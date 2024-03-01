Üç kuruş için sokaklarda şarkı söylediği günleri unutmadı... Zenginlerin hayatına uzaktan bakardı

Haberin Devamı

Zaten birçoğu da yeri ve zamanı geldiğinde bunları anlatıyor. Belki de aynı zorlukları yaşayanlara umut ve ilham vermek için yapıyor bunu.

İşte bunlardan biri de geçmişte, dünyanın en zengin insanlarının yaşadığı bir mahallenin kıyısında yiyecek yemek bile bulamadan büyüyen ünlü şarkıcı. O şu anda hem çok zengin, hem de mutlu bir eş ve anne.

MANZARASI ZENGİNLİKTİ, AMA KENDİSİ YOKSULDU

Ama bir zamanlar zengin evlerini seyrederek büyüyen, üç kuruş para kazanmak için sokaklarda müzisyenlik yapan yoksul bir kızdı. Sonradan çok ama çok çalışarak kelimenin tam anlamıyla tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere ulaştı.

Haberin Devamı

Şimdi sadece sahip olduklarının keyfini çıkarmıyor aynı zamanda tıpkı kendi çocukluğundaki gibi bir yaşam süren çocuklara yardım elini de uzatıyor.

'ÜÇ KURUŞ PARA İÇİN SOKAK MÜZİSYENLİĞİ YAPTI'

Kim mi bu sözünü ettiğimiz kişi? Müzik dünyasının en renkli ünlülerinden biri olan Katy Perry. Nişanlısı Orlando Bloom ve küçük kızı ile mutlu bir hayatı olan Perry, People dergisine verdiği röportajda eski günlerini anlattı. Söylediğine göre de o zamanlar şimdikinden çok farklı bir hayatı vardı.

39 yaşındaki Katy Perry, röportajda şunları söyledi: "Yiyecek kuponları hakkında mı konuşmak istiyorsunuz? Bunun hakkında konuşabilirim. Ya da gıda yardım merkezleri hakkında mı konuşmak istiyorsunuz. Onu anlatabilirim. Sizi geçindirecek 20 dolar için bir yeni yetme olarak sokaklarda müzisyenlik yapmak hakkında mı konuşmak istiyorsunuz? Bunun hakkında da konuşabilirim."

Katy Perry, bunları anlatıyor çünkü onun çocukluk ve gençlik yılları da hiç kolay geçmedi. Bu yoksulluğun nasıl bir şey olduğunu bildiği için de kendisiyle aynı zor koşullarda yaşayan çocuklara yardım elini uzatmak için bir adım attı Perry.

Haberin Devamı

Ablası Angela Hudson Lerche ile birlikte Firework Foundation (Havaifişek Vakfı) adında bir yardım kuruluşu yarattı. 2018 yılında kurulan bu vakıf aracılığıyla, yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşayan çocukları sanatla buluşturup onların hayatında bir fark yaratmayı amaçlıyor ünlü şarkıcı ve ablası.

KATY BUGÜN OLDUĞU YERE KOLAY GELMEDİ

Vakfın başkanlığı üstlenen Angela Hudson Lerche "Bu vakıf sayesinde biz de tıpkı bu yoksul çocuklar gibi aynı geçmişten geldiğimizi hatırlıyoruz. Katy, müzik dünyasının içinde bir ailede doğmadı. Bugün bulunduğu yere gelmek için çok ama çok çalıştı" dedi.

Katy Perry, aslında California'nın zengin semtlerinden biri olan Santa Barbara'da büyüdü. Ama o ve ailesi bu zengin mahallenin daha az olanaklara sahip bölümünde yaşıyordu. Firework Foundation aracılığıyla pırıltılı dünyanın merkezi Los Angeles'ın kenar mahallelerinde yaşayan çocuklarla çalışıyor iki kardeş.

Haberin Devamı

400 tane küçük çocuk, iki kardeşin yönettiği yaz kampında şarkı sözü yazımı dersleri, koreografi ve ayakkabı tasarımı eğitimi alıyorlar. Katy ve Angela da çocuklara bu eğitim sırasında destek oluyor.

'ONLARIN DA HAYALLERİNİ YAŞAYABİLECEKLERİNE İNANMALARINI İSTİYORUM'

Perry, kampa katılan çocukların kendisini ünlü bir şarkıcı olarak tanıdıklarını hatırlatıp "Ama sonunda onların da benim gibi bir gün hayallerini yaşayabileceklerine inanmalarını istiyorum" diye konuştu.

Katy Perry, kampa katılan çocukların hikayelerini dinlediğini ve onların nelerle başa çıkmak zorunda olduklarını anladığını da sözlerine ekledi. "Bu çocuklar bize çok şey öğretiyorlar. Biz de onlara hayatın başka yolları olduğunu gösterebildiğimiz için çok şanslıyız" dedi ünlü şarkıcı.

Haberin Devamı

Perry, şarkıcı amacının ne olduğunu ise şöyle anlattı: "Yüz yıl sonra kimse Katy Perry ya da onun Firework şarkısını hatırlamasa da Firework Foundation'ın ne olduğunu bilirse işte o zaman amacımı gerçekleştirmiş olacağım."

HAYIRSEVERLERİN YARDIMIYLA DOYUYORLARDI

Katy Perry'nin bu çabası boşuna değil aslında. Kendi zorlu geçmişinden ders alan şarkıcı, aynı durumdaki çocukların hayatını değiştirmeye çabalıyor.

Perry kendisi de bir zamanlar hatırı sayılır bir dizi ekonomik zorluk içinde yaşadı. En çok sıkıntıyı da yiyecek yemek bulma konusunda yaşıyorlardı. Tüm aile, günlük yiyecek ihtiyaçlarını, yoksullar için yemek bağışlanan merkezlerden almak zorundaydı.

Haberin Devamı