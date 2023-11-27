Önce bebek sonra düğün.... Çocuğu uyutup evlenmeye gittiler

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BEBEĞİ EVDE BIRAKTILAR

İşte bunun son örneklerinden birini de rol aldığı bir diziyle adını duyuran güzel oyuncuyla bir süredir birlikte olduğu nişanlısı sergiledi...

"Önce bebek, sonra nikah" anlayışını benimseyen çift geçen hafta sonu hayatlarını resmen birleştirdi.

O sırada geçen yıl aralık ayında dünyaya gelen minik oğulları ise evde dadısıyla birlikte kaldı ve annesiyle babasının bu mutlu anlarına tanıklık edemedi.

Ünlü çift, baştan sona eğlenceli geçen düğün törenlerinde çekilen pozlarını da sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaştı. Görünüşe göre bu düğün daha uzun süre konuşulacak gibi.





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GEÇEN HAFTA SONU EVLENDİLER

Gelin ile damadın salona dans ederek girdiği, hatta sağdıçlar ile nedimelerin de onlar gibi ilginç figürler sergileyerek konukları selamladığı bu törenin kahramanları Avustralyalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu Bonnie Anderson. 29 yaşındaki Anderson, geçen yıl nişanlandığı Samuel Morrison ile hayatını birleştirdi.

Kamera karşısına geçtiği Neighbours adlı diziyle adını duyuran oyuncu ve şarkıcı Bonnie Anderson ile Samuel Morrison'ın düğününe ailelerinin yanı sıra yakın arkadaşları da konuk olarak katıldı.

SALONA DANS EDEREK GİRDİLER

Gelin ile damat, düğünün yapılacağı salona el ele tutuşup dans ederek girdi. Bu arada gelinin nedimeleri ile damadın sağdıçları da onlardan geri kalmadı.

Önce tek omuzlu siyah giysiler içindeki nedimeler, ardından da yine siyah takım elbiseli sağdıçlar konuklar tarafından alkış yağmuruna tutulan bir dans gösterisi ile salona girdi.

Ama o anlarda en büyük alkışı da el ele tutuşup dans ederek kapıdan içeri giren gelin Bonnie ile damat Samuel aldı. Zaten düğün boyunca ne konuklar yerlerinde oturabildi ne de gelin ile damat.

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HİÇ OTURMADAN DANS ETTİLER

Gelin Bonnie Anderson, düğünün ilk bölümünde bedenini saran, boyundan bağlamalı ve sırtı açık bir gelinlik giydi.

Bu gelinliğin Avustralya'nın önde gelen modacılarından Jason Grech'in tasarımı olduğunu hatırlatalım. Tasarımcı da düğünün konukları arasındaydı. Damat Samual Morrison ise klasik bir siyah takım elbise tercih etti.

Gelin Bonnie Anderson, gecenin ilerleyen saatlerinde yine kolsuz ama bu sefer biraz daha bol bir elbise giydi.

Gelin ile damat bir yandan düğün boyunca neredeyse hiç oturmadan dans ederken bir yandan da birbirlerini öpücüklere boğarak romantik görüntüler sergiledi.

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KARI-KOCA OLARAK İLK DANSLARI İÇİN ÖZEL BİR KOREOGRAFİ HAZIRLADILAR

Bonnie Anderson ile Samuel Morrison, evli bir çift olarak ilk danslarını da önceden hazırlanan özel bir koreografi eşliğinde sergiledi. Konuklar da onları uzun uzun alkışladı.

Sonra aynı zamanda şarkıcı da olan Bonnie Anderson, kendi düğününde çiçeği burnunda kocasının onuruna bir şarkı seslendirdi.

Gelin Bonnie Anderson; evlendikten sonra kocasının soyadını alacağını daha önce verdiği bir röportajda açıklamıştı.

Her ne kadar resmi işlemlerinde kocasının soyadını kullanacak olsa da kariyerinde yine herkesin bildiği Anderson soyadını kullanmayı sürdürecek.

Bonnie Anderson ile Samuel Morrison, geçen yıl ilişkilerini kamuoyuna açıkladıktan beş ay sonra nişanlandıklarını açıklamıştı. Genç çift, geçen yıl aralık ayında da Bobby adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuşlardı.

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Gelin Bonnie Anderson, gecenin belli bir saatinde sonra üzerindeki dar gelinliği değiştirip daha bol bir gelinlik giydi.

Gelinin nedimeleri törende siyah giydi. Neşeli genç kadınlar salona dans ederek girdi.

Damadın sağdıçları da nedimelerden geri kalmadı. Onlar da düğünün yapıldığı salona dans ederek girdi.

Bonnie Anderson ile Samuel Morrison, geçen yıl hem nişanlandıklarını açıkladılar hem de ilk bebeklerini kucaklarına aldılar.



