Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu.. Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu

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Namlı’nın program partneri Hakan Ural, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum Nur Tuğba Namlı en nihayet sağlıkla üçüncü evladını dünyaya getirdi. Allah huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin ailesine.”

Kanal D'nin sevilen programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez annelik sevinci yaşadı.

ÇEKİM ÖNCESİ YÜRÜYÜŞ

“Yasak Elma” adlı dizide rol alan Şevval Sam önceki gün Yeniköy’de görüntülendi.

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Sahilde yürüyüş yapan ünlü oyuncu, “Hava çok güzeldi. Çıkıp yürüyüş yaptım. Çekim öncesi sporumu yapmış oldum” dedi. (Deniz BOY)

GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI

Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filmi gişede büyük başarı yakaladı. 18 Kasım’da vizyona giren “Barış Akarsu Merhaba”, izleyici sayısıyla sonbahardan bu yana ‘en iyi açılış yapan film’ başarısına imza attı.

Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın canlandırdığı filmde, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol da rol alıyor.

KATAR'DA KONSER VERECEK

Zeynep Bastık, tüm dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği Katar 2022 Dünya Kupası coşkusuna ortak oluyor.

Ünlü şarkıcı yarın akşam 2022 Dünya Kupası kapsamında düzenlenen The FIFA Fan Festival’de konser verecek. Bastık’ın tek Türk sanatçı olarak yer aldığı festivalde Calvin Harris, Sean Paul gibi dünyaca ünlü starlar da hayranlarıyla buluşacak.

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AİLECEK DOMUZ GRİBİ OLDUK

Özge Özder önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi.

Oyuncu, 10 gündür hasta olduğunu ve yeni iyileştiğini açıkladı: “Ailecek domuz gribi olduk. 40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik. Yeni atlattık.” Kızı Eva Luna hakkında konuşan oyuncu, “Kızım televizyonda beni izleyince, hemen gösteriyor. Kendisini de ekranda görmek hoşuna gidiyor. Çocuk için dizi veya reklam teklifi şu an yok. Bir ön yargımız yok, gelirse değerlendirilir” dedi. (Deniz BOY)

ÇÖLDE SAFARİ

Cemre Baysel, setlere dönmeden önce Mısır’a seyahat etti.

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Oyuncu, tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Baysel, son olarak Şarm El-Şeyh’te çöl safari yaptığı anlardaki fotoğraflarını paylaştı.

OĞLUM İÇİN DUA İSTİYORUM

Çılgın Sedat önceki gün Aqua Florya AVM’deydi.

Ünlü şarkıcı, “Oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova’da bir ameliyat durumumuz var. Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua istiyorum” açıklamasını yaptı.