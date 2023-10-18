Sırılsıklam süperstar

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Ajda Pekkan, KerkiSolfej’in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu sevenlerinin karşısına çıktı.

Harbiye Açıkhava’ya özel hazırlanan repertuvarda birbirinden sevilen şarkılarının sevenleriyle birlikte söyleyen Süperstar, konser için Kolombiya ve Ukrayna’dan gelen dansçılarla özel bir şova da imza attı.

Ajda Pekkan’ın konserde sürpriz bir konuğu da vardı.

Sanatçı sahneye davet ettiği Cem Adrian’la “Sen Benim Şarkılarımsın” ve “Sensiz Yıllarda” şarkılarını birlikte söyledi.

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Ajda Pekkan, Cem Adrian’ın albümünde düet yapacaklarının müjdesini de hayranlarına verdi.

Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen isimler arasında Sedef İybar, Uğurkan Erez, Kerem ve Duygu Tibuk, Deniz Akkaya, Mahmut Anlar, Aynur Aydın ve Ender Sanal vardı.

Burcu Sedef imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Ajda Pekkan, iki buçuk saat süren performansıyla beğeni topladı.

Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen Deniz Akkaya ilginç saç stiliyle ilgi odağı oldu. Ünlü isim saçıyla, Angelina Jolie’nin “Malefiz” filminde canlandırdığı karaktere benzetildi.