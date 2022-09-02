Kanye West sosyal medyayı salladı: Hollywood büyük bir genelev

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SOSYAL MEDYAYI BİRBİRİNE KATTI

2014 yılında evlenen Kim Kardashian ile Kanye West için hayat, boşanmaya karar verdiklerini açıkladıkları andan itibaren giderek zorlaştı. Özellikle de karısından ayrılmayı bir türlü kabul etmeyen Kanye West için. Sıra dışı davranışlar sergileyen West, bu kez de sosyal medyadan ortalığı birbirine kattı. West, eski eşi Kim Kardashian ve eski kayınvalidesi hakkında akla hayale sığmayacak paylaşımlar yaptı.

Bu arada çiftin , geçen mart ayında resmen boşandığını fakat aralarındaki bazı sorunların henüz tam olarak çözülmediğini hatırlatalım.





ÇARPICI YORUMLAR

Kim Kardashian ile ayrılık sürecinde Instagram sayfasındaki bütün paylaşımlarını silen West, kelimenin tam anlamıyla bomba açıklamalarla geri döndü. Geçtiğimiz perşembe günü Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde hem Kardashian ailesi hakkında hem de başka tanınmış kişilerle ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

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'SANA DA BUNLARI YAPMASINA İZİN VERME': West önce eski kayınvalidesi Kris Jenner'ı hedefine koydu. Kylie Jenner'ın eski asistanı Victoria Villarroel'den bir ekran görüntüsü alan West "Kris'in sana da Kylie ve Kim'e yaptığını yapmasına izin verme" diye yazdı.

'PORNO BAĞIMLILIĞI AİLEMİ YIKTI': Ardından Hollywood'u büyük bir geneleve benzetti ve kendisinin de porno bağımlısı olduğunu, bunun ailesini yıktığını belirtti.

'YARI BEYAZ OLDUĞUN İÇİN Mİ?'

Kanye West hızını alamadı ve bu kez de Kardashian ile bir yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı. Bu yazışmada Kardashian'ın eski kocasına "Lütfen keser misin" mesajı gönderdiği görülüyor. West ise ona "Hayır. Yüz yüze konuşmamız gerek" diye yanıt veriyor. Sonra da çocuklarının hangi okula gideceği konusunda neden kendisinin söz hakkı olmadığını soruyor. West "Neden sen konuşuyorsun, yarı beyaz olduğun için mi?" diye başka bir soru yöneltiyor.

'NEREDEYSE 67 YAŞINDAYIM, HER ZAMAN İYİ HİSSETMİYORUM'

Kanye West'in paylaştığı bir başka ekran görüntüsünde de Kardashian'ın eski eşine, annesinin adına neredeyse yalvardığı görülüyor. Buna göre Kris Jenner, Kanye West'in kendisinden söz etmesini, adını anmasını istemiyor. Jenner "Ben neredeyse 67 yaşındayım ve her zaman harika hissetmiyorum. Bu beni sonu gelmeyen bir strese sokuyor" diyerek eski damadının artık kendisini rahat bırakmasını istiyor.

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ONLARIN SEKS KASEDİ OLMAYACAK

Kanye West, çocukları hakkında da eski eşini suçlayan paylaşımlar yaptı. Sonra da onların playboy olmayacaklarını ve seks kasetlerinin çıkmayacağını savundu. West bu satırlarıyla Kylie Jenner ile Kim Kardashian'ın 2007 ve 2019'daki Playboy çekimlerine gönderme yaptı.

AYRILIĞI KABULLENEMEDİ

Kim Kardashian ile Kanye West, 2014 yılında gösterişli bir şekilde evlendiler. Dört çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlardı. Ama sonra bir anda işler tersine döndü. Çift, yollarını ayırmaya karar verdi. Her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da görünüşe göre boşanmak isteyen taraf Kim Kardashian'dı. West o ilk dönemde kayınvalidesi Kris Jenner'ın, karısını kendisinden boşanmaya yönlendirdiğini ileri sürdü. Bu arada west, zaman içinde Kim Kardashian'ı ve ailesini geri kazanmak istediğini belirten açıklamalar da yaptı.

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KAMYONET DOLUSU ÇİÇEK GÖNDERDİ

Kardashian'dan ayrılmamakta direnen Kanye West, ona geçen yıl Sevgillier Günü'nde bir kamyonet dolusu çiçek de gönderdi. Ama bütün bunlar fayda etmedi. Kardashian, ona asla dönmeyeceğini belli etti.

KISA İLİŞKİLER YAŞADI

Bu noktadan sonra Kanye West, Kardashian'a çok benzeyen Julia Fox ile kısa bir ilişki yaşadı. Kısa bir dönem de adı ünlü model Irina Shayk ile anıldı. Fakat West'in bu ilişkileri uzun süre devam etmedi.