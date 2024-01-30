Ünlü dizinin oyuncusu kansere yenildi... Yakınlarından yürek burkan sözler: Sonunda acıları bitti, huzuru buldu... Cenaze töreni bile olmayacak

Haberin Devamı

Çünkü onun yaşamıyla birlikte bir devir de sona ermiş olur. Haftanın bir günü de olsa onu ekranda izleyenlerin hayatından da bir 'tanıdık' eksilmiş olur.

Hele bir de ölen kişi henüz "genç" olarak nitelendirilen bir yaştaysa...

İşte TV dünyasında tam da böyle bir kayıp yaşandı. Rol aldığı uzun soluklu diziyle tanınan oyuncu, henüz 48 yaşında hayata veda etti.

Onun uzun süredir kanserle zorlu bir mücadele verdiğini bilen ailesinin ve yakınlarının sözleri ise yürekleri bir kez daha burktu: "Sonunda huzuru buldu..."

ÇOK İZLENEN DİZİYLE TANINMIŞTI: 'SONUNDA HUZURU BULDU'

Böyle gencecik yaşında sadece ailesini değil kendisini ekrandan tanıyan milyonlarca kişiyi de üzüntüye boğarak hayata veda eden bu kişi Troy Beckwith.

Haberin Devamı

48 yaşındaki oyuncu, Avustralya'nın en çok izlenen dizilerinden biri olan Neighbours adlı yapımda canlandırdığı karakterle hafızalarda yer etmişti.

Bir süredir kanserle mücadele eden Troy Beckwith'in ölümünü kız kardeşi Juanita Sanger, sosyal medya hebasından duyurdu. "Troy, o muzip ve bulaşıcı kahkahanı hep hatırlayacağız. Herkes seni çok sevdi" diye yazdı.

Paylaşımında büyürken ne kadar çok eğlenceli zamanlar geçirdiklerini de satırlarına ekleyen Sanger " Bastırılamayan özgür bir ruh.. Ve ne hikayeler... Bir kitap bile yazabilirdik" diye devam etti...

En sonda da takipçilerinin yüreğine bir ok gibi saplanan satırlar geldi: " Biliyorum ki annem oğluyla yeniden kavuştuğu için çok mutlu . Sonunda huzur."

'CENNET BİR YILDIZ KAZANDI'

Oyuncunun bu kadar genç yaşta hayata veda etmesine üzülen arkadaşlarından biri "Biz bir yıldız kaybettik ama cennet bir yıldız kazandı... Troy, seni çok sevdim" satırlarıyla veda etti.

Selina Bonica adlı bu arkadaşı da Troy Beckwith'in ölümüyle ilgili olarak kız kardeşinin satırlarına benzer bir yorum da yaptı: " Artık acı çekmediğin için mutluyum. "

Haberin Devamı

Aslında Troy Beckwith'in hayatını yitirdiğiyle ilgili söylentiler geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ortalıkta dolanıyordu.

Sonunda acı gerçeği oyuncunun akrabası Shane Beckwith doğruladı. "Aile, herkesin bilmesini istiyor ki Troy kansere karşı çok büyük bir mücadele verdi" diyerek son noktayı koydu.

Neighbours adlı dizide kendisiyle birlikte oynayan rol arkadaşı Kym Valentine "Bunu söylemek zorunda kalmak çok canımı yakıyor. Sevgili eski arkadaşımız Troy Beckwith öldü" diye yazdı.

CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Bu arada Troy Beckwith'in vasiyeti de bu sosyal medya paylaşımları sırasında açıklandı. Oyuncu için kendisinin isteği üzerine bir cenaze töreni düzenlenmeyecek.

Haberin Devamı

Beckwith'in rol aldığı Neighbours adlı dizinin resmi Instagram sayfasında da acı habere yer verildi. Genç oyuncunun dizideki Michael Martin adlı karakterle tanındığı belirtilen paylaşımda "Bu zor zamanlarda Beckwith'in ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi gönderiyoruz" denildi.

Troy Bekvwith'in canlandırdığı karakter sadece Neighbours dizisinin değil, 90'lı yılların da en unutulmaz kötü karakterlerinden biri olarak hatırlanıyor.