Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Nur Tuğba Namlı#Çılgın Sedat#Özge Özder
Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 08:44

Kanal D'nin sevilen programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez annelik sevinci yaşadı.

Haberin Devamı

Namlı’nın program partneri Hakan Ural, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum Nur Tuğba Namlı en nihayet sağlıkla üçüncü evladını dünyaya getirdi. Allah huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin ailesine.”

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu

Kanal D'nin sevilen programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez annelik sevinci yaşadı.

ÇEKİM ÖNCESİ YÜRÜYÜŞ

“Yasak Elma” adlı dizide rol alan Şevval Sam önceki gün Yeniköy’de görüntülendi.

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu

Haberin Devamı

Sahilde yürüyüş yapan ünlü oyuncu, “Hava çok güzeldi. Çıkıp yürüyüş yaptım. Çekim öncesi sporumu yapmış oldum” dedi. (Deniz BOY)

GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI

Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filmi gişede büyük başarı yakaladı. 18 Kasım’da vizyona giren “Barış Akarsu Merhaba”, izleyici sayısıyla sonbahardan bu yana ‘en iyi açılış yapan film’ başarısına imza attı.

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu


Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın canlandırdığı filmde, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol da rol alıyor.

KATAR'DA KONSER VERECEK

Zeynep Bastık, tüm dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği Katar 2022 Dünya Kupası coşkusuna ortak oluyor.

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu

Ünlü şarkıcı yarın akşam 2022 Dünya Kupası kapsamında düzenlenen The FIFA Fan Festival’de konser verecek. Bastık’ın tek Türk sanatçı olarak yer aldığı festivalde Calvin Harris, Sean Paul gibi dünyaca ünlü starlar da hayranlarıyla buluşacak.

Haberin Devamı

AİLECEK DOMUZ GRİBİ OLDUK

Özge Özder önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi.

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu

Oyuncu, 10 gündür hasta olduğunu ve yeni iyileştiğini açıkladı: “Ailecek domuz gribi olduk. 40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik. Yeni atlattık.” Kızı Eva Luna hakkında konuşan oyuncu, “Kızım televizyonda beni izleyince, hemen gösteriyor. Kendisini de ekranda görmek hoşuna gidiyor. Çocuk için dizi veya reklam teklifi şu an yok. Bir ön yargımız yok, gelirse değerlendirilir” dedi. (Deniz BOY)

ÇÖLDE SAFARİ

Cemre Baysel, setlere dönmeden önce Mısır’a seyahat etti.

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu

Haberin Devamı

Oyuncu, tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Baysel, son olarak Şarm El-Şeyh’te çöl safari yaptığı anlardaki fotoğraflarını paylaştı.

OĞLUM İÇİN DUA İSTİYORUM

Çılgın Sedat önceki gün Aqua Florya AVM’deydi.

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu

Ünlü şarkıcı, “Oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova’da bir ameliyat durumumuz var. Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua istiyorum” açıklamasını yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nur Tuğba Namlı#Çılgın Sedat#Özge Özder

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... Can kaybı açıklaması

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... Can kaybı açıklaması

#DEPREM
Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

#Deprem
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldonun sözleşmesini feshetti

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

#Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... Can kaybı açıklaması

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... Can kaybı açıklaması

#DEPREM
Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

#Deprem
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldonun sözleşmesini feshetti

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

#Ronaldo