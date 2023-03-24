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Mabel Matiz'den Nihat Doğan tepkisi: Konuşmak bile istemiyorum

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#Mabel Matiz#Antidepresan#Nihat Doğan
Mabel Matizden Nihat Doğan tepkisi: Konuşmak bile istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:46

Mabel Matiz, “Antidepresan” şarkısını almak için kendisine ulaşmaya çalışan Nihat Doğan’la ilgili soruları yanıtlamadı: “Bunları konuşmak istemiyorum.”

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BİZE Mİ KOLPA YAPIYOR!

Mabel Matiz’in Mert Demir’le düet yaptığı “Antidepresan” büyük beğeni toplamış, Nihat Doğan şarkıyı okumak istediğini açıklamıştı.

“Millet bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor” diyen şarkıcı, daha sonra kayıtları tamamladığını ancak Matiz’e ulaşamadığını söyledi: “Bize mi kolpa yapıyor, anlamış değiliz!”

Mabel Matizden Nihat Doğan tepkisi: Konuşmak bile istemiyorum

YANIT VERMEDİ

Önceki akşam Cihangir’deki Journey Café adlı mekânda arkadaşıyla buluşan Mabel Matiz çıkışta görüntülendi.

Ünlü şarkıcıya Nihat Doğan’ın kendisiyle ilgili açıklamaları soruldu. “Şu anda bunları konuşmak istemiyorum” diyen Matiz, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Mabel Matizden Nihat Doğan tepkisi: Konuşmak bile istemiyorum

 

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#Mabel Matiz#Antidepresan#Nihat Doğan

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