği rap’çi Tankurt Manas’la boşanma kararı alan Burcu Binici önceki gün Kadıköy’de görüntülendi.

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Evlendikten birkaç gün sonra ayrılma kararı alan ama ailelerin araya girmesiyle barışan çift, ikinci krizi atlatamadı. Alyansını çıkaran Burcu Binici, ihanet ve dolandırılma iddiaları sorulunca konunun yargıya taşındığını açıkladı:

“İyi bir sürecin içinde değilim. Konuşmasam, hiçbir şey söylemesem daha iyi. Bana biraz zaman verin. İyi değilim. Konuşmak istemiyorum. Olay yargıya intikal etti.” (Behlül AYDIN)

Ünlü oyuncu alyansını çıkardı Olay yargıya intikal etti

Ne güzel şey seninle olmak!

Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın 36’ncı yaşını romantik bir Instagram paylaşımıyla kutladı.

Oyuncu, birlikte çektirdikleri bu kareyi sayfasında “Sevgilim, ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber” notuyla yayınladı. Ünlü çift bir süre önce ayrılık haberleriyle gündeme gelmiş, her ikisi de iddiayı yalanlamıştı.

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Ünlü oyuncu alyansını çıkardı Olay yargıya intikal etti

Serpme kahvaltı tam bir görgüsüzlük

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, katıldığı YouTube programında ‘serpme kahvaltı’ yapanlara tepki gösterdi.

İlber Ortaylı, “Tam bir görgüsüzlük. Bu gıda kıtlığında hele, böyle bir israfa hiç lüzum yok. Ne kadar obur olursa olsunlar, yarısı kalıyor o kahvaltının. Üstelik efendice kalsa yine başka bir şeye yarar. Yani içine edip üstlerinde geziyorlar. Hepsi çöp. Bunun kadar nefret ettiğim bir şey yok” dedi.

Ünlü oyuncu alyansını çıkardı Olay yargıya intikal etti

Bereket dolu bir yıl olsun

Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş’la Nişantaşı’ndaki Nusr-et’ten çıkarken görüntülendi. Şallı, yeni yılı kutladı: “2023’ün tüm insanlara ve sevenlerime şans ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bol kazanç ve bereket dolu bir yıl olsun.” (Sayit DURMAZ)

Ünlü oyuncu alyansını çıkardı Olay yargıya intikal etti

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Gelinlik giydi

Aleyna Tilki’nin şarkıcılığa adım atan annesi Havva Öztel, Yıldız Tilbe’nin “Unutamazsın Beni” şarkısını yorumladı. Kayıtlar sırasında Aleyna Tilki de annesini yalnız bırakmadı. Havva Öztel, klipte küçük kızı Ayça Tilki’nin Amerika’dan getirdiği gelinlikle kamera karşısına geçti: “Klipte hiç yapmam dediğim şeyleri yaptım. Normalde ayağım yere değmiyorsa suya girmem, bu klip için hiç bilmediğim bir göle kış günü atladım!”

Ünlü oyuncu alyansını çıkardı Olay yargıya intikal etti

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#Burcu Binici#Tankurt Manas#Kaan Yıldırım

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