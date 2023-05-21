Böyle devam ederse evlilik de olur

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◊ Savaş Özbey: Her tanışma evlilik anlamına gelmez ama ilişkinin de ciddiye alındığını gösterir. Zaten Arzu Sabancı, oğlunun sevgilisiyle tanışmak için tarafsız bir bölge tercih etmiş.

◊ Onur Baştürk: Aileyle tanışmak “bu iş evliliğe gidiyor” anlamına gelmiyor her zaman. Ama bu yaz bir sürpriz yapabilir ikili.

◊ Orkun Ün: Aile ile tanışmak pek mühim mesele değil artık. Yani aile ile tanıştı, kesin evlenecekler demeyelim.

◊ Ömür Gedik: Hande’nin Hakan’ın ailesiyle ilk kez düğünde bir araya geldiğini nereden çıkarıyoruz? Her aile ile tanışma evlilik demek değil ama ilişkinin iyi gittiğine dair bir işaret. İlişki böyle devam ederse evlilik olur.



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Dedikoduyu çıkaran ceza almalı

Sevim Emre, Twitter’da gündem olan “Orhan Gencebay öldü” haberlerine ateş püskürdü ve Elon Musk’a “Kocamı öldürenleri bulun” diye seslendi. Sevim Emre isyanında haklı mı?



◊ Onur Baştürk: Elon Musk da mahallenin muhtarı gibi oldu. Twitter’la ilgili bir derdi olan ona sesleniyor. Dünyaca tanınmış biri diye reva mı bu Elon’a yani? İsyanında haksız olduğu gibi, isyanın adresi maalesef komik.

◊ Savaş Özbey: Bu yalan ölüm haberleri gerçekten korkunç. Öldüğü iddia edilen kişiden ziyade, yakınları için. O kişinin sesini duyup sağ olduğunu öğrenene kadar çok kötü şeyler yaşıyorlar. Yalnız Elon Musk’ın Türkiye’deki sahte ölüm haberlerini çok da “mühimsediğini” zannetmiyorum. Biraz havaya bir çıkış olmuş Sevim Hanım’ınki.

◊ Orkun Ün: Ya çıldırmış kadın, ne yapsın? Direkt Elon Musk’ı muhatap alıyor düşünün. Kim neden böyle saçma dedikoduları yayar, anlamıyorum. Saçma sapan bir durum bu.

◊ Ömür Gedik: Ben Sevim Emre’nin isyanını hiç haksız bulmadım. Bu yalandan ölüm haberleri gerçekten çok can sıkıcı. İnsanın yakınlarına kalp krizi geçirtir. Keşke ilk çıkaran gerçekten bulunsa ve ceza alsa.

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79 yaşında baba mı olunur!



79 yaşındaki Robert de Niro, 7’nci kez baba oldu. Ünlü yıldızın “Benimkiler iyi yüzücülermiş” yorumuna ne diyorsunuz?



◊ Onur Baştürk: Haha ben güldüm. Güzel espri bence.

◊ Orkun Ün: E o yaşta çocuk sahibi oluyorsan yaparsın böyle espriler. Haklı adam. Ama çocuk sahibi olmanın da bir yaşı olmalı gerçekten. Artık durur umarım Robert de Niro.

◊ Ömür Gedik: 79 yaşında baba mı olunur Allah aşkına! O yüzmeyi iyi bildiğini iddia ettiği spermlerin kalitesini hiç sorgulamıyor mu? Ayrıca böyle bir dünyaya 7 çocuk birden getirilir mi? Hiç tutmadım seni Robert!

◊ Savaş Özbey: O yaşta çocuk sahibi olabilmekle övünmüş anladığım kadarıyla. Ama “Çok da lüzumlu bir espri mi?” diye sorarsanız, ölmezdik bunu söylemese.

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40 deveyi ne yapacak kadın?

Fas tatiline giden Nursel Ergin’in kızı Bengü Çınar’a Faslı bir iş insanı talip oldu ve 40 deve ile evlenme teklif etti. Nursel Ergin yaşananları önce şaka sandıklarını söyledi. Bu tuhaf teklife yorumunuzu alalım.



◊ Ömür Gedik: Komikmiş. “40 deve keserim” dememiş iyi ki. O zaman çok kızardım, buna sadece güldüm.

◊ Onur Baştürk: 40 devenin bir anlamı vardır mutlaka. Hayırlara vesile...

◊ Savaş Özbey: “Yok devenin nalı” derler buna. N’apacakmış kadın 40 deveyi? Çiftlik mi kuracak? Neyse ki kabul etmemiş evlenme teklifini.

◊ Orkun Ün: Vizyona bak sen... “40 deve alayım benimle evlen” öyle mi! Hahahah... Düşünsenize kızcağız kabul ediyormuş, sonra en ufak kavgada adam “Develerimi ver” diye geri istiyormuş hayvancağızları. Hahaha. Sesli güldüm Konsey.

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Sandık şovu

Geçen pazar oy vermeye sandığa giden isimlerden Hadise uzun çizmesi, Hatice beyaz elbisesi, şapkası ve köpeği, Seda Sayan da spor tarzıyla konuşuldu. Sandık kombinlerini nasıl buldunuz?



