Biz daha evlenmeden bir aile olduk... Bütün aşk acılarını onunla unuttu!

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İşte İngiliz oyuncu, model ve sunucu Kelly Brook da bunlardan biri.

2022'de Jeremy Parisi ile evlenen Kelly Brook, o zamandan bu yana hayatında önemli değişiklikler yaptı. Modelliği geri plana itti. Hatta birkaç ay önce oyunculuğu bıraktığını da açıkladı.

Bunun da ötesinde Parisi uğruna, hayatını Londra ile kocasının memleketi İtalya'nın Arpino köyü arasında böldü...Jeremy Parisi'nin ailesiyle birlikte zeytin yetiştiriciliğine bile soyundu.

Zaten her röportajında da Jeremy Parisi'nin hayatını nasıl değiştirdiğini ifade etmekten de geri kalmıyor güzel yıldız.

5 KEZ NİŞANLANMIŞTI... ONU TANIYANA KADAR EVLENMEYİ GERÇEKTEN İSTEMEDİ

44 yaşındaki Kelly Brook, kendisinden 5 yaş daha genç olan Parisi ile tanışıncaya kadar hiçbir zaman gerçekten evlenmek istemediğini anlattı. Üstelik de o zamana kadar 5 kez nişanlanıp ayrılmasına rağmen.

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OK! dergisine konuşan Kelly Brook "Evlenmeyi daha önce hiç böyle istememiştim. Ama Jeremy ile tanışınca bu fikrim değişti. Daha düğünden önce o kadar kısa sürede bir aileye dönüştük ki" diye anlattı.

Brook, daha onu tanıdığı ilk dönemde Parisi ile yan yana bir geleceği olduğunu görmüş. Zaten düğünden sonra da hemen yeni koşullara uyum sağlamış.

Brook bu konuda şöyle konuştu: "Son iki yıldır evli olmak, hayatımdaki her şeyin önüne geçti. Soyadımı değiştirdim, hemen yeni soyadımla yeni bir pasaport aldım. Bu gerçekten komik bir durum. Bu bir günden çok fazlası, bu bütün hayatınız."

AŞK İÇİN AYNI DİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK!

Aslına bakılırsa Kelly Brook ile Jeremy Parisi'nin ilişkilerinde aralarında hatırı sayılır büyüklükte bir engel vardı: İkisi aynı dili konuşmuyordu.

Artık herkesin bildiği gibi Kelly Brook'un ana dili İngilizce.

Fakat Parisi, yarı İtalyan, yarı Fransız... Hem model hem oyuncu olan Parisi'nin ailesi İtalya'da Arpino adlı köyde yaşıyor.

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Her ne kadar Fransızca ve İtalyancaya çok hakimse de İngilizce onun için yabancı dil. Ama Kelly Brook'un söylediğine göre aralarındaki bu dil bariyeri bile onların aşkını hiç olumsuz etkilemedi.

Brook bu konuda "Biz aslında alışıldık, geleneksel bir çiftiz. Aramızdaki tek alışılmadık şey dil bariyeri. İngilizce; Fransızca ve İtalyancadan sonra onun üçüncü dili" dedi.

BAZEN KULLANDIĞI KELİMELER GÜLDÜRÜYOR

Kocası Jeremy Parisi'nin İngilizce konuşurken bazen kendisini güldürdüğünü de saklamadı Brook. Bazen tuhaf durumlarda tuhaf kelimeler kullandığını anlattı.

Aynı zamanda bir radyo programı da hazırlayan yani işini konuşarak yapan Kelly Brook "Hayatını konuşarak kazanan biri olarak Jeremy gibi birini daha önce hiç görmemiştim. İngilizce konuşurken onun ağzından çıkacak bir sonraki kelimeyi asla tahmin bile edemiyorum" diyerek sürdürdü sözlerini.

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ARTIK DAHA FAZLA BİR ÇİFT OLDULAR

Parisi ile evlendikten sonra hayatlarının değiştiğini de gizlemedi Brook. "Biz aslında uzun süredir birlikteyiz. Ama evlilik aramızda bir şeyleri değiştirdi. Evlendikten sonra kendimizi eskisinden daha fazla bir 'çift' olarak görüyoruz. Bu durum hem şimdiki zaman hem de gelecek için geçerli" diye anlattı.

Kelly Brook, Jeremy Parisi ile evlendikten sonra hayatlarının iki bölümden oluştuğunu da sözlerine ekledi...

"Bu aynı zamanda hem çok heyecanlı bir hayata sahip olmak hem de evde sakin bir hayat sürdürüp arada köpeği gezmeye çıkarmak gibi ayrıntılardan oluşuyor. Hayatımız bir dengeye oturdu" diye anlattı evlilik hayatını.

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UĞRUNA OYUNCULUĞU BİLE BIRAKTI

Geçmişte yaşadığı ilişkilerinde aldatılmayı da karnındaki bebeğini kaybetmeyi de deneyimleyen Kelly Brook, 'hayatımın aşkı' dediği Jeremy Parisi uğruna oyunculuğu bile bıraktı.

Bu konudaki açıklamasında "Zaten iyi bir oyuncu değildim" diyen Brook hemen ardından da daha çarpıcı bir açıklama yaptı: "Ben artık evli bir kadınım... Rol gereği de olsa başkasına aşıkmış gibi davranamam."

Kelly Brook, Parisi ile evlenmeden kısa süre önce sosyal medyada bile ünlenen Kent'teki kır evini sattı.

Ardından da hayatını Londra ve kocasının İtalya'daki köyü olmak üzere ikiye böldü. Bir yandan Londra'da radyo programını sunmaya devam eden Brook diğer yandan da son bir buçuk yıldır, köy hayatını da bir projeye dönüştürmeye çabalıyor.

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Kelly Brook, kocası Jeremy Parisi'nin ailesinin İtalya'nın Arpino köyündeki hayatını, zeytin yetiştirme serüvenini bir tür reality şova dönüştürmeyi planlıyor. Hatta bu konuda pilot bölümler çekildi bile.

BEŞ NİŞANLILIKTA DA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Bu arada Brook, şu anda Jeremy Parisi ile aşk hayatında mutluluğu buldu. Fakat ondan önce Jason Statham, Billy Zane, Danny Cipriani, Thom Evans, David McIntosh ile nişanlandı. Kendisini aldatan Evans'tan hamile kaldı ama bebeğini düşürdü.

Yaşadığı bütün bu hayal kırıklığıyla biten ilişkilerinin ardından sosyal medyadan tanıştığı Jeremy Parisi ile aradığı mutluluğu buldu ve yuvasını kurdu.