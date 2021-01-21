Eski eşleri davalık

Yılmaz, eski eşi İnanoğlu’yla tekrar görüştüğünü, bir araya geldiği için Baykasoğlu’nun rahatsız olduğunu ve kendisine karşı planlı şekilde iftiralar attığını iddia etti. Yılmaz ayrıca Baykasoğlu’ndan huzurunu bozacak birçok mesaj aldığını da ekledi. Yılmaz, Baykasoğlu’na 20 bin maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açtı.