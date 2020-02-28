Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:13,
Hazar Ergüçlü'den arkadaşına destek: Serenay çocuk değil
Flormar’ın yeni maskarası önceki gün Feriye’de markanın reklam yüzü Hazar Ergüçlü’nün ev sahipliğiyle tanıtıldı.
Genç oyuncu, gecede arkadaşı Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la ilişkisi hakkındaki soruya “Serenay çok sevdiğim bir arkadaşım, onun mutlu olmasına sevindim” dedi. Ergüçlü, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki yaş farkıyla ilgili sorulara ise sinirlendi: “Çocuk değil Serenay. Hâlâ bunları konuşmamız çok saçma . Demode anlayışlar bunlar. ”
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