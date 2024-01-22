Hostes olma hayalini 'şişmansın' diye yıktılar: Çalıştı, inat etti, sonunda pilot oldu

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Ama şimdiki durumuna bakılınca "biraz fazla kilon var" diye hostes olmasının önüne engel koyanlardan intikamını aldığını söylemek yanlış olmaz.

Hostes olamadı ama bir helikopter pilotu oldu. Hatta bir uçak filosuna sahip olduğu havadan görüntüleme yapan bir şirket kurdu...

Hepsinin de ötesinde artık öyle yolcu uçaklarında değil iç tasarımları bile özenle yapılmış özel jetlerde yolculuk ediyor. Dahası da var... Hostes olamadı ama isterse uzaya bile gidebilir!

Şöyle bir geriye dönülüp bakıldığında büyük olasılıkla o gün kilolu olduğu için kendisini hostes olmaya değer görmeyenlere teşekkür bile ediyor olabilir.

Bütün özellikleri bir yana bir süre sonra dünyanın en zengin insanlarından birinin karısı da olacak resmen.

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DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMININ NİŞANLISI

Konuyu takip edenler iş insanı Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'den söz ettiğimizi anladı.

Şu anda 54 yaşında olan ve artık bırakın bir gram fazla kiloyu, yarı yaşındaki genç kızları bile kıskandıracak fiziksel görünümüyle dikkat çeken Sanchez'in en büyük hayali hostes olmakmış gençlik yıllarında.

Ama birkaç kilo fazlası yüzünden bu durum onun için "yıkılmış bir hayal" olarak kaldı. İlerleyen yıllarda ise hayatın ona sunduğu fırsatları iyi değerlendirerek önce TV ekranlarında tanındı. Sonra gökyüzünden görüntüleme yapan uçaklardan oluşan bir şirket kurdu.

ÇALIŞTI ÇABALADI HELİKOPTER PİLOTU OLDU

Yine de gökyüzünde olma tutkusunu bu şekilde tam anlamıyla gideremediği için başka bir adım daha attı. Ders aldı, çalıştı, azmetti ve helikopter pilotu sertifikası da aldı.

Özetle Sanchez, yarım kalan hayalini bambaşka bir şekilde gerçeğe dönüştürdü.

Lauren Sanchez, bir süredir dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen Jeff Bezos ile nişanlı. Kısa süre sonra resmen onun karısı olacak.

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Kendisinin "Biz artık bir çiftiz, birimize ait olan her şey diğerimize de ait" diye tanımladığı büyük bir servetin de ortağı bir başka deyişle.

Her ne kadar Bezos, onunla evlenmeden önce servetini garantiye almak için bir evlilik anlaşması yapmayı planlasa da evli oldukları sürece yarım milyar dolarlık yat, iki tane ticari yolcu uçağı ve bir uzay araştırmaları şirketi ikisinin de ortak hayatında yer alacak.

Yani hostes olma hayalleri yarım kalan Sanchez, isterse nişanlısının roketlerinden biriyle uzaya bile gidebilecek.

ONA SORARSANIZ SIRADAN BİR HAYATI VAR

Sanchez'e sorarsanız da bütün bunlara rağmen gayet sıradan bir hayatı var. Tabii ki onun için "sıradan" kelimesinin anlamının ünlü ve servet sahibi olmayanlar için çok farklı olduğunu da not düşmemiz lazım.

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Lauren Sanchez, nişanlısı Jeff Bezos sayesinde çok lüks bir yaşamın içinde: Ama sanmayın ki böyle bir yaşamı Bezos sayesinde öğrendi.

Çünkü durum tam olarak öyle değil. Elbette Bezos ile kıyaslanamaz ala Sanchez'in de kendine göre bir serveti vardı.

Jeff Bezos'un nişanlandığı Lauren Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi var.

ŞİMDİKİ NİŞANLISIYLA ESKİ KOCASI TANIŞTIRDI

Lauren Sanchez daha önce Hollywood'un önde gelen yetenek ajanlarından Patrick Whitesell ile evliydi.

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Onlar da tıpkı şu anda nişanlı olduğu Jeff Bezos ve Mackenzie Scott gibi 2019 yılında boşandı. Zaten bu iki boşanma da birbiriyle bağlantılı.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliği bundan altı yıl önce başladı. Çift, o zamandan bu yana da birbirlerinden ayrılmaz hale geldi. O ilk dönemde ilişkilerini gözlerden uzak tutan Bezos ile Sanchez'in aşk yaşadığı, 2019 yılında gözler önüne serildi.

Bu ilişkinin böylesine gizlenmesinin nedeni de Bezos'un, Sachnez ile birlikte olmaya başladığında eski eşi MacKenzie Scott, boşanma sürecini henüz tamamlamamış olmasıydı.

İLİŞKİLERİ İHANETLE BAŞLADI

O sırada Lauren Sanchez de sonradan boşandığı kocası Patrick Whitesell'e Bezos ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı.

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İşin bir başka ilginç yanı daha var. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in eski eşi Patrick Whitesell, arkadaştı. Hatta ikiliyi Sanchez'in eski kocası Whitesell tanıştırdı.

O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı. Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.

'BANA HER GÜN İLHAM VERİYOR'

Lauren Sanchez, WSJ'ye verdiği röportajda Jeff Bezos'a karşı hissettiği aşkı ve onun, hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle anlatmıştı: "O çok mutlu biri. Bana her gün ilham veriyor...

Her gün beni daha iyi bir insan yapıyor, o, tanıdığım en sevgi dolu adam."

Lauren Sanchez geçtiğimiz ocak ayında Jeff Bezos'un doğum gününü de Instagram sayfasında ona övgüler içeren bir paylaşımla kutlamıştı.

Sanchez "Her zaman yanımda olduğun, hep sevecen davrandığın, en sevgi dolu ve destekleyici partner olduğun için teşekkür ederim. Seninle birlikte anılar biriktirmekten ve gelecek yeni maceralar için müteşekkirim" diye yazmıştı.