◊ Ömür Gedik: Sandık başı şov alanına döndü. Ünlüler kâh mesaj vermek kâh konuşulmak için her fırsatı kullanıyor. Ben pazar sabahı oy kullanmaya spor kıyafetle gidenlerden yanayım.

◊ Orkun Ün: Gereksiz buldum. Giy eşofmanını, ver oyunu, dön evine yahu. Öyle akşam yemeğine gider gibi sandığa mı gidilir? Hem zor iş değil mi ya pazar sabahına bu tarz başlamak. Amaaan ne bileyim... İyi ki erkeğiz de böyle dertlerimiz yok.

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◊ Savaş Özbey: Eşofmanla giden kadar, giyinip kuşanıp özen gösterene de saygım var. Sandığa gitsin de ister çuval giysin, ister grande toilette.

◊ Onur Baştürk: Hepsi çok eğlenceliydi bence. Şu gergin seçim ortamında bu kıyafetlerle seçime giden ünlüleri görmek iyi geldi. Buna ihtiyacımız var!

Cannes’ın yıldızları

Cannes Film Festivali’nin açılışında tarzlar yarıştı. Kırmızı elbiseli Catherine Zeta-Jones, zırhlı bir elbise giyen Elle Fanning ve morlar içindeki Helen Mirren en dikkat çeken isimlerdi. Sizce bu yılki kırmızı halı nasıldı?



◊ Savaş Özbey: Favorim Elle Fanning’in giydiği sırtı metal elbiseydi. Kuyruğu da çok güzeldi kıyafetin. Kendisi en üst basamağa geldiğinde kuyruk hâlâ ilk basamaktaydı. Doldurdu yani merdivenleri.

◊ Onur Baştürk: Mor saçlı Helen Mirren’ı beğendimi. Yıllardır bir projede yer almamasına rağmen Meryem Uzerli’nin kırmızı halıda boy gösteriyor oluşuna da şapka çıkardım.

◊ Ömür Gedik: Helen Mirren. Mor saçıyla ve kıyafetiyle çok tarz ve eğlenceliydi. Elle Fanning diyenlere de katılırım ama, çok güzeldi elbisesi.



Birkaç isim aklımda kaldı ama ilk aklına geleni söyle derseniz Alessandra Ambrosio derim. Bayıldım resmen kadına.

Yardımcın yoksa zor iş

Seda Bakan, “Dünyanın en zor işi ev kadını olmak. Yemek yapıyorsun, evi topluyorsun, çocuk bakıyorsun. Bütün herkesin organizasyonunu yapıyorsun, ev işi en zor iş” dedi. Haklı mı?



◊ Ömür Gedik: Yardımcısı olan için ev kadınlığı çok da zor değil. Ama her işi kendin yapıyorsan gerçekten ağır işçi gibi oluyorsun. Allah tek başına hem ev işi yapıp, hem eş olmaya çalışıp hem de çocuk büyütenlere kolaylık versin.

◊ Onur Baştürk: Haklı, çocukla ev işlerine koşturmak zor, kabul edelim.

◊ Savaş Özbey: Ev işi gerçekten zor ve yıpratıcı. Ama dünyanın en zor mesleği midir, emin değilim. Polislikten tutun cerrahlığa kadar kadınların yaptığı öyle zahmetli işler var ki... Zaten en çok orada haksızlık olduğunu düşünüyorum. Kadın çalışsa bile eve girince bir tur da ev kadını oluyor.

◊ Orkun Ün: Bir yardımcın yoksa, çok ama çok zor iş. Birçok meslekten cidden daha yıpratıcı. Ama dünyanın en zor işi diyemem. Ne meslekler ve o mesleğin getirdiği stresler var...

Bu geri dönüşü fazlasıyla hak etti

Eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle sinemadan aforoz edildikten sonra yeniden sahalara dönen Johnny Depp’in filmi, Cannes Film Festivali’ne 7 dakika ayakta alkış alarak damga vurdu. Böyle bir geri dönüş bekliyor muydunuz? Depp bunu nasıl başardı?



◊ Orkun Ün: Johnny Depp o süreci iyi yönetti. Daha mahkeme karar vermeden kamuoyunun gözünde suçsuzluğu ispat edilmişti. O nedenle onun sahalara döndüğü ilk an golleri atacağını tahmin ediyorum. Öyle de oldu. Bir süre bu rüzgârla yolu çok açık olur.

◊ Onur Baştürk: Oynadığı film Fransız tarihiyle ilgili. Ayrıca Depp davadan beraat etti. Bu geri dönüşü hak etti.

◊ Savaş Özbey: Mahkeme sürecinde ortaya dökülen bütün rezaletlere rağmen insanlar bu olayda onun mağdur olduğuna karar verdi. Ve yaşadıklarına karşı bir destek anlamı taşıyordu o alkış. 10 Haziran’da Life Park’ta “Hollywood Vampires” grubuyla konseri var Depp’in. Hadi gelse de biz de alkışlasak.

◊ Ömür Gedik: Ben hâlâ Amber Heard’e üzülüyorum. Johnny Depp’in sütten çıkmış ak kaşık olduğuna inanmıyorum. Biraz mağdur olabilir sadece. Neyse, adamın oyunculuğu iyi zaten, film de iyiyse o kadar alkış alması normal. 10 Haziran’da İstanbul Life Park’taki konserde görüşmek üzere Johnny!