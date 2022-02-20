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Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.

#Kibariye#Pınar Aylin#Efecan Şenolsun
Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.

Magazin dünyasından son haberleri Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...

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İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4.5 milyon liraya aldığı villanın Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.
Villanın satışı mahkeme kararıyla yapıldı.

Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.

15 milyon liralık satış sonrası evin yeni sahibi, davada da adı geçen Ahmet Serin oldu. Satıştan Kibariye ve eşine düşen payın ise küçük bir miktar olduğu söyleniyor.

Pandemi yüzünden
yurtdışına gitmedi
Pınar Aylin’in ilk eşi Mert Tokatlıoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Maya büyüdü.

Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.


- Artık 20 yaşında olan Maya Tokatlıoğlu, Özel İzmir Amerikan Koleji mezunu ve şimdi Bilgi Üniversitesi’nde Yeni Medya ve İletişim okuyor. Genç kız aslında İtalyan tasarım okulu Istituto Marangoni’ye girmeye hak kazanmış, ancak pandemi nedeniyle yurtiçinde bir üniversiteyi tercih etmiş. Pınar Aylin de kızıyla ilgili daha önce “Muhteşem yaratıcı bir tarafı var. Muhtemelen yurtdışında okuyacak” demişti.

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Dosya kapandı
- Efecan Şenolsun, “Yaşamayanlar” dizisindeki rol arkadaşı Elit İşcan’la mahkemelik olmuştu. “Hakaret ve cinsel saldırı” suçlarından yargılanan Şenolsun hakkında beraat kararı verilmişti.

Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.


- İşcan davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme beraat kararını onadı ve dosya kapandı. Avukatı Nail Gönenli, karar sonrası Efecan Şenolsun’un haklılığının ispatlandığını söyledi.

 

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#Kibariye#Pınar Aylin#Efecan Şenolsun

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