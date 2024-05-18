İkna edile edile dört tane doğurdu... Şimdi kendini genç kocasıyla eğlence gecelerine bıraktı

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Fiziksel görünümlerini korumak zorunda olan kadın ünlüler kimi zaman bu konuda biraz çekinceli davransa da yine de eşlerini kıramadıkları için çocuk sahibi olan çok sayıda ünlü de var.

İşte bunlardan biri "Kocam beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor" dedikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu ilan etmişti.

Zaten bir süre önce bebeğini dünyaya getirdiğini açıkladı. Böylece ilk evliliğinden sahip olduğu oğlu da dahil toplamda 4 tane erkek çocuk annesi oldu.

Geçtiğimiz günlerde gösteri dünyasında yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen geceye de çocukları ve kocasıyla evde kalmak uğruna katılmayan bu ünlü, arkadaşlarının ısrarına dayanamadı ve genç kocasıyla birlikte gece gezmesine çıktı.

Şıklığı bir yana onunla ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı dördüncü doğumunu şubat ayında yapmış olmasına rağmen bu kadar kısa zamanda eski formuna kavuşmuş olmasıydı.

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Gelin bir bakalım kim bu ünlü ve kimlerle nereye gitti.

BİR ZAMANLARIN EN ÜNLÜ 'MELEKLERİNDEN' BİRİ

Bu ünlü bir dönem Victoria's Secret meleği olarak tanınan Miranda Kerr.

Snapchat'in kurucularından Evan Spiegel ile mutlu bir evliliği olan 41 yaşındaki Miranda Kerr, dün gece arkadaşlarıyla birlikte gittiği Justin Timberlake konserinde görüntülendi. ABD; California'daki konserde Miranda Kerr'e kocası Evan Spiegel ile bir grup arkadaşı eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen MET Gala gecesine evde çocuklarla kalmak için katılmadıklarını sosyal medya hesabından ilan eden Miranda Kerr ile Evan Spiegel bu kez belli ki onları bakıcılarına teslim etmişti.

İKİ AYDA ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Her ikisi de konser için günlük şık giyinmeyi tercih etmişti. Miranda Kerr, desenli ve dar bir pantolonun üzerine siyah büstiyer ve aynı renk ince bir hırka giydi.

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Görünümünü de topuklu ayakkabılarla tamamladı. Miranda Kerr'ın dört kez doğum yapmasına üstelik en küçük bebeğini sadece iki ay önce dünyaya getirmesine rağmen formuna çoktan kavuşmuş olması dikkat çekti.

O gece için makyaj yapmayan Miranda Kerr'ın saçlarını açık bıraktığı ve yüzünden gülümsemesini eksik etmediği de görüldü. Miranda Kerr'in 33 yaşındaki kocası Evan Spiegel de spor giysileri içinde güzel modele eşlik etti.

DÖRT ÇOCUKLU BİR AİLE OLDULAR

İlk evliliğini ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yapan Miranda Kerr, 2017 yılından bu yana teknoloji dünyasının genç girişimcilerinden Evan Spiegel ile evli.

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Miranda Kerr'in eski eşi Bloom'dan bir oğlu, şu anda evli olduğu Spiegel'den de üç tane oğlu bulunuyor.

Ünlü çift, en küçük bebekleri Pierre'in geçtiğimiz şubat ayında dünyaya geldiğini sosyal medya üzerinde duyurmuştu.

Ünlü çift, yaptıkları sosyal medya paylaşımında "Yeni gün ışığımız Pierre Kerr Spiegel'in aramıza gelişi nedeniyle büyük bir coşku içindeyiz" dedi. Kerr ile Spiegel, Pierre'in doğumuyla birlikte kendilerini hiç olmadığı kadar mutlu hissettiklerini de ekledi.

Miranda Kerr'in konser gecesinde yanında kocası Evan Spiegel ile bir grup arkadaşı da vardı.





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KAYBETTİĞİ BÜYÜKBABASININ ADINI OĞLUNA VERDİ: Miranda Kerr'in bebeğine koyduğu ismin de aslında dokunaklı bir öyküsü var. Pierre, Miranda Kerr'ın 2021 yılının şubat ayında hayata veda eden büyükbabasının adı. Bir başka deyişle söylersek Miranda Kerr, bundan üç yıl önce bir şubat ayında çok sevdiği dedesini kaybetti. Ama bu yılın şubat ayında da onun adını verdiği bebeğini kucağına aldı.





