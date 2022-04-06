Rol aldığı dizi ile hayatı değişti: Türkçe'yi ilkokuldan sonra öğrendim

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KANAL D’de ekrana gelen “Yargı”nın başrolü Pınar Deniz, L’Officiel dergisinin YouTube kanalına konuk oldu. Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarını şöyle anlattı: “İlkokula kadar Türkçe bilmiyor Arapça konuşuyordum. Anneme ‘mama’ diyordum. ‘Anne’ diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5’inci kattaki evimize çıkardım.”

Deniz, ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini şöyle anlattı: “Ailemin oyunculuğa sıcak bakmayacağını düşündüm. Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, ‘İyi ki bu işi seçmişim’ dememi sağlıyor.”

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Ünlü oyuncu, “Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır. Sizin de böyle prensipleriniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İlk oyunculuğa başladığımda ‘öpüşme sahnesi çekmem’ diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor.”

'Sular seller gibi'konuşuyor: Hangi ünlü hangi yabancı dili biliyor

Sahnede ya da ekranda gördüğünüz bazı ünlüler Türkçe dışında bir ya da birkaç dili de deyim yerindeyse 'şakır şakır' konuşabiliyor. İşte Türkiye'nin ünlü yıldızları ve konuşabildikleri yabancı diller.





ALMANYA'DA BÜYÜDÜ

Fahriye Evcen Amanya'da doğup büyüdü.Bu yüzden de anadili gibi Almanca biliyor.

4 DİL BİLİYOR

Nesrin Cavadzade tam 4 tane dili ana dili gibi konuşuyor. Güzel oyuncu Rusça, İspanyolca, Azeri Türkçesi ve İngilizce biliyor. Cavadzade, bu yılın başlarında Arapça ve Japonca öğrenmek için çalışmaya başladığını söyledi.

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TÜRKÇE'Yİ SONRA ÖĞRENDİ

Meryem Uzerli'nin anadili zaten Almanca. Türkçeyi sonradan öğrendi.

İYİ DERECEDE FRANSIZCA

Bir Saint Benoit mezunu da Cemal Hünal. O da iyi derecede Fransızca biliyor.

HADİSE 3 DİL BİLİYOR

Hadise Belçika'da doğup büyüdüğü için hem Fransızca'yı hem Felemenkçe'yi anadili gibi konuşuyor. Bunun yanı sıra İngilizce'yi de akıcı şekilde konuşuyor.

Yabancı dil konusunda Hadise'nin bir adım önüne geçen bir başka ünlü var. Filiz Ahmet, Makedonya doğumlu. Makedonca biliyor, Türkçesi çok iyi. Bunun yanı sıra İsveççe, İngilizce, Sırpça konuşuyor. Biraz da Bulgarca biliyor.

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Melike İpek Yalova, İtalyan Lisesi mezunu. İyi derecede İtalyanca biliyor.

RÖPORTAJ DA YAPMIŞTI

Kıvanç Tatlıtuğ İngilizce biliyor. Ünlü yönetmen James Cameron ile bir röportaj da yapmıştı.





Rafet El Roman hayatının bir bölümünü Almanya'da geçirdi. Çok iyi derecede Almanca biliyor.

ÇEVİRMENLİK YAPTI

Serra Yılmaz, Türkiye'nin en çok yabancı dil bilen ünlülerinden. İtalyancayı anadili gibi konuştuğunu Ferzan Özpetek'in filmlerinden biliyoruz.Yılmaz çok iyi derece Fransızca da biliyor. Her iki dilde de simültane çeviri yapabiliyor. Papa 16. Benedict'in Türkiye ziyaretinde de çevirmen olarak görev yapmıştı.

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ALMANCA ÖĞRENDİ

Nursel Köse, Türkiye'de doğdu sonra Almanya'ya gitti. Uzun yıllar yaşadığı ülkenin diline anadili gibi hâkim.

İYİ DERECEDE İNGİLİZCE

Poyraz Karayel dizisi ile hafızalara kazınan İlker Kaleli, İngiltere'de yükseköğrenim gördü. İyi derecede İngilizce biliyor.

Şebnem Ferah, bir süre İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu.İngilizce biliyor.

TUBA'NIN YABANCI DİLİ DE İNGİLİZCE

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Tuba Büyüküstün İngilizce biliyor. Yurtdışına gittiğinde yabancı basında bu dil aracılığıyla röportaj yapıyor.

HOLLANDA'DA YAŞADI

Azra Akın, Hollanda'da uzun yıllar yaşadığı için Flemenkçe biliyor. Akın İngilizce de konuşuyor.

BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Çağla Kubat, İtalyan Lisesi'ni birincilikle bitirdi. İyi derecede İtalyanca ve İngilizce biliyor.

İYİ DERECEDE ALMANCA VE İNGİLİZCE

Şahnaz Çakıralp İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdi. Bir süre Avusturya'da yaşadı. İyi düzeyde Almanca ve İngilizce biliyor.

İTALYAN LİSESİ'NDEN MEZUN

Hazal Kaya, İtalyan lisesi mezunu.İyi derecede İtalyanca biliyor.

FRANSIZCA BİLİYOR

Kıvanç Kasabalı da Saint Benoit mezunu. Onun da Fransızcası iyi düzeyde.

ANA DİLİ GİBİ İTALYANCA

Mehmet Günsur, İtalyan Lisesi mezunu. Uzun süre İtalya'da yaşadı. Anadili gibi İtalyanca konuşuyor.

FARKLI AKSANLAR KONUŞUYOR

Akıcı bir İngilizceye sahip ünlülerden biri de Tamer Karadağlı. Aktör birkaç aksanda İngilizce konuşabildiğini söylemişti.

YURTDIŞINDA YAŞADI

Kenan Ece de uzun yıllar yurtdışında yaşadı. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra ABD ve İrlanda'da okudu. İyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor.

ÖNCELERİ DUBLAJ YAPILIYORDU

Cansel Elçin de Fransa'da eğitim gördü.Onun da akıcı bir Fransızcası var. Hatta ilk dönemlerde Türkçesi iyi olmadığı için dizilerde dublaj yapılıyordu.

FRANSA'DA OKUDU

Belçim Bilgin uzun süre Fransa'da okudu.İyi derecede Fransızca biliyor.

BOĞAZİÇİ MEZUNU

Gülse Birsel Boğaziçi mezunu. O da iyi derecede İngilizce biliyor.

ANNESİ ALMAN

Selma Ergeç, Türk bir baba ile Alman bir annenin kızı. Almanya'da doğup büyüyen Ergeç, iyi derecede Almanca biliyor. Ergeç'in İngilizcesi de akıcı.

CEM'İN İNGİLİZCESİ ÇOK İYİ

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan komedyen Cem Yılmaz iyi derecede İngilizce biliyor.