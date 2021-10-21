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Tolgahan Sayışman'ın kardeşi Nil Sayışman evlendi

#Tolgahan Sayışman#Nil Sayışman#Almeda Abazi
Tolgahan Sayışmanın kardeşi Nil Sayışman evlendi

Tolgahan Sayışman'ın kardeşi Nil Sayışman bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturdu.

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Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

"Sevginizi ölümsüzleştirmeye doğru attığınız bu adımda, yaşantınızın her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalması ve mutlu olmanız dileğimle..."

Tolgahan Sayışmanın kardeşi Nil Sayışman evlendi

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