KOCASI ONU İKNA ETTİ... AMA SONUNDA HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Miranda Kerr ile Evan Spigel'in yeni dünyaya gelen bebeklerinin ilginç sayılacak bir öyküsü de var aslında.

İlk evliliğini 2010 ile 2013 arasında ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yapan Miranda Kerr, bu evlilikten Flynn adında 12 yaşında bir erkek çocuk sahibi.

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İkinci kocası Evan Spiegel ile de 4 yaşında Myles ve 5 yaşında Hart adında iki tane daha erkek çocuk dünyaya getirdi.

Geçen yılın başlarında ise anne ve bebeklerle ilgili bir etkinliğe katılan Kerr'e başka bir bebek isteyip istemediği sorulmuştu. O soruya da Kerr "Kocam beni bu konuda ikna etmeye çalışıyor" die yanıt verdi.

Sonra da aradan fazla zaman geçmeden 2023'ün eylül ayırda bir kez daha hamile kaldığını sosyal medya üzerinden duyurdu Kerr.

Bu yeni bebekle birlikte aslında Miranda Kerr'ın büyük bir hayali de gerçeğe dönmüş oldu. Model daha önce verdiği bir röportajda "Anne olmayı seviyorum. Her zaman üç tane oğlum olsun istemiştim. Bu yüzden de üç oğlum için minnettarım" diye konuşmuştu.

ANNE OLMAK ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Kerr; aynı röportajda hayattaki ilk önceliğinin çocukları olduğunu da saklamadı. Sıralamada bunun ardından çalışmak ve sahibi olduğu şirket geliyor söylediğine göre. Model, çocuklarının da hayatı boyunca en büyük önceliği olacağını, bu durumun değişmeyeceğin sözlerine ekledi.

Miranda Kerr, anne olmanın kendisine aslında bazı şeyleri sandığından çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi. Bu konudaki sözleri şöyleydi Miranda Kerr'in "Daha fazla sevgi, daha fazla sabır, daha fazla dayanıklılık" diye sürdürmüştü sözlerini.

Miranda Kerr, aynı zamanda her gün çocuklarından yeni bir şeyler öğrendiğini de belirtmişti.

MELEK ARTIK KENDİ KANATLARIYLA UÇUYOR

Henüz 14 yaşındayken model olarak keşfedilen Miranda Kerr, bu firmayla uzun süre çalıştı. Sonra da 2013 yılında firmayla yollarını ayırdılar.

O dönemde Kerr'in ayrılığıyla ilgili bazı söylentiler çıkmıştı. Bunlardan biri artık iyice yaş aldığı için firmanın onunla çalışmak istememesiydi. Diğeri de Kerr'ın firmanın çalışmalarına yeteri kadar zaman ayıramaması.

Miranda Kerr, daha sonra bu konuda yaptığı açıklamada bir yandan ailesine diğer yandan kendi kurduğu şirkete ağırlık vermek için Victoria's Secret ile yollarını ayırma kararı verdiklerini söylemişti.

'BU GÜZEL KADINLA HİÇ ŞANSIM YOK' DEMİŞTİ

Miranda Kerr ile Evan Spiegel'i 2014 yılında ünlü modacı Louis Vuitton New York Modern Sanatlar Müzesi'nde bir akşam yemeğinde bir araya getirdi.

O gece Kerr ile Spiegel aynı masada yan yana birlikte oturdular. Aslında Spiegel yanındaki bu güzel kadından etkilenmişti, Ama onun kendisinden aynı şekilde etkilendiğinden emin değildi Hatta bu konuda hiç şansı olmadığını düşündü.

Sonra Miranda Kerr'a telefon numarasını verdi. O dönemde evini taşıyacaktı Kerr. Spiegel de snapchat'ın kurucu ortaklarından biri. Yani bir teknoloji deviydi. Kerr'e teknolojik konularda bir sorunu olursa kendisine mesaj atmasını söyledi.

O sırada Miranda Kerr ilk eşi Orlando Bloom'dan yeni boşanmıştı. Söylediğine göre de artık aşka inancı kalmamıştı. İkili önce yakın arkadaş oldular.

Sonra da aralarındaki bu ilişki giderek derinleşti. Miranda Kerr ile Evan Spiegel ilk kez 2015 yılında bir çift olarak kamuoyunun karşısına çıktılar.

Kocasından yedi yaş büyük: Aslında Spiegel, ile Kerr arasında çok da azımsanamayacak bir yaş farkı var. Kerr şu anda 40, Spiegel de 33 yayında. Ama Tabii ki bu duruk onların mutlu aşkını engellemiyor.