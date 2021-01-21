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Eski eşleri davalık
Yeşilçam’da Sezercik adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu’nun eski eşleri Zeynep Yılmaz ve Mehtap Meral Baykasoğlu mahkemelik oldu.
Yılmaz, eski eşi İnanoğlu’yla tekrar görüştüğünü, bir araya geldiği için Baykasoğlu’nun rahatsız olduğunu ve kendisine karşı planlı şekilde iftiralar attığını iddia etti. Yılmaz ayrıca Baykasoğlu’ndan huzurunu bozacak birçok mesaj aldığını da ekledi. Yılmaz, Baykasoğlu’na 20 bin maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açtı.
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