Babasının zoruyla oyuncu olmuştu: Eski çocuk yıldız bebek bezi değiştirip alışveriş yapıyor... O artık bir aile babası

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'EVDE TEK BAŞINA' KALDI... HAYATI DEĞİŞTİ

Erken başladığı şöhret yolculuğunda kısa sürede başarıya ulaştı ama bütün bunlar onun hayatının geri kalanını kolaylaştırmadı. Tam tersine o pırıltılı dünyanın perde arkasındaki bütün sıkıntıları yaşadı.

Daha küçücük yaşında Hollywood'un en ünlü yüzlerinden biri olan bu eski çocuk yıldızın yaptığı bu parlak başlangıcın devamı gelmedi.

Çünkü sonradan anlattığına göre bütün bu yaşadıkları aslında onun tercihi değildi. Tam tersine öyle bir kariyeri hiç istemiyordu.

Babasının zoruyla bu kariyer yoluna yönlendirildiğini yıllar sonra açıklayan o ünlü daha 30'lu yaşlarının ortasına geldiğinde kendini emekli etti.

Her ne kadar zevki için müzik çalışmaları yapıyor olsa da kendini tamamen ailesine verdi. Bir zamanlar pırıltılı dünyanın küçük yıldızlarından biri olan o ünlü artık aile babası.

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Geçtiğimiz gün de tam da bir aile babasına yaraşır şekilde bir görüntü sergiledi. Yanında karısı ve çocuğuyla bir market alışverişinde görüntülendi.

Satın aldıklarını otomobilinin bagajına yerleştiren ünlü kendisine yönelen bütün o objektifleri ve kameraları görmezden gelerek ailesini de alıp evinin yolunu tuttu.

O ARTIK BİR AİLE BABASI

Kim mi bu sözünü ettiğimiz kişi? Bir kuşağın çok iyi hatırlayacağı bir isim: Macaulay Culkin. Yani o izlenme rekorları kıran ünlü Evde Tek Başına (Home Alone) filmiyle ufacık yaşında şöhreti bulan Culkin.

Bir zamanlar Los Angeles sokaklarında kötü alışkanlıklarının esiri olmuş bir şekilde görüntülenen Culkin artık 43 yaşında bir yetişkin.

2017 yılında evlendiği Brenda Song ile mutlu bir birlikteliği olan Culkin, şimdi iki çocuğunu büyütüyor.

Bu arada yeri gelmişken Macaulay Culkin'in ilk evliliğini neredeyse çocuk denecek yaşta Rachel Miner ile yaptığını bu evliliğin 1998 ile 2000 arasında sürdüğünü de hatırlatalım.

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EVİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Macaulay Culkin geçtiğimiz gün karısı Brenda ve büyük oğluyla birlikte çıktığı alışverişte görüntülendi. Ünlü yıldız, büyük bir markette aile için gerekenleri sakın aldıktan sonra otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

Artık bir aile babası olan Macaulay Culkin, evlenmeden bir yıl önce kendini emekli ilan etmiş ve "Rüzgar beni nereye sürüklerse oraya gidiyorum" diyerek o dönemdeki yaşam felsefesini anlatmıştı.

O sırada da resim çizerek, yazarak, kimi zaman gece kulüplerinde gitar çalarak yani "ne iş olsa yaparak" zamanını geçirdiğini anlatmıştı.

BABASININ ZORUYLA OYUNCU OLMUŞ

Aslına bakılırsa Culkin, geçen yıl yaptığı bir açıklamada kendisinin oyuncu olmayı hiç istemediğini kendisini bu yola babasının zorladığını itiraf etmişti.

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Hatta Culkin, babasının onun üzerinde bir baskı kurduğunu bile anlatmıştı. Yaşıtlarının yaptığı çocukça şeylerden mahrum bırakıldığını kimi zaman uyuyacak bir yatağı bile olmadığını, kanepelerde geceyi geçirdiğini söylemişti.

Macaulay Culkin'e göre babasının bu yaptığı küçük yaşta onun ruhunu terbiye etmenin bir yoluydu. Bu konuda şunları söylemişti Culkin "Benim, işleri kendisinin idare ettiğini bilmemi istiyordu. Eğer benim yatakta uyumamı istemiyorsa ben de yerde ya da kanepede uyuyacaktım."

Culkin, babasının zaten doğru dürüst uyumasına bile izin vermediğini anlattı. Bunun yerine bütün gece ayakta olup, rol aldığı yapımdaki repliklerini ezberlemesi için zorluyordu.

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Macaulay Culkin, 2001 yılında New York Magazine'e verdiği röportajda, babasına oyunculuktan biraz mola almasına izin vermesi için yalvardığını ama onun bunu asla kabul etmediğini söyledi.

Macaulay Culkin, bir döneme damgasını vuran Evde Tek Başına adlı filmle küçük yaşta şöhret olmuştu.





Macaulay Culkin bir dönem Los Angeles sokaklarında sağlıksız hallerde görüntüleniyordu. Fakat hayatına Brenda Song girdikten sonra toparlandı.





Artık iki çocuk babası olan Macaulay Culkin'in yakında ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda adının yazılı olduğu bir yıldızı olacak. Bu konuda etkinliğin yöneticisi olan Ana Martinez "Culkin, onlarca yıldır popülere kültürün temel taşlarından biri" diye konuştu.

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TİYATRO DENEYİMİ DE YAŞADI

Ama artık eskisi gibi sinema perdesinde görünmediği için Macaulay Culkin'in pırıltılı dünyadan tamamen elini eteğini çektiğini sanmayın. Çünkü Culkin, szaman zaman tiyatro sahnesine de çıkıyor. Hatta rol aldığı MAdame Melville adlı oyundaki performansı çok konuşuldu.

Bunun yanı sıra Culkin, çeşitli yardım kuruluşlarına da destek oluyor.

Macaulay Culkin ile Brenda Song'un Dakota ve Carson adında iki tane oğlu bulunuyor. Çiftin ilk bebeği Dakota'nın isminin öyküsü epey trajik. Culkin, bir kazada kaybettiği kız kardeşinin anısına ilk bebeğine bu adı verdi. Çiftin ikinci bebeği Carson da geçen yılın sonlarında dünyaya geldi.