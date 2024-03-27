Sosyetik güzelin de var bir hayali: Dilerim çocuklarım benim gibi olmaz!

Haberin Devamı

Bu arada kendisi de çalışıp parasını kazandı. Sonra da maddi açıdan çok rahat biriyle evlendi. O kadar çok parası var ki kendisi hamile bile kalmadan, bunun zorluklarını yaşamadan biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

Bu milyarder varisin kendi çocukları için bir hayali var şimdi... İlk anda birçok kişinin aklına gelmeyecek bir hayal bu. Bunu da "Umarım çocuklarım benim gibi olmayacak" diye ifade ediyor.

Gelin bir bakalım bu milyarder ünlü kim ve çocukları için nasıl hayalleri var.

KİMSE UMMUYORDU AMA EVLENDİ, İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDU

Bu sözünü ettiğimiz ünlü Paris Hilton.

Carter Reum ile evliliğinden taşıyıcı anne yöntemiyle iki çocuk sahibi olan Hilton bu iki miniğin geleceğine dair hayaller kuruyor her anne gibi.

Haberin Devamı

Bunlardan biri de bir yaşındaki oğlu Phoenix ile dört aylık kızı London'ın büyüdükleri zaman kendisine benzememeleri!

'BENİM GİBİ SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI OLMAYACAKLAR'

43 yaşındaki Hilton, Propper Daley'in Los Angeles'ta düzenlediği A Day of Unreasonable Conversation adlı etkinliğe katıldı.

Oradaki konuşma sırasında da kelimenin tam anlamıyla bir sosyal medya bağımlısı olduğunu itiraf etti.

Paris Hilton o panelde, çocuklarının ne kadar sevildiklerini bilerek büyümelerini istediğini anlattı. Ayrıca Phoenix ile London'ın dünyaya olumlu düşünceler getiren iyi kalpli ve sevgi dolu yeni kuşaklar olmasını dilediğini de sözlerine ekledi.

Milyarder varis bu durumun kendisi için çok önemli olduğunu da vurguladı.

'ÇOCUKLAR ARTIK ESKİSİ KADAR DIŞARI ÇIKMIYOR'

Paris Hilton'un "Çocuklarım bana benzemesin" diye ifade ettiği nokta da sosyal medya bağımlılığı. Kendisinin bir sosyal medya bağımlısı olduğunu itiraf eden Hilton, iki çocuğunun sosyal medya dışında gerçek dünyada yaşamasını istediğini de belirtti.

Haberin Devamı

Hilton, günümüzde çocukların bütün vakitlerini telefon başında geçirdiklerini belirtti. "Çocuklar artık dışarıya çıkmıyor ve eskisi kadar oynamıyor. Çünkü hepsi telefonla meşgul" diye konuştu. Sonra da şunları söyledi: "Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmazlar."

Her ne kadar kendi çocuklarının farklı olmasını dilese de Paris Hilton kelimenin tam anlamıyla bir sosyal medya bağımlısı kendisinin de inkar etmediği gibi.

Instagram'da 26 milyonun üzerinde takipçisi olan Hilton, bu mecrayı aynı zamanda işinin bir parçası olarak da kullanıyor.

Ünlü varis, kitabının, programının ve etkinliklerinin tanıtımı için sosyal medyayı sık kullanıyor. Ayrıca oradan hayatındaki gelişmeleri de duyuruyor.

Haberin Devamı

KOCASI HAYATINI DEĞİŞTİRMESİNİ SAĞLADI

Carter Reum ile tanışıncaya kadar gösteri dünyasının en çılgın üyelerinden biri olarak tanındı Paris Hilton.

Zaman zaman adı skandallara karışsa da evlendikten ve sonra da anne olduktan sonra kelimenin tam anlamıyla durulup oturdu.

Bir anlamda onun hayatını değiştiren kişi 2021 yılında evlendiği Carter Reum oldu.

ONLARI KADER BİR ARAYA GETİRDİ

Mutluluklarını bu şekilde sürekli kılmaya çalışan Paris Hilton ile Carter Reum, 2019 yılında flört etmeye başladı. İki yıl sonra da evlendiler. Ama ondan önce aralarında bir arkadaşlık vardı. Yani birbirlerine aşık olmadan önce zaten tanışıyorlardı.

Haberin Devamı

Hilton ve onunla aynı yaşta olan Reum, ilk olarak 20'li yaşlarında tanışmıştı. Fakat sonra uzun süre görüşmediler ve bağlantıları koptu. Tekrar bir araya gelmeleri ise 2019 yılını buldu. Yani artık ikisi de 30'lu yaşlarının sonlarındayken.

Onları yıllar sonra tekrar buluşturan kişi ise Carter Reum'un kız kardeşi Halle Hammond oldu. Hammond, her ikisini de Şükran Günü yemeğine davet etti. Hilton ile Reum arasındaki ilk kıvılcımlar da işte orada çaktı.

'ARAMIZDAKİ KİMYA İNANILMAZDI'

Hilton o süreci People dergisine verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: " Onu 15 yıldır tanıyordum. Sonra Halle bizi yemeğe çağırdı. Orada aramızdaki kimyanın nasıl da olağanüstü olduğunu fark ettik." Yine Hilton'un anlattığına göre Reum ile ilk buluşmalarından sonra bir daha ayrılmamışlar.

Haberin Devamı

Çiftin ilişkisinin ilk olarak ortaya çıkması ise 2020 yılındaki Altın Küre ödül töreninden sonra oldu. Ödül dağıtımından sonra davetli oldukları partide birbirlerini öpücüklere boğarken görüldüler ve ilişkileri de artık kamuoyuna yansımış oldu.

SOSYAL MEDYADAN RESMİYETE DÖKTÜLER

Aynı yılın nisan ayında her ikisi de sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini artık resmiyete döktü. Üstelik o sırada duyurduklarına göre zaten bir yıldır çıkıyorlardı.

Paris Hilton o paylaşımına " En sevdiğim şey seninle birlikte anılar biriktirmek. Senin öpücüklerin sihirli. Senin olmayı ve senin de benim olduğunu bilmeyi seviyorum" diye yazdı.

People dergisine konuşan bir kaynak sonunda Paris Hilton'un aşk hayatında aradığını bulduğunu söyledi. Hem Hilton'un hem de Reum'un mutluluktan ayaklarının yerden kesildiğini sözlerine ekledi.

REUM, DÖRDÜNCÜ NİŞANLISIYDI

Aslında bu aşk Paris'in takipçileri için biraz şaşırtıcı olmuştu. Gerçi Hilton nişanlandıklarını sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

Ama daha önce de üç kez nişanlanıp hepsinden ayrıldığı için yine benzerinin yaşanacağı düşünülüyordu. Fakat bu kez öyle olmadı. Çift, 2021 yılının kasım ayında evlendi.

Paris Hilton daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

İKİSİ DE ARADIĞINI BULMUŞ DURUMDA

Belli ki Carter Reum ile aralarındaki kimya gerçekten uymuştu. Çiftin evliliği hala sürüyor. Üstelik artık bir bebekleri bile var. Hilton'un açıklamasına göre her an aralarına yeni bir bebek daha katılabilir.