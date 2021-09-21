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Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez anlattı: Evde kuzu besledik!

#Kıvanç Tatlıtuğ#Settar Tanrıöğen#Âşıklar Bayramı
Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez anlattı: Evde kuzu besledik
Deniz BOY

Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu Mavi’nin geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen jean koleksiyonunu tanıtmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Oyuncu, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için sorumluluk alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Alışkanlıklarımızı, iş yapma, üretim ve tüketim biçimlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir aktör olarak verebileceğim en büyük desteğin; bu konuda atılan adımların daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olmak olduğunu düşünerek, ben de elimden geleni yapıyorum.”

AHTAPOTLARLA SOHBET ETTİK

Toplantıda muhabirlerle sohbet eden Kıvanç Tatlıtuğ, çocukluğunda baba evinde kuzu beslediklerini açıkladı: “Babam eve bir gün yavru kuzu getirdi. Dördüncü kattaki evimizde baktık ona.”

Deniz tutkunu oyuncu, mavi sularda yaşadığı unutamadığı bir anısını da paylaştı:

“Doğum günümdü. Sabah denize girdim, bacağıma bir ahtapot dolandı. Çıkardım bacağımdan. Biraz ileri gittim, bir tane daha ahtapotla karşılaştım. Beraber yüzdük. Unutamadığım bir andı. Birlikte takıldık, sohbet ettik.”

KARS YOLCUSU

Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen’le rol alacağı “Âşıklar Bayramı” filmi için Kars’a gideceğini söyledi: “Yarın (bugün) yolculuk var. Bir baba-oğul hikâyesini anlatacağız. İzleyenler ağlayacak.”

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez anlattı: Evde kuzu besledik

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Settar Tanrıöğen#Âşıklar Bayramı