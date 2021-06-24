Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

Ä°DDÄ°ALARA YANIT VERDÄ°

Ã–zetle beÅŸ yÄ±l evli kalan Jennifer Aniston ile Brad Pitt, yine gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda bunun nedeni de eski Ã§ift hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialar ve Aniston'un buna verdiÄŸi yanÄ±t.





HAYRANLARI ONLARI YENÄ°DEN BÄ°RLÄ°KTE GÃ–RMEK Ä°STÄ°YOR

Brad Pitt ile Jennifer Aniston'Ä±n evliliÄŸi, aralarÄ±na Angelina Jolie'nin girmesiyle sona ermiÅŸti. Bir dÃ¶nem birbirlerini hiÃ§ gÃ¶rmeseler de yÄ±llar sonra meslekleri gereÄŸi katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinlikler nedeniyle bir araya gelmeye baÅŸladÄ±lar. Hatta durum onlarÄ±n yeniden bir araya geldikleri iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na neden olacak bir hale geldi.





SON NOKTAYI KOYDU

Aniston ve Pitt, geÃ§en yÄ±l SAG Awards tÃ¶reninde sergiledikleri samimiyet ile Ã§ok konuÅŸuldu. Pitt ile Jolie yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden bir araya geldikleri iddialarÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renini bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±. Jennifer Aniston, konuk olduÄŸu bir programda bu konudaki iddialara son noktayÄ± koydu.





'BÄ°Z Ä°KÄ° KAFADARIZ'

52 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Aniston, Howard Stern'in SiriusXM adlÄ± programÄ±na konuk oldu. Stern'in Pitt ile iliÅŸkisi hakkÄ±ndaki sorularÄ±na da yanÄ±t verdi. Aniston, eski eÅŸi Brad Pitt ile ikisinin artÄ±k "iki dost, iki kafadar" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Sohbet programÄ±na, Aniston'Ä±n Friends dizisindeki rol arkadaÅŸlarÄ± Lisa Kudrow ile Courteney Cox da katÄ±ldÄ±.





SAMÄ°MÄ° SOHBET

Jennifer Aniston programda, eski eÅŸi Brad Pitt ile ilgili soruya "Biz iki kafadarÄ±z, arkadaÅŸÄ±z. Ve konuÅŸuyoruz" diye yanÄ±t verdi. Aniston ile Pitt, birkaÃ§ ay Ã¶nce Fast Times Ridgemont High adlÄ± yapÄ±mÄ±n okumalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir araya gelmiÅŸlerdi. O gÃ¼n Brad Pitt, eski eÅŸine "Selam Aniston" diye seslendi o da Pitt'e "Selam Pitt" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.



1998'DE TANIÅžTILAR

Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 1998 yÄ±lÄ±nda baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± ajanslarÄ±nÄ±n ayarladÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmede tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Bundan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da bir konserde Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler. 2000 yÄ±lÄ±nda da evlendiler. Ã‡iftin evliliÄŸi beÅŸ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Resmi olarak 2005 yÄ±lÄ±nda da boÅŸandÄ±lar. Bunun nedeni de Pitt'in, daha sonra bir rÃ¶portajda da aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± gibi Aniston ile evliliÄŸinden artÄ±k tatmin olmamaya baÅŸlamasÄ±ydÄ±. Tabii bu arada Mr and Mrs Smith adlÄ± filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Angelina Jolie faktÃ¶rÃ¼nÃ¼ de yabana atmamak gerek.





ALTI Ã‡OCUK BÄ°LE ONLARI BÄ°RLÄ°KTE TUTAMADI

Jolie ile Pitt'in setteki arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–yle ki Brad Pitt onun uÄŸruna Aniston'dan da ayrÄ±ldÄ±. Bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Pitt ve Jolie, uzun bir iliÅŸkinin ardÄ±ndan evlendiler. ÃœÃ§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuklarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen evlilik yÃ¼rÃ¼medi ve olaylÄ± bir ÅŸekilde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ã‡ocuklarÄ±n velayetiyle ilgili sorunlarÄ± ise hala sÃ¼rÃ¼yor.

KISA SÃœREN EVLÄ°LÄ°K

Bu arada Jennifer Anisto da 2015 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Justin Theroux ile evlendi. Ama sadece iki yÄ±l sonra boÅŸandÄ±lar. Her ikisinin de boÅŸanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Pitt ile Aniston'Ä±n yeniden bir araya geleceÄŸi iddialarÄ± da ortada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. GeÃ§en yÄ±l SAG Ã–dÃ¼lleri'nde sergiledikleri samimiyet de bunu destekledi.

Â SON NOKTAYI KOYDU

Daha sonra Fast Times Ridgemont High projesinde online olarak bir araya gelen Ã§iftin samimi tavÄ±rlarÄ±, onlarÄ±n birlikte olmasÄ±nÄ± isteyen hayranlarÄ±nÄ± bir kez daha heyecanlandÄ±rdÄ±. Fakat, Jennifer Aniston katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programdaki aÃ§Ä±klamasÄ±yla tÃ¼m bunlara son noktayÄ± da koymuÅŸ oldu.

Â

En lezzetli yemek tarifleri burada