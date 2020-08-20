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Haber Giriş: 20.08.2020 - 07:38 | Son Güncelleme:

Ebru Gündeş'in atına ne oldu?

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Ebru Gündeş'in atına ne oldu?
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Ebru Gündeş’in 8 yıl önce eşi Reza Zarrab’ın hediye ettiği yarış atını sattığı öne sürüldü. Sanatçının Duty Free isimli atı ‘soyunun devam etmesi için’ yetiştirici Alp Şemsettin Evcimen’e verdiği ortaya çıktı.

Reza Zarrab, 2012’de 800 bin liraya bir yarış atı alıp Ebru Gündeş’e hediye etmişti. Gündeş’in, ‘Duty Free’ isimli atı emekliye ayrıldıktan sonra 100 bin liraya sattığı öne sürüldü. Ancak işin aslı başka çıktı.

Duty Free 2014 yılında sakatlandı. Gündeş, yarış çevrelerinde ‘efsane’ olarak anılan atın soyunun devam etmesi amacıyla 2015’te onu yetiştirici Alp Şemsettin Evcimen’e verdi ve karşılığında da para almadı.

Ebru Gündeşin atına ne oldu

1 milyon lira kazandırdı

2008 doğumlu Duty Free, 2012’nin haziran ayında Ebru Gündeş’in oldu. At, o tarihten Ekim 2014’e kadar katıldığı Türkiye Jokey Kulübü yarışlarında sanatçıya toplam 1 milyon 47 bin lira kazandırdı.

 

 

 

 

 

 

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