MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKaty Perry ve Orlando Bloom'dan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk
GeriMagazin Katy Perry ve Orlando Bloom'dan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:45 | Son Güncelleme:

Katy Perry ve Orlando Bloom'dan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Katy Perry ve Orlando Bloom'dan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk

Kızları Daisy Dove ile Bodrum’da tatil yapan dünyaca ünlü yıldızlar Katy Perry ve Orlando Bloom, önceki gün helikopterle İzmir’e gitti. Efes Antik Kenti’ni gezen çift, dönüşte otelde şampanyalarla karşılandı.

BODRUM’A EFES MOLASI

Tatillerine Yunanistan’ın ardından Bodrum’da devam eden Katy Perry ve Orlando Bloom, önceki gün birkaç saatliğine İzmir’e gitti.

Katy Perry ve Orlando Bloomdan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk

Orlando Bloom ve Katy Perry görüntülenmek istemeyince devreye otel personeli girdi.

Helikopter kiralayan çift, minik bebekleri Daisy Dove ile beraber Efes’i gezdi. Antik kenti rehberler eşliğinde dolaşan Perry ve Bloom, kendilerini tanıyan hayranları tarafından fotoğraflandı.

Katy Perry ve Orlando Bloomdan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk

GAZETECİ PANİĞİ

Katy Perry ile Orlando Bloom, ziyaretin ardından helikopterle Bodrum’a döndü.

Katy Perry ve Orlando Bloomdan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk

Katy Perry, Efes Antik Kenti’ni kucağında kızıyla dolaştı.

Otel personeli çifti şampanyalarla karşıladı. Ancak muhabirleri fark eden ikili, kısa süreli panik yaşadı. Çift, helikoptere yanaştırılan VIP araca binerek otele geçti.

Katy Perry ve Orlando Bloomdan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk

Levent Kızıl, Bodrum’da karşılaştığı çiftle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi