Mabel Matiz'den Nihat Doğan tepkisi: Konuşmak bile istemiyorum

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BİZE Mİ KOLPA YAPIYOR!



Mabel Matiz’in Mert Demir’le düet yaptığı “Antidepresan” büyük beğeni toplamış, Nihat Doğan şarkıyı okumak istediğini açıklamıştı.

“Millet bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor” diyen şarkıcı, daha sonra kayıtları tamamladığını ancak Matiz’e ulaşamadığını söyledi: “Bize mi kolpa yapıyor, anlamış değiliz!”

YANIT VERMEDİ



Önceki akşam Cihangir’deki Journey Café adlı mekânda arkadaşıyla buluşan Mabel Matiz çıkışta görüntülendi.

Ünlü şarkıcıya Nihat Doğan’ın kendisiyle ilgili açıklamaları soruldu. “Şu anda bunları konuşmak istemiyorum” diyen Matiz, hızlı adımlarla uzaklaştı.