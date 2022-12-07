Rıdvan Hoca'nın fanları

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“Yargı” dizisindeki performansıyla ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünün sahibi olan Kaan Urgancıoğlu, törende taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin efsane yıldızı Rıdvan Dilmen’i görünce bu fırsatı kaçırmadı.
Herkesi duygulandırdı
‘En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünü alan İlayda Alişan teşekkür konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.
Siyah şıklık
Gecenin ödül takdim eden isimlerinden olan Bengü, ünlü modacı kardeşler Raisa Vanessa imzalı siyah takımıyla göz doldurdu.
Muhteşem ödül
Gecenin küçük yıldızı “Bir Küçük Gün Işığı” dizisindeki rolüyle ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçilen Azra Aksu oldu. Törende yaptığı konuşmayla beğeni toplayan küçük oyuncu, Instagram’ında ödül mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
Maketten çıktı
‘En iyi rap’çi’ ödülünü kazanan Sefo, geceye özel şovuyla da damga vurdu. Günler öncesi hazırlıklarına başlayan ünlü rap’çi şovunda kullanmak üzere dev bir maket yaptırdı.