Hazar Ergüçlü'den arkadaşına destek: Serenay çocuk değil

Genç oyuncu, gecede arkadaşı Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la ilişkisi hakkındaki soruya “Serenay çok sevdiğim bir arkadaşım, onun mutlu olmasına sevindim” dedi. Ergüçlü, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki yaş farkıyla ilgili sorulara ise sinirlendi: “Çocuk değil Serenay. Hâlâ bunları konuşmamız çok saçma . Demode anlayışlar bunlar. ”







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