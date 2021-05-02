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Haber Giriş: 02.05.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Neslihan Atagül kendi dergisine içini döktü

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Neslihan Atagül kendi dergisine içini döktü

Neslihan Atagül, kendi dijital dergisi Hadsiz’in mayıs sayısına kapak oldu. Dergi için her ay röportajlar yapan oyuncu, bu kez ekibinin sorularını yanıtladı.

Atagül, röportajında oyuncu olmak için çok çabaladığını söyledi: “Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında Bilinmeyen Numaralar’ı arayıp bir ajans numarası aldım.

Aradım, ‘Ajansınıza kaydolmak istiyorum’ dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition için aradılar.

Neslihan Atagül kendi dergisine içini döktü

Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş. Ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.”

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