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Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Hazar Ergüçlü'den arkadaşına destek: Serenay çocuk değil

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Hazar Ergüçlü'den arkadaşına destek: Serenay çocuk değil
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Flormar’ın yeni maskarası önceki gün Feriye’de markanın reklam yüzü Hazar Ergüçlü’nün ev sahipliğiyle tanıtıldı.

Genç oyuncu, gecede arkadaşı Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la ilişkisi hakkındaki soruya “Serenay çok sevdiğim bir arkadaşım, onun mutlu olmasına sevindim” dedi. Ergüçlü, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki yaş farkıyla ilgili sorulara ise sinirlendi: “Çocuk değil Serenay. Hâlâ bunları konuşmamız çok saçma . Demode anlayışlar bunlar. ” 

Hazar Ergüçlüden arkadaşına destek: Serenay çocuk değil


 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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