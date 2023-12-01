Tesadüfe bakın, o da yeni boşanmıştı: İşte şimdi tam 'Kara Dul' oldu

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Yıllar önce neşeli bir komedi dizisiyle servetine servet, şöhretine şöhret kattı. O yapımda yılların eskitemediği güzelliğini de bol bol sergiledi.

Şimdi ise kendisini zirveye taşıyan o yapımdakinden çok farklı bir karakterle ve bambaşka bir görünümle seyircinin karşısına çıkmaya hazır.

Son dönemde kocası Joe Manganiello ile boşanma davası nedeniyle gündemde olan Sofia Vergara bu sözünü ettiğimiz ünlü.

Kamera karşısına geçtiği Modern Family adlı yapımla zirveye çıkan, Hollywood'un en çok kazanan yıldızları arasına giren 51 yaşındaki Vergara bu kez seyircisini karanlık bir dünyaya götürüyor.

Güzel oyuncu yeni projesinde gerçek suç dünyasının adı iyi bilinen bir kahramanını canlandırıyor. Üstelik bunun için bu kez güzelliğini sergilemekten de vazgeçti.

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KARANLIK SUÇ DÜNYASININ 'KARA DUL'U

Kolombiyalı suç örgütü lideri Griselda Blanco'nun hikayesini anlatan Griselda, aynı zamanda Sofia Vergara'nın seyircisine yeniden "merhaba" dediği bir yapım.

Sofia Vergara'nın ortak yapımcılığını da üstlenen yapımda ünlü yıldıza Narcos ve Narcos: Mexico ile tanınan Eric Newman'ın da aralarında bulunduğu bir kadro eşlik ediyor.

Vergara'nın canlandırdığı Griselda Blanco otuz yıl boyunca Kolombiya ve Miami arasındaki uyuşturucu trafiğini yönetmişti.

Sofia Vergara'nın kamera karşısında hayat verdiği Griselda, mafya dünyasında "Kara Dul" olarak biliniyordu.

Gerçek adıyla Kolombiya Medellin Karteli'nin bir üyesi olan Blanco, 1980'lerden 2000'lere kadar yeraltı dünyasının en çok korkulan ve adı en çok duyulan simalarından biriydi.

DAHA ÇOCUKKEN ELİNİ KANA BULADI... HAYATI BOYUNCA 2 BİN CİNAYET İŞLEDİ

Kolombiya'dan New York, Miami gibi yerlere uyuşturucu temin eden Blanco'nun 2 binden fazla cinayetten sorumlu olduğu da belirtiliyor.

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Griselda Blanco, deyim yerindeyse "suça boğulmuş bir ortamda" dünyaya gözlerini açtı. Kolombiya, Bolivar'da doğan Blanco, annesi Ana Lucia Restrepo ile birlikte henüz üç yaşındayken Medellin'e taşındı.

Daha küçücük yaşında suç işlemeye başladı. Yıllar sonra eski sevgilisi Charles Cosby, henüz 11 yaşındayken Griselda'nın fidye için kaçırıldığını sonra da kendi mahallesinde oturan bir çocuğu vurarak öldürdüğünü anlatmıştı.

Yani daha çocuk yaşta elini kana buladı Blanco. 13 yaşına geldiğinde yankesicilik yapmaya başladı. 16 yaşında evden kaçtı ve 20 yaşına gelene kadar Medellin'de suç işlemeyi sürdürdü.

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TÜM HAYATINI SUÇ BATAKLIĞINDA GEÇİRDİ

Griselda Blanco ve o dönemde evli olduğu ikinci eşi Alberto Bravo, 1970'lerde sahte pasaportla ABD'ye göçüp New York'a yerleşti.

Sonradan büyük bir ağ haline gelecek olan kokain ticaretine de o dönemde başladılar. Fakat bu serüven uzun sürmedi.

Polis kısa sürede peşlerine düştü. Tutuklanmamak için tekrar Kolombiya'ya kaçtılar. Fakat Blanco, ABD'ye geri döndü.

1985 yılında tutuklandı. Yargılandı ve on yıldan fazla hapis cezası aldı. Fakat demir parmaklıklar ardındayken de yasa dışı işlerini bu kez oğlu aracılığıyla sürdürdü. 2004'te serbest bırakıldığında tekrar ülkesi Kolombiya'ya geri döndü.

Suç dünyasında başladığı ve öyle sürdürdüğü hayatının sonu da aynı şekilde geldi. 2012 yılında Medellin'de bir kasaba gitti ve alışveriş yaptı.

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Daha oradan çıkmadan önce motosikletli kişiler tarafından başından ve omuzundan vuruldu. Hastaneye götürüldü ama yapılan müdahaleler sonuç vermedi. Griselda Blanco'nun 69 yıllık hayatı başladığı gibi suç bataklığının içinde sona erdi.

Suç dünyasında "Kara Dul" olarak bilinen Griselda Blanco'nun hayatı daha önce de bir sinema filmine konu oldu. Yönetmenliğini Guillermo Navarro'nun üstlendiği filmde bu suç örgütü liderini Catherine Zeta Jones canlandırdı. 2017 tarihli film çok da iyi eleştiriler almadı. Bu kez de bu suç örgütü liderini, kendisi de Kolombiyalı olan Vergara canlandırıyor.





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Sofia Vergara, Joe Manganiello ile 7 yıllım evliliğini kısa süre önce bitirdi.





Vergara bir süredir yeni aşkı olduğu ileri