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Sırılsıklam süperstar

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Cem Adrian#Deniz Akkaya
Sırılsıklam süperstar
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 08:02

Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserleri’nde sahneye çıktı. Yağmurlu ve serin havaya rağmen hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı sevilen şarkıları ve şovlarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

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Ajda Pekkan, KerkiSolfej’in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu sevenlerinin karşısına çıktı.

Harbiye Açıkhava’ya özel hazırlanan repertuvarda birbirinden sevilen şarkılarının sevenleriyle birlikte söyleyen Süperstar, konser için Kolombiya ve Ukrayna’dan gelen dansçılarla özel bir şova da imza attı.

Sırılsıklam süperstar

Ajda Pekkan’ın konserde sürpriz bir konuğu da vardı.

Sanatçı sahneye davet ettiği Cem Adrian’la “Sen Benim Şarkılarımsın” ve “Sensiz Yıllarda” şarkılarını birlikte söyledi.

Sırılsıklam süperstar

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Ajda Pekkan, Cem Adrian’ın albümünde düet yapacaklarının müjdesini de hayranlarına verdi.

Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen isimler arasında Sedef İybar, Uğurkan Erez, Kerem ve Duygu Tibuk, Deniz Akkaya, Mahmut Anlar, Aynur Aydın ve Ender Sanal vardı.

Burcu Sedef imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Ajda Pekkan, iki buçuk saat süren performansıyla beğeni topladı.

Sırılsıklam süperstar

Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen Deniz Akkaya ilginç saç stiliyle ilgi odağı oldu. Ünlü isim saçıyla, Angelina Jolie’nin “Malefiz” filminde canlandırdığı karaktere benzetildi.

Sırılsıklam süperstar

 

 

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#Ajda Pekkan#Cem Adrian#Deniz Akkaya

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