Plaja gitmeye bile çekinirdim... Sonunda Victoria'nın canına 'tak' etti!

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Üstelik 50 yaşına gelmesine, dört kez doğum yapmasına rağmen hiç bozulmayan bir fiziksel görünüm... Bir kadın daha ne ister!

Şu anda belki de birçok kişi böyle bir hayata sahip olduğunda adımlarıyla bütün dünyayı ezip geçeceğini düşünür.

Aslında o da dışarıdan öyle görünüyor. Ama kendi söylediklerine bakılırsa iç dünyası pek öyle değil. Hatta bu yıllardır peşini bırakmayan bir gerçek.

Bu durumu da "Vücudumla ilgili o kadar çok kendime güvensizdim ki plajda bile oturamazdım" diyerek anlattı.

KENDİNE GÜVEN SORUNU YAŞAMIŞ

Bu ünlünün Victoria Beckham olduğunu öğrenince şaşıracaksınız büyük olasılıkla.

Dışarıdan bakıldığında sanki "küçük dağları ben yarattım" der gibi bir görünüm sergileyen Victoria Beckham, fiziksel görünümü konusunda kendine hiç güveni yokmuş.

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Bunu da bir zamanların ünlü şarkıcısı, şimdilerin moda tasarımcısı Victoria Beckham, Grazie dergisine verdiği röportajda kendisi söyledi.

'PLAJDA OTURUP ÇOCUKLARIMI İZLEYEMEZDİM'

Geçtiğimiz ay bir dizi gösterişli törenle 50 yaşına giren Victoria Beckham "Asla şikayet ediyor gibi görünmek istemem ama geçmişte öyle zamanlar oldu ki plajda oturup çocuklarımın oynamasını seyredecek özgüveni bile kendimde bulamadım" dedi.

Burada küçük bir parantez açalım... Victoria Beckham, kocası David ile sahip oldukları lüks yatla açık denize çıktıklarında bile genellikle siyah renkte askılı, uzun bir elbise giyiyor.

Belki de peşlerinde paparazzi ordusu olduğunu bildiği için bikinili ya da mayolu görüntü vermek istemediğinden öyle giyiniyor.

Kendisi her ne kadar bu durumu artık geride bıraktığını söylese de yine de hala o günlerin izlerini taşıyor gibi Victoria Beckham.

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25 YILDIR AYNI YİYECEKLERLE BESLENİYOR

Yine de dergiye verdiği röportajda artık kendi dış görünüşünü kabullendiğini ve buna yönelik olumsuz yorumların kendisini çok de etkilemediğini ekledi.

Spice Girls (Baharat Kızlar) müzik grubuyla ünlenen, o grubun dağılmasından sonra da moda dünyasına adım atan Beckham, yıllardır hiç kilo almamasıyla biliniyor. Bunun nedeni de neredeyse kendini bildi bileli uyguladığı sıkı bir diyet.

Ama yeni yaşıyla birlikte hayatında yeni bir sayfa da açan Victoria Beckham, söylediğine göre bu konuda da biraz esneklik yapmaya karar verdi.

Tabii ki Victoria Beckham, bütün beslenme programlarını bir yana atmış değil. Ama söylediğine göre "kalori saymak için hayatın çok kısa" olduğunu düşünüyor artık. Diğer yandan egzersiz programını da sürdürüyor.

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'KALORİ SAYMAYI BIRAKMIŞ'

Grazia'ya verdiği röportajda Victoria Beckham "En iyisini yapacağım, bunun üzerinde çok çalışacağım. Beslenme şeklim, antrenman şeklim ve çalışma şeklim konusunda çok disiplinliyim. Ben buyum" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: " Ama mesela sevdiğim bir içki var. Ben 'Bunda çok fazla kalori var' diyenlerden değilim. Her neyse... İyi vakit geçirmek lazım."

Bu arada David Beckham yıllar önce karısı Victoria'nın beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bazı ipuçları vermişti. Victoria'nın tam 25 yıl boyunca sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyerek formunu koruduğunu söylemişti

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David Beckham. Onun anlattığına göre bu kuralını yıktığı tek sefer ise en küçük çocukları ve tek kızları Harper'a hamileyken bozdu. Ama o da sadece bir seferlik oldu.

Her ne kadar Victoria Beckham kocasının söylediği gibi 25 yıldır aynı şekilde beslenerek formunu koruyorsa da kısa süre önce bu duruma çok da uymayan bir açıklama yaptı.

Victoria Beckham "Gerçekten çok ince olmayı istemek modası geçmiş bir davranış. Bence günümüzün kadınları daha sağlıklı ve daha kıvrımlı olmak istiyor. Günümüz kadını biraz göğüslerinde biraz da kalçalarında dolgunluk istiyor."

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Hatta müziği bıraktıktan sonra moda tasarımcılığına soyunan Victoria Beckham, kendi imzasını taşıyan vücut şekillendirici giysilerin "biraz kıvrımlı kadınlarda daha hoş görüneceğini" sözlerine eklemişti.

Ama her ne kadar kendisi böyle söylüyor olsa da ya kendini dolgun bir yapıya sahip görüyor ya da henüz öyle bir fiziksel görünüme sahip olmaya hazır değil.