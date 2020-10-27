Pelin Karahan: Her rolün yeri ve zamanı var

Oyuncu, “Yeni sezonda ekranda olacak mısınız?” sorusuna “Çok fazla iş geliyor. Dijital ve televizyon için yaptığım görüşmeler var. İkisi aynı anda olabilir” yanıtını verdi. Karahan, meslektaşı Hazal Kaya’nın “Kilolu kadına başrol verilmiyor” sözleri hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Başrolde yakışıklı erkek, güzel kadın görmek istiyorlar. Her rolün yeri ve zamanı var.”



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