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Haber Giriş: 27.10.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

Pelin Karahan: Her rolün yeri ve zamanı var

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Pelin Karahan: Her rolün yeri ve zamanı var
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Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay’la Etiler’de görüntülendi.

Oyuncu, “Yeni sezonda ekranda olacak mısınız?” sorusuna “Çok fazla iş geliyor. Dijital ve televizyon için yaptığım görüşmeler var. İkisi aynı anda olabilir” yanıtını verdi. Karahan, meslektaşı Hazal Kaya’nın “Kilolu kadına başrol verilmiyor” sözleri hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Başrolde yakışıklı erkek, güzel kadın görmek istiyorlar. Her rolün yeri ve zamanı var.”

Pelin Karahan: Her rolün yeri ve zamanı var

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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