Ünlü çift 40 yıllık aşklarını böyle canlı tutmuş: Film setlerinde beni baştan çıkarıyordu

Peki bu kadar uzun zaman birlikte olan bu ünlü çift hiç mi birbirlerinden sıkılmadı? Hiç mi başkalarında heyecan aramadılar?

Görünüşe göre öyle bir durum yaşanmadı aralarında. Çünkü flörtleriyle beraber neredeyse 40 yıla yaklaşan ilişkilerini hep canlı tutmayı, aralarındaki aşkı ve heyecanı korumayı başardılar. Bunun sırrını da katıldıkları bir sohbet sırasında açıkça ifade ettiler.

KENDİLERİ DE AŞKLARI DA YAŞ ALDI

Aradan geçen yıllar içinde aşkları da kendileri gibi "yaş alsa da" aralarındaki ateşi hep canlı tutmayı başaran bu ünlü çift Kevin Bacon ile Kyrda Sedgwick.

1988 yılından bu yana evli olan çift, bu anlamda gösteri dünyasının en sadık ve mutlu çiftlerinden biri olarak anılıyor.

Bacon ile Sedgwick'in bu noktada kendilerine özgü sırları da var elbette. Bunlardan birini de deneyimli oyuncu Bacon kendi sözleriyle ifade etti zaten.

FİLM SETLERİNDE KAÇAMAK YAPMIŞLAR

58 yaşındaki Sedgwick ile 65 yaşındaki Bacon konuk oldukları Watch What Happens Live With Andy Cohen programında uzun ve mutlu evlilikleri hakkında bazı ipuçları verdi.

Programda çifte, "birlikte oynadıkları filmlerin setlerinde herhangi bir kaçamak yapıp yapmadıkları" soruldu. Sedgwick de bu soruya yanıt verirken fazla zorlanmadı: "Evet! Kesinlikle yaptık!"

Her ne kadar ünlü oyuncu hangi filmlerin setinde romantik anlar yaşadıklarını net olarak söylemese de Sedgwick ile Bacon kariyerleri boyunca üç tane filmde birlikte kamera karşısına geçtiler.

Bunlardan ilki 1995 tarihli Murder in the First, ikincisi 2004'te çekilen The Woodsman ve yine aynı yıl kamera karşısına geçtikleri Cavedweller.

Ünlü çift aynı zamanda birbirlerini yönettikleri bazı filmlerde de birlikte çalıştı. Ama sohbet sırasında bu filmlerden hangilerinde herkesten gizli birbirlerini baştan çıkardıklarını açıklamadılar.

ONU İLK KEZ GÖRDÜĞÜ GÜNÜ HİÇ HATIRLAMIYOR

Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in yolları ilk olarak 1978 yılında kesişti. O sırada Bacon gencecik bir oyuncuydu. Getting Out adlı Broadway dışı bir oyunda sahneye çıkıyordu.

Bir gün öğle yemeğine çıktığında yanına gencecik bir hayranı yaklaştı. Ona ağabeyi eşlik ediyordu. İşte o gün yanına yaklaşan hayranı 12 yaşındaki Kyra Sedgwick'in ta kendisiydi.

Kevin Bacon o günü ve küçük Kyra'yı hiç hatırlamasa ada Sedgwick o anları hiç unutmadı.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

Sonra aradan yıllar geçti. Takvimler 1987 yılını gösterirken artık Kyra da bir oyuncu olmuştu. Resmi olarak tanışmaları da Lemon Sky adlı filmin setinde oldu.

Sonra yine o dönemde Bacon bütün set arkadaşları için bir akşam yemeği organize etti. Oraya Kyra'nın da gelmesini bekliyordu. Ama o gece Sedgwick yemeğe katılmadı

Kyra Sedgwick bu yemeğe gitmemesinin nedenini de sonradan anlattı. Sedgwick, bir otelin spor salonunda masaj yaptırmaya gidecekti. Fakat bunu Bacon'a söylemek istemedi.

Kadere bakın ki Kyra masajdan çıktığında Kevin de kapıda onu bekliyordu. Yani Bacon, bu güzel genç oyuncuyu takip etmiş, peşini bırakmamıştı.

Sonunda Kyra Sedgwick aşktan kaçamadı. Ama bir çekincesi vardı. O sırada henüz 20'li yaşlarındaydı.

''ACİLEN EVLENME İSTEĞİNE KAPILDIM... BUNDAN KORKTUM'

O dönemi şöyle anlatmıştı bir röportajında Sedgwick " Kevin'e aşık olduğu zaman sanki evlenmek için acil bir duruk varmış gibi bir hisse kapıldım. Ve bundan korktum."

Ama öte yandan da Kevin Bacon'ın aslında aradığı kişi olduğunu çok iyi biliyordu söylediğine göre. "O benim ruh eşimdi... O aradığım kişiydi diye anlattı o dönemi.

Aşık çift, 1988 yılında nişanlandı. Bacon Kyra'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Anlattığına göre Kyra o kadar duygulandı ki gözyaşlarını tutamadı. Nişan yüzüğü artık Kyra'nın parmağındaydı.

Ama bir sorun vardı. Kyra nişan yüzüğünden çok hoşlanmamıştı. Bu dönemi de Bacon bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Yatakta birlikte uyuyorduk. Kyra gecenin bir yarısında kalkıp durmadan ağlıyordu. Merak ettim. Sonunda bana ne olduğunu anlattı. Meğer nişan yüzüğünü sevmiyormuş."

25 YIL SONRA UZAKTAN KUZEN OLDUKLARINI ÖĞRENDİLER

Bacon bunun üzerine sorun olmadığını söyledi ve yüzüğü değiştirdiler. O gün değişen yüzük bugün hala Kyra'nın parmağında.

Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon 1988 yılının 4 Eylül günü evlendiler. Önce oğulları Travis iki yıl sonra da kızları Sosie Ruth doğıdu.

Bu arada çiftle ilgili çarpıcı bir ayrıntı daha var. Ünlü çift evlendikten yıllar sonra uzaktan kuzen olduklarını keşfetti.

Bu da çiftin Finding Your Roots (Köklerinizi Bulmak) adlı programa katılmasından sonra ortaya çıktı.

Orada yapılan gen değerlendirmeleri sonucunda çiftin birbirleriyle dokuzuncu dereceden kuzen olduğu ortaya çıktı. Bu gerçek öğrenildiğinde onlar 25 yıllık evliydi.