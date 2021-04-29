Ezel'in masalı

ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM

Yönetmen koltuğunda Ezel Akay’ın oturduğu, başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın üstlendiği “Osman Sekiz” filminin çekimleri tamamlandı. Birgören, Akay’la fotoğrafını şu notla paylaştı: “Masalımızın eşsiz atmosferinin mimarı. Ustalığının zarafetiyle yarattığı dünyaya ortak olmak, hayatım boyunca hep en güzel hatıralarımdan biri olacak. Her zaman bulunmayan, o kadar kıymetli ve güzel insanın bir arada olduğu bir ekipti ki, insan kendini çok şanslı hissediyor.”

SONBAHARDA VİZYONDA

Yapımcılığını ÖK Yapım firmasıyla Ömer Kaya’nın üstlendiği “Osman Sekiz”, dışarı çıkma korkusu olan ve şehrin uzağındaki eski bir konakta beş canavarla birlikte yaşayan Osman’ın taşınmaya karar vermesiyle başlayan sıra dışı hikayesini beyazperdeye taşıyacak. Tim Seyfi’nin ‘Osman’, Begüm Birgören’in ise ‘Nazlı’ rolüyle seyirci karşısına çıkacağı filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

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