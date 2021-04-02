Şarkıcı Ege'nin büyük şanssızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı

"Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Ege, son aylarda büyük bir şanssızlık yaşıyor.

Kasım ayında koronavirüse yakalan ünlü şarkıcı, bu kez rutin kontroller için gittiği hastanede masanesinde kitle tespit edilince büyük bir şok yaşadı. Acil bir operasyonla kitleyi aldıran Ege, şimdi patolojiden gelecek sonuçları bekliyor...

PATOLOJİ SONUCU BEKLİYORUM

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Ege yaşadığı zor günleri anlattı:

Genel bir kontrol için ultrason çektirdim. Mesanemde büyümeye yatkın bir kitle tespit edildi. Doktorlarım hemen kitlenin alınması gerektiğini söylediler. Dün bir operasyon geçirdim. Şimdi büyük bir umutla patoloji sonucunu bekliyorum. Erken teşhisin ne karar önemli olduğunu bir kez daha anladım"

BELA KOVALIYOR BEN KAÇIYORUM

Son dönemde sıkıntı günler yaşadığı belirten ünlü şarkıcı" Koronavirüse yakalandım. Şimdi de bu sorun çıktı. Sabah da Antaya'da kaldığım otelde küçük bir yangın çıktı. Bela beni kovalıyor ben kaçıyorum. Bu yaşadıklarım hayatın ne kadar güzel olduğunu anlamak için bir fırsat oldu. Artık yeni bir sayfa açıyorum hayatımda" dedi.

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