Rıdvan Hoca'nın fanları

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“Yargı” dizisindeki performansıyla ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünün sahibi olan Kaan Urgancıoğlu, törende taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin efsane yıldızı Rıdvan Dilmen’i görünce bu fırsatı kaçırmadı.



Ünlü oyuncu, “Yüzde Yüz Futbol” ile ‘en iyi spor programı’ ödülünü alan Rıdvan Dilmen’le tören sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi. “Yargı” dizisinin diğer oyuncuları Arda Anarat ve Merih Ermakastar da hayranı oldukları ünlü spor yorumcusuyla birlikte poz verdi.

Herkesi duygulandırdı

‘En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünü alan İlayda Alişan teşekkür konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.



Henüz 9 yaşındayken annesini kanser hastalığından kaybeden oyuncu, “Bu ödülü anneciğime adıyorum. Biliyorum beni izliyorsun, izlemeye devam et” dediği anda gözyaşlarına zor hakim oldu.

Siyah şıklık

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Gecenin ödül takdim eden isimlerinden olan Bengü, ünlü modacı kardeşler Raisa Vanessa imzalı siyah takımıyla göz doldurdu.



Gecenin en şık isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, törenden karelerini sosyal medya hesabında siyah kalp emojisiyle takipçileriyle de paylaştı.

Muhteşem ödül

Gecenin küçük yıldızı “Bir Küçük Gün Işığı” dizisindeki rolüyle ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçilen Azra Aksu oldu. Törende yaptığı konuşmayla beğeni toplayan küçük oyuncu, Instagram’ında ödül mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:



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“Bana destek olan ve oy veren herkese çok teşekkür ederim. Beni unutamayacağım bir geceye ve muhteşem ödüle götürdünüz, iyi ki varsınız.”

Maketten çıktı

‘En iyi rap’çi’ ödülünü kazanan Sefo, geceye özel şovuyla da damga vurdu. Günler öncesi hazırlıklarına başlayan ünlü rap’çi şovunda kullanmak üzere dev bir maket yaptırdı.



Sahne performansına sahneye getirilen dev maketin içinden çıkarak başlayan Sefo, “Tutsak” ve “Isabelle” şarkılarını söyledi.