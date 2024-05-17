Ünlü babası yıllardır yüzüne bile bakmıyordu... Boynu bükük kızından yıldız oyuncuya acı tokat!

Haberin Devamı

O daha küçücükken annesi ve babası boşandı. Söylenenlere göre babası, 18 yaşına gelinceye kadar onun maddi olarak bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Ona verdiği ünlü soyadı da cabası.

Ama bu çocuk, bütün bu ayrıcalıklara rağmen boynu bükük bir şekilde büyüdü. Babası boşandıktan sonra onun yüzüne bile bakmadı. Bir gram bile sevgi göstermedi.

Özetle sadece annesine ve onun ailesine sığınarak büyüdü. Baba sıcaklığı nedir bilmedi.

Bir süre önce 18 yaşına giren yani yetişkin olan bu çocuk yıllarca kendisini yok sayan babasına kelimenin tam anlamıyla "tokat gibi" bir yanıt verdi.

ÜNLÜ VE MİLYARDER BABANIN TEK BİYOLOJİK ÇOCUĞU

Büyük olasılıkla anladınız Tom Cruise ile Katie Holmes'un tek kızı Suri'den söz ettiğimizi.

Haberin Devamı

Geçen ay 18 yaşına giren Suri artık bir yetişkin oldu. Zaten son dönemde büyüyüp iyice serpilen ve güzelleşen Suri Cruise, bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan da aile mesleğine yöneldi görünüşe göre.

Bunca yıldır sadece annesi Katie Holmes'un kol kanat gerdiği Suri Cruise, Head Over Heels adlı bir Broadway eserinde de sahneye çıkıp bu alandaki ilk deneyimini yaşadı. Belli ki o da annesinin ve kendisini çoktan unutan babasının yolundan gitmeye karar verdi.

Yıllar boyunca ünlü babası Tom Cruise'un yüzüne bile bakmadığı Suri, işte bu süreçte de aslında durumu yakından takip edenlerin hiç de şaşırmadığı bir adım attı: Babasının soyadını reddetti!

BABASININ SOYADI YERİNE ANNESİNİN İKİNCİ ADINI KULLANDI

Artık bir genç kız olan Suri Cruise, rol aldığı Broadway eserinde doğum sertifikasında ve kimliğinde yazan Cruise soyadını yani babası Tom'un soyadını kullanmadı. Bunun yerine oyuncu listesi için Suri Noelle adını tercih etti.

Bu arada Noelle'in Suri'yi babasız büyüten annesi Katie Holmes'un ikinci adı olduğunu da hatırlatalım.

Haberin Devamı

Görünüşe göre Suri, bir yetişkin olduğunda yaptığı ilk iş babasının ünlü soyadını elinin tersiyle bir kenara itmek oldu.

Her ne kadar resmi soyadı Cruise olsa da eğer gelecekte gösteri dünyasında kariyer yapacaksa onun soyadıyla değil annesinden gelen bir isimle tanıyacak herkes onu.

BOŞANDI, KIZININ YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Aslına bakılırsa bu çok da şaşılacak bir durum değil. Her ne kadar kendisi aksini iddia etse de Katie Holmes'tan boşandıktan sonra Suri babasını hiç görmedi. Düzenli olarak ellerine ulaşan para dışında onunla hiçbir bağlantısı olmadı.

Hatta Katie Holmes ile Suri'ye yakın bir kaynağa bakılırsa Suri babasını hiç tanımıyor, çünkü onunla hiç zaman geçirmedi.

Haberin Devamı

Tabii aynı kaynak Cruise'un kızına karşı maddi sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

' SURI HARİKA BİRİ'

Kocasından boşandıktan sonra kızının kendi ailesinin desteğiyle büyüten Katie Holmes ise bu durumu çoktan kabullenmiş,

Glamour dergisine verdiği bir röportajda "Benim için hayattaki en önemli kişi kızım Suri. Çünkü genç yaşta fazlasıyla görünür hale geldi, onu korumak zorundayım. Onun annesi olmaktan çok mutluyum. Çünkü Suri harika biri" diye konuştu Holmes.

Tom Cruise üçüncü evliliğini 2006 ile 2012 arasında Katie Holmes ile yaptı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen tek çocuğu Suri. Fakat Curise, boşandıktan sonra para göndermek dışında kızıyla hiç ilgilenmedi.

Haberin Devamı