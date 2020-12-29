Mustafa Kandıralı'ya veda

90 yaşındaki usta sanatçı son yolculuğuna dün uğurlandı. Kandıralı, kızı Kısmet Kandıralı ve az sayıda aile yakınlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Deniz BOY)







O ZAMANLAR PARMAKLARIM BENDEN KORKARDI

Efsane cazcı Louis Armstrong ile aynı sahneyi paylaşan Kandıralı, “O zamanlar parmaklarım benden korkardı” demişti.



1940’lı yılların başı... Mustafa Kandıralı henüz 14-15 yaşlarında evden kaçar. İzmit-Kandıra’dan yürüyerek İstanbul’a doğru yola çıkar. Hayali, Şükrü Tunar gibi klarnet sanatçısı olmaktır. Karaköy’de ‘müzisyenler kahvesi’ olarak bilinen Olimpiyat Kıraathanesi’ne girer ve hayatı değişir. Burada tanıştığı müzisyenler sayesinde iş bulur ve ilk olarak 1945’te Tepebaşı Kibar Gazinosu’nda 4 lira yevmiyeyle çalışmaya başlar. Biriktirdiği parayla Akopos Alyanak’tan ders alır, tekniğini ve repertuarını geliştirir.

ZEKİ MÜREN’İN

EKİBİNDE YER ALDI

Artık önü açıktır Kandıralı’nın... 1953 yılında Müm Çakır Gazinosu’nda Esma Engin’e eşlik eder. 1956’da Üsküdar Gazinosu’nda dönemin efsanelerinden Perihan Altındağ Sözeri’nin ekibine katılır. 1957’de Taksim Maksim Gazinosu’nda Mediha Demirkıran’la, yine aynı yıl Taksim Belediye Gazinosu’nda Behiye Aksoy’la çalışır. Hamiyet Yüceses, Mefharet Yıldırım, Mustafa Çağlar ve Münir Nurettin Selçuk gibi üstatlarla tanışır.

1957’den itibaren radyo günleri başlar... Kısa sürede radyoda hafta sonu, bayram ve yılbaşı programlarının vazgeçilmezi olur. İstanbul Radyosu’nda çalıştığı yıllarda klasik Türk müziği ve oyun havalarının yanı sıra Küçük Orkestra’da şef Orhan Borar ile Batı müziği tarzında çalışmalar yapar. Şükrü Tunar ölünce 1962’den itibaren Zeki Müren’in kadrosuna katılır ve zaman içinde Safiye Ayla’dan Müzeyyen Senar’a dönemin

hemen bütün büyük şarkıcılarına eşlik eder.

LOUIS ARMSTRONG’LA AYNI SAHNEDE

Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacıyla ekol yaratan Mustafa Kandıralı, dolu dolu geçen müzik hayatında efsane trompet sanatçısı Louis Armstrong ile aynı sahnede caz yapar, ABD Başkanı Ronald Reagan’a konser verir, Hafız Esad’ın özel davetlisi olarak Suriye radyosunda da üfler klarnetini... 2013’te verdiği röportajda “Sen kalk Kandıra’dan gel, Armstrong’la caz yap. O zamanlar parmaklarım benden korkardı. Kandıra’da kalsaydım çoban bile olamazdım” diyen Kandıralı hakkındaki efsanelerden biri de Miles Davis’le ilgili... Rivayete göre trompet efsanesi Miles Davis, Kandıralı’yı dinledikten sonra Atlantic Records’un sahibi Ahmet Ertegün’e bir mesaj yollamış. Kandıralı bir plak anlaşması için Ertegün’le görüştüğünü doğrulamıştı: “Anlaşamadık. Az para verdi. Bir başka şirket daha fazlasını verdi. Ben de onlar için plak doldurdum.” (Fırat Karadeniz, Sabah)



24 Aralık 1996’da Büyük Kulüp’te jübilesini yapan Mustafa Kandıralı, en son 2013’te CRR’de düzenlenen Klarnet Festivali’nde onur ödülü aldığı gecede sahneye çıkmıştı.