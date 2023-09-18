Erol Evgin 54 yıl sonra aynı sahnede!

Haberin Devamı

Erol Evgin, 1969 yılında “Moda 5 Orkestrası” ile sahneye ilk çıktığı Marmara Yelken Kulübü’nün 65. yıl dönümünde konser verdi. Sanatçı, mekânın kendisi için önemini şu sözlerle anlattı:

“1969 yılı, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Mimarlık öğrencisiyim. Bir yandan amatör müzik gruplarımızda şarkı söylüyorum. Önce ‘Yarasalar’ sonra da ‘Moda 5’ grubuma Marmara Yelken Kulübü’nden hafta sonları dans müziği yapmamız için teklif geldi. Sevinerek kabul ettik. Adam başı 100 TL alacaktık. Öğrenci harçlığının 20 TL olduğunu düşünürseniz, bir anda zengin olmuştuk.”

Haberin Devamı

GENÇLER MÜZİĞİMİZLE DANS EDERDİ

Erol Evgin, 1969’da gençlerin Marmara Yelken Kulübü’nde eğlendiğini söyledi: “O yılların gençleri Bülent Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı, Mehmet Ali Birand müziğimizle dans ederdi. Bu yıl bir vesile ile kulübe gittiğimde Başkan Dr. Sedat Soybay, konser vermemi isteyince zevkle kabul ettim. Soybay, kulübün onur üyesi plaketini de sundu.”