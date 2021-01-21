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Haber Giriş: 21.01.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Eski eşleri davalık

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Eski eşleri davalık
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Yeşilçam’da Sezercik adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu’nun eski eşleri Zeynep Yılmaz ve Mehtap Meral Baykasoğlu mahkemelik oldu.

Yılmaz, eski eşi İnanoğlu’yla tekrar görüştüğünü, bir araya geldiği için Baykasoğlu’nun rahatsız olduğunu ve kendisine karşı planlı şekilde iftiralar attığını iddia etti. Yılmaz ayrıca Baykasoğlu’ndan huzurunu bozacak birçok mesaj aldığını da ekledi. Yılmaz, Baykasoğlu’na 20 bin maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açtı.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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