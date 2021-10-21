Tolgahan Sayışman'ın kardeşi Nil Sayışman evlendi

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğünde Sayışman Ailesi tam kadro yer aldı
Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
"Sevginizi ölümsüzleştirmeye doğru attığınız bu adımda, yaşantınızın her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalması ve mutlu olmanız dileğimle..."
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